Испанский футбольный клуб «Атлетико» направил официальную жалобу в УЕФА, выражая обеспокоенность поведением болельщиков лондонского «Арсенала» перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов.

По данным издания Marca, проблема возникла около половины второго ночи. В это время фанаты «Арсенала» начали запускать фейерверки возле гостиницы, где остановились игроки команды.

Представители «Атлетико» выразили серьезное беспокойство по поводу того, что посторонние лица подошли слишком близко к месту проживания команды в центральной части города. Клуб считает, что такие действия противоречат правилам безопасности и могут повлиять на подготовку команды к важному матчу.

Ответная игра в Лондоне состоится во вторник, 5 мая, в 22:00 по московскому времени. Первый матч, прошедший в Мадриде, завершился вничью со счетом 1:1.