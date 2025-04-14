Самый возрастной чемпион в полулегком весе! Волкановски побил Лопеса, установив рекорд

Александр Волкановски стал самым возрастным чемпионом в истории полулегкого веса. На UFC 314 36-летний австралиец победил единогласным решением Диего Лопеса в битве за вакантный титул

Опыт и класс сказали свое слово

На минувшем турнире UFC 314 Александр Волкановски вернул себе пояс в полулегком весе, хоть и победил далеко не так уверенно, как в более молодые годы.

Бой против Диего Лопеса начался с осторожной разведки: австралиец методично работал джебами, а бразилец пытался найти дистанцию для своих коронных хуков.

Первый раунд остался за Волкановски — он потряс Лопеса серией ударов в голову, а в концовке перевел бой в партер, обрушив град ударов в гранд-энд-паунде. Во втором отрезке Лопес все же нашел свой момент.

За несколько секунд до гонга он пробил точную двойку, отправив Волкановски в нокдаун. Казалось, настал кульминационный момент, но австралиец сохранил хладнокровие.

Александр Волкановски и Диего Лопес globallookpress.com

В третьем отрезке Волкановски снова взял инициативу в свои руки, избегая разменов и работая на ближней дистанции. Лопес, привыкший к агрессивному стилю с постоянным прессингом, не мог адаптироваться к тактике ветерана — его удары чаще рассекали воздух или же блокировались.

К началу чемпионских раундов Волкановски перешел в энергосберегающий режим. Он редко шел вперед, предпочитая работать на контратаках, а Лопес, несмотря на усталость, продолжал давить на Алекса.

В заключительной пятиминутке австралиец и вовсе перешел на бег по периметру клетки, сводя усилия бразильца к нулю. Судьи единогласно отдали победу Волкановски, но зрители ждали большего — чемпион выглядел осторожным, словно берег силы для будущих битв.

Лопес пока не готов к чемпионским боям

Диего Лопес globallookpress.com

Диего Лопес доказал, что умеет драться с топами, но до титула ему еще далеко. Главная проблема бразильца — неумение адаптироваться к разным стилям. Волкановски, изучив его манеру ведения поединков, избегал клинчей и тейкдаунов, где Лопес обычно силен.

Вместо этого австралиец превратил бой в серию коротких обменов, где его точность и скорость стали ключевыми. Лопес, привыкший побеждать за счет прессинга, не смог перестроиться — его хуки не достигали цели, а попытки войти в клинч блокировались.

«Он как будто застрял в одном режиме. Волкановски переиграл его тактически», — прокомментировал экс-чемпион UFC Доминик Круз.

Физическая форма тоже подвела. К пятому раунду Лопес заметно выдохся, тогда как 36-летний Волкановски сохранял свежесть.

«Я думал, он сломается к третьему раунду, но он оказался крепче, чем я ожидал», — признался Лопес.

Очевидно, после боя ему придется пересмотреть подход к подготовке. Без работы над кардио и вариативностью Диего рискует остаться вечным претендентом.

Еще одна слабость Лопеса заключается в неумении действовать под прессингом. В боях с Мовсаром Евлоевым и Брайаном Ортегой он терялся, когда соперник брал инициативу. Волкановски использовал это, контролируя темп и не давая бразильцу раскрыться.

«Он слишком предсказуем. Чтобы стать чемпионом, нужно уметь менять стиль», — заявил аналитик Джо Роган.

Евлоев и Родригес следующие?

Яир Родригес (слева) globallookpress.com

Сразу после победы Волкановски заявил, что не собирается долго отдыхать:

«Если все будет хорошо, я готов выйти уже летом. Мовсар Евлоев? Я бы с радостью забрал его ноль»

Непобежденный россиянин (19 побед и ни единого поражения в ММА) логичный претендент, но UFC часто выбирает медийных бойцов. Яир Родригес, победивший Патрисио Питбуля на том же турнире, также может стать следующим соперником Алекса. Волкановски не против такого сценария:

«Яир зовет меня на бой — почему бы и нет? Он классный парень, но, если честно, я не думал, что он заслужит шанс так быстро. Евлоев, непобедим, и я хочу быть первым, кто его остановит»

Однако UFC вполне может настоять на реванше с мексиканцем, ведь бой с Родригесом в Гвадалахаре на Noche UFC привлечет гораздо больше внимания.

Самый возрастной чемпион в истории дивизиона

Александр Волкановски globallookpress.com

Александр Волкановски вписал свое имя в историю. В 36 лет и 7 месяцев он стал самым возрастным чемпионом UFC в полулегком весе, побив рекорд Жозе Альдо, который завоевал титул лишь в 28.

За плечами австралийца 14 побед в UFC, 7 из которых в титульных боях. Он пять раз защищал пояс, дважды дрался за второй титул и пережил серию из двух поражений нокаутами, прежде чем снова вернуться на вершину.

Волкановски первый боец в истории UFC, выигравший титул после двух проигрышей подряд. Даже критики признают: его упорство и бойцовский IQ невероятны. Волкановски не просто чемпион, он живая легенда, которая продолжает бросать вызов времени.

На прошедшем турнире Алекс снова доказал, что возраст не помеха, если есть характер. Но теперь австралийцу предстоит самое сложное, необходимо удерживать титул в битвах с другими молодыми и голодными до побед соперниками.

Будет ли следующим Евлоев, Родригес или кто-то еще, ясно одно: Волкановски не собирается уходить без боя. Его история еще не дописана, и каждый раунд в октагоне — это новая страница в истории ММА.