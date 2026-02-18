LiveSport.Ru подводит итоги короткой программы в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс произвольной программы.

На Олимпиаде желания сбываются

По давней традиции олимпийский турнир по фигурному катанию завершается женским одиночным катанием. И именно этот старт на Миланской Олимпиаде зрители в России, вероятно, ждали больше всего.

Реальной претенденткой на медали в Италию прилетела трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. Букмекеры оценивают шансы 18-летней россиянки на итоговую победу на 33% — что уж говорить про ожидания обычных болельщиков?

Тренерский штаб Этери Тутберидзе решил, что Петросян лучше откатать короткую программу без тройного акселя. И это решение оказалось верным — Аделия успешно отпрыгала все прыжки (включая каскад 3-3 во второй половине программы) и получила четвёртые уровни сложности на всех вращениях и дорожке шагов.

Аделия Петросян globallookpress.com

Итоговые баллы — 72,89, что позволило после завершения короткой программы расположиться на пятой строчке. Третья оценка за технику позволила компенсировать 11-е компоненты дня, которые арбитры ожидаемо поставили россиянке с учетом второго стартового номера. А приятным бонусом стал хороший и громкий приём, который устроили фигуристке зрители на трибунах Milano Ice Skating Arena.

По ощущениям, все прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Баллы? Хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине. Аделия Петросян 3-кратная чемпионка России по фигурному катанию

Впереди 3 японки и американка

Лидерство после короткой программы неожиданно для многих захватила Ами Накаи. Однако для погруженных в мир фигурного катания этот результат не должен удивлять. 17-летняя японка на протяжении всего сезона стабильно выступает с тройным акселем. Не подвёл он и во вторник. А так как ещё все непрыжковые элементы были выполнены на четвёртый уровень, даже при не самой высокой второй оценке (33,69 — шестое место) Накаи показала второй лучший результат сезона — 78,71.

Больше (а именно — 78,88) уже на этой Олимпиаде набирала Каори Сакамото. Однако два выступления в команднике, возможно, сыграли с японкой злую шутку. В личном турнире трехкратная чемпионка мира допустила недокрут в каскаде и неясное ребро на тройном лутце. И даже сверхвысокие компоненты (37,15) не позволили 25-летней фигуристке оказаться выше второй позиции.

Каори Сакамото globallookpress.com

Меньше балла ей проиграла Алиса Лью. Прокат американки тоже не был идеальным — судьи нашли недокрут на тройном риттбергере в каскаде. Тем не менее, действующая чемпионка мира побила личный рекорд, получив 76,59, что на полтора балла больше, чем у нее было несколько дней назад в командном турнире.

Вдобавок Петросян, к сожалению, обошла Мона Чиба, которая своим прокатом под «Last Dance» символично закрывала соревновательный день. Технически ее выступление уступало россиянке — был и недокрут в каскаде, и неясное ребро на тройном лутце. Однако почти 3-балльный перевес по компонентам выпустил вперёд именно Чибу (74,00).

Несмотря на более благоприятное отношение судей к Аделии, чем к Гуменнику, при одинаковом исполнении одинакового контента она проигрывает соперницам. Так что в произвольной программе Петросян, скорее всего, не будет ждать ошибок конкуренток, а сама пойдёт на риск и прыгнет четверные тулупы. Тем более, на элементы ультра-си решится только Ами Накаи.

Ами Накаи globallookpress.com

И все же промежуточную пятую позицию россиянки не стоит недооценивать. Петросян так же, как в Пекине в сентябре, смогла опередить более опытных грузинку Анастасию Губанову (71,77) и бельгийку Луну Хендрикс (70,93). Кроме того, меньше баллов ещё набрали призер чемпионата мира Изабо Левито и двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина.

Положение топ-6 фигуристок после короткой программы:

1. Ами Накаи (Япония) — 78,71

2. Каори Сакамото (Япония) — 77,23

3. Алиса Лью (США) — 76,59

4. Моне Чиба (Япония) — 74,00

5. Аделия Петросян (Россия) — 72,89

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71,77

Цена участия в командном турнире

Сегодня не одна Накаи попыталась прыгнуть тройной аксель. Этот прыжок удался у действующий чемпионки США Эмбер Гленн. Однако обиднейшая «бабочка» на риттбергере оставил американку без элемента и отбросила на 13-е место (67,39). Кажется, даже с двумя трикселями такое отставание новоиспеченной олимпийской чемпионке в команде отыграть будет сложно.

Что интересно, такие же ошибки (обнуленные двойные прыжки) допустили еще две участницы командного турнира. Но если итальянка Лара Наки Гутманн, у которой эта помарка оказалась единственной, смогла пробиться в число 24-х лучших фигуристок и отобраться в произвольную программу (61,56 и 18-е место), то канадка Маделен Скизас дополнительно допустила тройку между прыжками в каскаде. Это ей обернулось досрочным завершением выступления на Олимпиаде (55,38 и 25-е место).

Виктория Сафонова globallookpress.com

К сожалению, компанию Скизас составила нейтральный атлет из Белоруссии Виктория Сафонова. Ученице Олега Васильева достался первый стартовый номер, и наверно она не справилась с нервами и олимпийским давлением. Неуспешно выполненный каскад (с недокрутом и двойным прыжком) вместе с невысокими компонентами (25,42) позволили получить всего 54,57 (26-е место).

Другая экс-россиянка Софья Самоделкина, которая второй сезон представляет Казахстан, наоборот, сегодня смогла побить личный рекорд. За свой прокат под «Чардаш» она получила 68,47. Впрочем, Рафаэль Арутюнян, который в кисс-энд-край сидел рядом с Софьей, явно выражал несогласие с выставленными оценками. Хотя протокол даёт понять — все вращения и дорожка у 18-летней фигуристки были сделаны только на третьем уровне.

Произвольная программа стартует 19 февраля в 21:00 по московскому времени. Однако главное внимание отечественных любителей фигурного катания будет приковано к последней разминке, куда удалось пробиться Петросян. Время начала выступления Аделии назначено на 00:16.