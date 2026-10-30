31 октября в матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Факел». Начало встречи — в 15:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Рубин»
Турнирное положение: казанский коллектив испытывает проблемы в последних матчах и уже близок к зоне вылета.
Команда из столицы Татарстана имеет в своем активе 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Казанцы за 12 матчей смогли забить 12 мячей, а пропустили целых 18.
Последние матчи: среди недели «рубиновые» проиграли «Спартаку» (0:1) в Кубке России.
До этого же команда из Казани уступила «Крыльям Советов» (0:2), «Спартаку» (0:4) и «Динамо» (0:1) в РПЛ.
Не сыграют: травмирован Александар Юкич, дисквалифицирован Джахонгир Урозов.
Состояние команды: после прошлого поражения « Рубин » принять решение уволить Джонатана Альбу с поста наставника. Пока что исполняющим обязанности главного тренера является Олег Кузьмин. Ближайшие туры покажут, насколько это команде пойдет на пользу.
Ближайшей задачей «Рубина» является отдалиться от зоны вылета и только потом можно будет говорить о чем-то более серьзном.
«Факел»
Турнирное положение: воронежская команда является главным аутсайдером текущего сезона РПЛ.
Сейчас «огнеопасные» с 6 очками в активе замыкают турнирную таблицу. У воронежцев только 8 забитых и целых 20 пропущенных мячей.
Последние матчи: среди недели коллектив из Воронежа в серии пенальти выиграл у «Ахмата» в Кубке России.
В прошлых турах РПЛ «Факел» проиграл «Родине» (0:1), но победил «Крылья Советов» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Альберт Габараев.
Состояние команды: подопечным Алексея Ребко еще реально исправить текущее положение дел, но « Факелу » желательно начать побеждать уже сейчас, потому что потом может быть позже.
В «Факеле» не скрывают, что главной задачей является сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас ведется работа как раз над этим.
Статистика для ставок
- «Рубин» проиграл 5 последних матчей
- «Факел» выиграл 3 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Рубин» одолел «Факел» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рубин» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа «Факела» — в 4.05.
Тотал больше 2,5 котируется в 2.40, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.55.
Прогноз: команды сейчас примерно равны и вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.30.
Прогноз: команды забивают немного, поэтому вряд ли подарят результативный футбол.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.95.