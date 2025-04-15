По стопам Мейвезера. Эннис разбил Станиониса и стал еще ближе к объединению всех поясов

Джарон Эннис продолжает идти к своей главной цели: стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе, как когда-то это сделали Флойд Мейвезер и Теренс Кроуфорд

Доминирование от первого до последнего удара

Джарон «Бутс» Эннис 13 апреля на турнире в Атлантик-Сити в очередной раз показал, почему многие видят в нем наследника Флойда Мейвезера и Теренса Кроуфорда в полусреднем весе.

Очередной соперник, непобежденный литовец Эймантас Станионис, считался серьезным вызовом, но уже с первых секунд стало ясно, что американец контролирует бой.

Эннис диктовал свои условия, держал нужную для себя дистанцию, работая джебом и уходя от контратак оппонента. Уже к третьему раунду преимущество «Бутса» стало подавляющим. Станионис, известный хорошей выносливостью, начал замедляться.

Jaron Ennis takes the IBF, WBA and Ring Magazine World Welterweight Titles

Литовец пытался отвечать, но даже его лучшие удары не смущали чемпиона IBF. В пятом раунде Станионис ненадолго прижал Энниса к канатам, но это лишь разозлило американца. Серия апперкотов в шестом отрезке поставила точку — тренер Эймантаса выбросил полотенце, спасая подопечного от нокаута.

Статистика боя говорит о настоящем де-классе: 424 попытки ударов у Энниса против 185 у Станиониса. При этом 81 точное попадание чемпиона против 58 у бывшего обладателя пояса WBA.

«Я чувствовал, что могу делать с ним что угодно», — признался Эннис после победы. Для Станиониса это первое поражение в карьере, а для Джарона объедение титулов IBF и WBA очередной шаг к статусу абсолютного чемпиона.

Эннис новый король дивизиона?

Джарон Эннис и Эймантас Станионис globallookpress.com

Сравнения с Мейвезером и Кроуфордом не случайны. Как и они, Эннис сочетает технику, скорость и умение читать соперника. Его защита напоминает Флойда — кажется, будто он угадывает удары за секунду до их нанесения.

В 27 лет Эннис уже владеет титулами IBF и WBA, а его 34 победы без поражений, 30 из которых досрочные, говорят сами за себя. Как и Мейвезер и Кроуфорд, Эннис умеет создавать шоу.

В бою со Станионисом он не просто победил, а развлекал публику, демонстрируя уверенность и креативность. Впрочем, есть и отличия. Тот же Теренс долго ждал громких боев, а Эннис готов рисковать, сокращая гонорары ради сильных оппонентов.

Прогресс «Бутса» очевиден. Раньше его критиковали за слабый уровень соперников, но победа над Станионисом доказательство роста. «Он, как молодой Тайсон, только в полусреднем весе», — говорят промоутеры о Джароне.

При этом Эннис избегает скандалов и сосредоточен исключительно на спорте. Его дисциплина и рабочая этика напоминают лучшие годы Мейвезера, превращавшего каждый бой в мастер-класс.

Норман, Кроуфорд или Спенс: кто следующий?

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

Следующий шаг для Энниса — объединение поясов. Чемпион WBO Брайан Норман (27 побед и ни единого поражения в карьере) выглядит логичным соперником. Промоутер Matchroom Эдди Хирн уже ведет переговоры с кампанией Top Rank, представляющей Нормана:

«Этот бой в 10 раз повысит гонорар Нормана», — заявил Хирн. Однако Норман пока не бился с топовой оппозицией, и бой с Эннисом станет для него самым серьезным тестом в карьере, к чему он, возможно, не готов.

Еще один вариант — переход в первый средний вес для встречи с Кроуфордом. Несмотря на возраст в 37 лет, Теренс все еще непобежденный чемпиона и настоящая легенда, а победа над ним точно укрепит наследие Энниса.

Но проблема в том, что Кроуфорд сосредоточен на бое с Саулем «Канело» Альваресом, а его возвращение в полусредний вес маловероятно. Зато Эррол Спенс, давний соперник Теренса, готов вернуться в ринг после двухлетнего перерыва.

Не стоит забывать и о Теофимо Лопесе, чемпионе WBO в первом полусреднем весе. Подъем в дивизион «Бутса» рискованный шаг, но очень интригующий для фанатов и промоутеров.

Еще один вариант бой за титул WBC с прямым конкурентом Марио Барриосом. Боксер тоже довольно именитый, но, скорее, его уже можно считать трамплином для проспектов. Впрочем, бой с ним также приблизит Энниса к статусу абсолютного чемпиона.

Однако промоутеров такой расклад не устраивает. По их словам, Джарону нужны громкие имена, если он хочет стать новым Мейвезером. И вероятно, «Бутсу» придется добиться боя с Кроуфордом или Спенсом на любых условиях.

Его время уже настало, и выбор следующего соперника определит, станет ли Эннис легендой или останется «чемпионом без эпохи».