«Рубин» снова не сможет победить?

прогноз на матч 13-го тура РПЛ, ставка за 3.30

31 октября в матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Факел». Начало встречи — в 15:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.

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«Рубин»

Турнирное положение: казанский коллектив испытывает проблемы в последних матчах и уже близок к зоне вылета.

Команда из столицы Татарстана имеет в своем активе 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Казанцы за 12 матчей смогли забить 12 мячей, а пропустили целых 18.

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Последние матчи: среди недели «рубиновые» проиграли «Спартаку» (0:1) в Кубке России.

До этого же команда из Казани уступила «Крыльям Советов» (0:2), «Спартаку» (0:4) и «Динамо» (0:1) в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмирован Александар Юкич, дисквалифицирован Джахонгир Урозов.

Состояние команды: после прошлого поражения « Рубин » принять решение уволить Джонатана Альбу с поста наставника. Пока что исполняющим обязанности главного тренера является Олег Кузьмин. Ближайшие туры покажут, насколько это команде пойдет на пользу.

Ближайшей задачей «Рубина» является отдалиться от зоны вылета и только потом можно будет говорить о чем-то более серьзном.

«Факел»

Турнирное положение: воронежская команда является главным аутсайдером текущего сезона РПЛ.

Сейчас «огнеопасные» с 6 очками в активе замыкают турнирную таблицу. У воронежцев только 8 забитых и целых 20 пропущенных мячей.

Последние матчи: среди недели коллектив из Воронежа в серии пенальти выиграл у «Ахмата» в Кубке России.

В прошлых турах РПЛ «Факел» проиграл «Родине» (0:1), но победил «Крылья Советов» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Альберт Габараев.

Состояние команды: подопечным Алексея Ребко еще реально исправить текущее положение дел, но « Факелу » желательно начать побеждать уже сейчас, потому что потом может быть позже.

В «Факеле» не скрывают, что главной задачей является сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас ведется работа как раз над этим.

На что ставят в матче Рубин — Факел Букмекерские коэффициенты на матч Рубин — Факел: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рубин» проиграл 5 последних матчей

«Факел» выиграл 3 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Рубин» одолел «Факел» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рубин» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа «Факела» — в 4.05.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.40, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.55.

Прогноз: команды сейчас примерно равны и вполне могут сыграть вничью.

3.30 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Рубин» — «Факел» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды забивают немного, поэтому вряд ли подарят результативный футбол.

1.95 тотал меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Рубин» — «Факел» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2 за 1.95.