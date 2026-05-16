Игра получится тактической и не самой привлекательной

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.87

17 мая в 37‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Ювентус» и «Фиорентина». Начало встречи — 13:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Ювентус — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Ювентус»

Турнирное положение: сейчас «Ювентус» располагается на третьей строчке в таблице Серии А с 68 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» с огромным трудом на выезде переиграл «Лечче» со счётом 1:0. Игра проходила под диктовку туринцев, они быстро открыли счёт уже на первой минуте после точного удара Влаховича, но затем упустили свои моменты.

Ранее была ничья на своём поле с «Вероной» (1:1) и в гостях с «Миланом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Кабаль (з), Милик (н).

Состояние команды: на финише сезона дружина Лучано Спаллетти показывает довольно невзрачный футбол — видно, что футболисты устали и есть проблемы с созданием моментов. Тем не менее «Ювентус» всё‑таки должен доехать до зоны Лиги чемпионов, так как конкуренты смотрятся ещё хуже.

«Фиорентина»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Фиорентина» идёт 15‑й в таблице Серии А с 38 очками.

Последние матчи: в 36‑м туре «Фиорентина» на своём поле сыграла вничью с «Дженоа» (0:0). Игра получилась откровенно скучной с минимумом опасных моментов, «фиалки» выглядели чуть интереснее, но свои моменты не реализовали.

До этого было разгромное поражение от «Ромы» (0:4) в гостях и нулевая ничья дома с «Сассуоло».

Не сыграют: травмированы — Кен (н), Лэмпти (з).

Состояние команды: будущее Паоло Ваноли в «Фиорентине» фактически предрешено, хотя он и спас команду от вылета в Серию В. Спортивный директор Паратичи, пришедший во Флоренцию зимой, уже приступил к поиску нового главного тренера.

Статистика для ставок

В первом круге команды поделили очки (1:1).

В прошлом сезоне «Фиорентина» была сильнее дома (3:0), а в гостях сыграла вничью (2:2).

В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл обе встречи с одинаковым счётом 1:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентус» дают 1,33, а на «Фиорентину» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 6,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

Прогноз: слишком занизили тотал меньше, поэтому можно попробовать его заиграть. «Ювентус» далёк от своего лучшего состояния и стал очень мало создавать моментов в конце сезона, при этом защита у него довольно крепкая. Похожая история и у «Фиорентины», где Кен, Гюдмюндссон и Пикколи проводят не лучший сезон.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,87.

Дополнительный прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант. Для «фиалок» в Италии нет более принципиального и ненавистного соперника после ухода Роберто Баджо, ситуация потом обострилась и с трансферами Бернардески и Кьезы. Фанаты «фиалок» готовы простить провальный сезон, если будет успех с «Ювентусом».

Дополнительная ставка: победа «Фиорентины» с форой +1,5 за 1,92.