прогноз на матч Серии А, ставка за 1.87

17 мая в 37‑м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Милан». Начало встречи — 13:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Дженоа — Милан с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Дженоа»

Турнирное положение: после 36 туров «Дженоа» занимает 14‑е место в таблице Серии А с 41 очком.

Последние матчи: гостевая игра против «Фиорентины» получилась откровенно скучной и вполне закономерно завершилась нулевой ничьей. При этом соперник выглядел чуть лучше и вполне мог выиграть. Ранее была ничья в гостях с «Аталантой» (0:0) и поражение на своём поле от «Комо» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Бальданци (п), Корне (п), Жуниор Мессиас (п), Нортон‑Каффи (з), Отоа (з).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: довольно неожиданно на финише сезона весёлая команда под началом Даниэле Де Росси не забивала на протяжении трёх туров, что выглядит несколько неожиданным. Сразу после его назначения «Дженоа» радовал яркой и результативной игрой.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас «Милан» занимает четвёртую строчку в таблице Серии А с 67 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в прошлом туре «россонери» выдали яркий матч против «Аталанты», который завершился поражением со счётом 2:3. Оно было абсолютно заслуженным: уже к 51‑й минуте «Милан» проигрывал три мяча, но включился только в концовке, когда забили Павлович и Нкунку с пенальти.

До этого было поражение в гостях от «Сассуоло» (0:1) и ничья на своём поле с «Ювентусом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Модрич (п), Пулишич (п); дисквалифицированы — Салемакерс (п), Эступиньян (з), Леао (н).

Состояние команды: в шести последних турах «Милан» завоевал всего четыре очка, создав себе огромные проблемы с борьбой за зону Лиги чемпионов. Хорошо ещё, что конкуренты выглядят не намного лучше и тоже теряют очки. Проблемы у команды Макса Аллегри всё те же — слабая игра в атаке.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счётом 1:1.

В прошлом сезоне «Милан» выиграл в гостях (2:1), а на своём поле сыграл вничью (1:1).

В позапрошлом сезоне «Милан» поделил очки дома (3:3), а на выезде победил (1:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 4,70, а на «Милан» — 1,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: несмотря на не самую лучшую форму команд, есть надежда, что голы в этом матче будут. «Дженоа» имеет отличную группу атаки и полузащиты и в последнем матче сезона на своём поле должна порадовать болельщиков. «Милан» со всеми своими потерями в составе просто обязан тоже отличиться, если хочет не потерять место в зоне ЛЧ.

1.87 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Дженоа» — «Милан» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Основная ставка: обе забьют за 1,87.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть такой вариант. Характер у гостей есть, а Аллегри сильный тактик.

2.90 Победа «Милана» плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Дженоа» — «Милан» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Дополнительная ставка: победа «Милана» плюс тотал больше 2,5 за 2,90.