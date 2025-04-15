Деклассировал Чендлера и вызвал Махачева. Победная канонада Пимблетта продолжается

Пэдди Пимблетт не оставил Майклу Чендлеру ни единого шанса на успех в очном бою на UFC 314. Британец уверенно прошел именитого ветерана, одержав седьмую победу в промоушене кряду. Титульный поединок Пэдди против Махачева теперь реален, как никогда

Как по учебнику

Пэдди Пимблетт вышел в октагон на UFC 314 с четкой целью — доказать, что хайп вокруг него оправдан. Уже с первых секунд англичанин занял центр октагона, методично работая лоу-киками и джебами, не позволяя оппоненту приблизиться.

Чендлер пытался ответить силовыми ударами, но его атаки выглядели слишком неточными. Казалось, он рассчитывал на привычный сценарий: прессинг, размен ударами вблизи и нокаут. Однако Пимблетт, словно предвидя это, держал дистанцию и бил на опережение.

Уже в первом раунде Пэдди продемонстрировал улучшенную защиту от борьбы. Когда Чендлер сумел провести тейкдаун, британец быстро вернулся в стойку, сохранив хладнокровие. Эксперты также отметили, как Пимблетт избегал клинчей, где Майкл обычно доминирует.

Вместо этого он осыпал ветерана боковыми ударами, целясь в корпус, чтобы замедлить его движения. К концу стартовой пятиминутки стало ясно: Чендлеру не хватает разнообразия.

Майкл Чендлер против Пэдди Пимблетта globallookpress.com

После перерыва Пимблетт усилил давление, повалил ветерана на канвас и обрушил на него град ударов локтями. Чендлер, пытаясь спастись, ушел в глухую защиту, но британец находил бреши и наносил урон. Американец лишь чудом спасся от нокаута и продержался до перерыва.

К третьему раунду Чендлер уже напоминал загнанного зверя: рассечение над глазом, проблемы с кардио и отсутствие четкой тактики. Зато Пимблетт сделал все, как по учебнику, чтобы добить соперника.

Он больше не скрывал уверенности: улыбался, поддразнивал Чендлера жестами, провоцируя на ошибки. Переход в партер стал финальным аккордом: британец, как хищник, методично добивал Чендлера на канвасе, пока рефери не остановил бой.

Таким образом, Пимблетт оформил самую яркую победу в карьере. А после боя он заявил, что это лишь начало, и попросил микрофон, чтобы бросить вызов топам легкого дивизиона UFC.

Чендлеру пора уходить

Пэдди Пимблетт против Майкла Чендлера globallookpress.com

На UFC 314 Майкл Чендлер выглядел неконкурентоспособным в бою против Пимблетта. Его главная проблема — возраст. В 38 лет скорость и выносливость уже не те. Он не успевал за молодым британцем, а его тейкдауны не перерастали в эффективный контроль.

Чендлер слишком полагался на силовой подход, но Пимблетт, словно шахматист, предугадывал каждый его шаг. Статистика боя показала: американец промахивался в 60% случаев.

Он пытался повторить сценарии своих старых побед, но Пимблетт не дал ему шанса. Вместо того, чтобы задавить визави прессингом, Чендлер часто отступал назад, теряя инициативу.

Его тренер между раундами кричал: «Проснись!», но это не помогло. После третьего поражения подряд карьера ветерана повисла на волоске. UFC вряд ли будет вкладываться в бойца, который больше не борется за титулы и становится трамплином для восходящих звезд.

Эксперты уже говорят, что Чендлеру пора задуматься о завершении. Его стиль — это бескомпромиссные рубки на ближней дистанции, но тело больше не выдерживает таких нагрузок.

История знает примеры, когда ветераны задерживались в UFC слишком долго. Например, Тони Фергюсон, который после серии поражений превратился в тень себя прежнего. Чендлеру стоит учесть этот опыт.

Если продолжит, то рискует не только здоровьем, но и репутацией. UFC уже ищет новых героев, и место в главных кардах для Майкла теперь под вопросом. Его бои могут переместиться в прелимы, а гонорары сократиться. Все это ставит жирную точку в карьере некогда грозного бойца.

Путь Пимблетта к титулу — реальность или иллюзия?

UFC 314: Пэдди Пимблетт — Слова после боя

Пэдди Пимблетт после UFC 314 заявил, что готов драться с кем угодно из топ-5. Но насколько это серьезно? Его победы над ветеранами впечатляют, однако Чендлер — это первый по-настоящему громкий тест.

Бойцы уровня Армана Царукяна, Чарльза Оливейры или Джастина Гейджи станут для Пимблетта прыжком в неизвестность. «Дю Бронкс», как и россиянин, опасен своими навыками борьбы. Гейджи не даст Пимблетту диктовать свои условия в стойке, при этом «Хайлайт» уязвим на канвасе.

Британец пока не сталкивался со столь опытными бойцами из числа участников титульной гонки. Стиль Пэдди, построенный на тактическом прессинге со сменой этажей, может не сработать против главных монстров дивизиона.

Например, чемпион легкого веса Ислам Махачев легко нейтрализует атаки британца в борьбе, а в стойке переиграет за счет точности. Пимблетту нужно еще минимум две победы над топ-оппонентами, чтобы доказать готовность к титульному бою.

Однако UFC может ускорить этот процесс. Харизма Пимблетта и умение продавать бои делают его идеальным кандидатом для главных событий номерных турниров. Глава лиги Дана Уайт уже назвал англичанина реальной угрозой для Махачева.

Некоторые аналитики сравнивают Пэдди с Конором Макгрегором. Оба умеют создавать хайп, но британец пока что не дошел до чемпионских поединков. Чтобы повторить успех ирландца, ему нужно не только побеждать, но и делать это эффектно.

Пимблетт все еще восходящая звезда, чей потенциал не раскрыт полностью. Победы над ветеранами больше не добавляют статуса — фанаты ждут, когда он встретится с бойцами в расцвете сил вроде Оливейры или Гейджи. Каждый из этих боев станет индикатором реального уровня британца.

Но одно ясно уже сейчас: Пимблетт не просто медийный персонаж. Пэдди боец высокого уровня с большими амбициями. Его победа над Чендлером доказала, что он может адаптироваться и расти. Теперь все зависит от того, как британец распорядится своим шансом. UFC дает ему зеленый свет — осталось пройти последние испытания.