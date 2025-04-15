По стопам Мейвезера. Эннис разбил Станиониса и стал еще ближе к объединению всех поясов

Доминирование от первого до последнего удара
Джарон «Бутс» Эннис 13 апреля на турнире в Атлантик-Сити в очередной раз показал, почему многие видят в нем наследника Флойда Мейвезера и Теренса Кроуфорда в полусреднем весе.
Очередной соперник, непобежденный литовец Эймантас Станионис, считался серьезным вызовом, но уже с первых секунд стало ясно, что американец контролирует бой.
Эннис диктовал свои условия, держал нужную для себя дистанцию, работая джебом и уходя от контратак оппонента. Уже к третьему раунду преимущество «Бутса» стало подавляющим. Станионис, известный хорошей выносливостью, начал замедляться.
Литовец пытался отвечать, но даже его лучшие удары не смущали чемпиона IBF. В пятом раунде Станионис ненадолго прижал Энниса к канатам, но это лишь разозлило американца. Серия апперкотов в шестом отрезке поставила точку — тренер Эймантаса выбросил полотенце, спасая подопечного от нокаута.
Статистика боя говорит о настоящем де-классе: 424 попытки ударов у Энниса против 185 у Станиониса. При этом 81 точное попадание чемпиона против 58 у бывшего обладателя пояса WBA.
«Я чувствовал, что могу делать с ним что угодно», — признался Эннис после победы. Для Станиониса это первое поражение в карьере, а для Джарона объедение титулов IBF и WBA очередной шаг к статусу абсолютного чемпиона.
Эннис новый король дивизиона?
Сравнения с Мейвезером и Кроуфордом не случайны. Как и они, Эннис сочетает технику, скорость и умение читать соперника. Его защита напоминает Флойда — кажется, будто он угадывает удары за секунду до их нанесения.
В 27 лет Эннис уже владеет титулами IBF и WBA, а его 34 победы без поражений, 30 из которых досрочные, говорят сами за себя. Как и Мейвезер и Кроуфорд, Эннис умеет создавать шоу.
В бою со Станионисом он не просто победил, а развлекал публику, демонстрируя уверенность и креативность. Впрочем, есть и отличия. Тот же Теренс долго ждал громких боев, а Эннис готов рисковать, сокращая гонорары ради сильных оппонентов.
Прогресс «Бутса» очевиден. Раньше его критиковали за слабый уровень соперников, но победа над Станионисом доказательство роста. «Он, как молодой Тайсон, только в полусреднем весе», — говорят промоутеры о Джароне.
При этом Эннис избегает скандалов и сосредоточен исключительно на спорте. Его дисциплина и рабочая этика напоминают лучшие годы Мейвезера, превращавшего каждый бой в мастер-класс.
Норман, Кроуфорд или Спенс: кто следующий?
Следующий шаг для Энниса — объединение поясов. Чемпион WBO Брайан Норман (27 побед и ни единого поражения в карьере) выглядит логичным соперником. Промоутер Matchroom Эдди Хирн уже ведет переговоры с кампанией Top Rank, представляющей Нормана:
«Этот бой в 10 раз повысит гонорар Нормана», — заявил Хирн. Однако Норман пока не бился с топовой оппозицией, и бой с Эннисом станет для него самым серьезным тестом в карьере, к чему он, возможно, не готов.
Еще один вариант — переход в первый средний вес для встречи с Кроуфордом. Несмотря на возраст в 37 лет, Теренс все еще непобежденный чемпиона и настоящая легенда, а победа над ним точно укрепит наследие Энниса.
Но проблема в том, что Кроуфорд сосредоточен на бое с Саулем «Канело» Альваресом, а его возвращение в полусредний вес маловероятно. Зато Эррол Спенс, давний соперник Теренса, готов вернуться в ринг после двухлетнего перерыва.
Не стоит забывать и о Теофимо Лопесе, чемпионе WBO в первом полусреднем весе. Подъем в дивизион «Бутса» рискованный шаг, но очень интригующий для фанатов и промоутеров.
Еще один вариант бой за титул WBC с прямым конкурентом Марио Барриосом. Боксер тоже довольно именитый, но, скорее, его уже можно считать трамплином для проспектов. Впрочем, бой с ним также приблизит Энниса к статусу абсолютного чемпиона.
Однако промоутеров такой расклад не устраивает. По их словам, Джарону нужны громкие имена, если он хочет стать новым Мейвезером. И вероятно, «Бутсу» придется добиться боя с Кроуфордом или Спенсом на любых условиях.
Его время уже настало, и выбор следующего соперника определит, станет ли Эннис легендой или останется «чемпионом без эпохи».