Сохранит ли «Лацио» лидерство в Серии А?

прогноз на матч 10-го тура Серии А, ставка за 2.25

1 ноября в десятом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Кальяри». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» делит первое место с «Интером», обе команды после 9 туров набрали по 25 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Лацио» в гостях переиграл «Сассуоло» (6:2).

Не сыграют: Адам Марушич, Николо Ровелла, Альберт Гюдмюндссон, Алессио Фурланетто.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лацио» не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд, одержав 9 побед и сыграв две встречи вничью. В этих поединках римский клуб забил 27 голов и пропустил 10 мячей.

«Кальяри»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Кальяри» занимает десятое место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 4 поражения.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Италии «Кальяри» на выезде потерпел поражение от «Ромы» (2:4).

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Маттиа Феличи и Рияд Идрисси.

Состояние команды: «Кальяри» не может одержать победу на протяжении четырёх матчей подряд, сыграв вничью одну встречу и потерпев поражение в трёх встречах подряд.

На что ставят в матче Лацио — Кальяри Букмекерские коэффициенты на матч Лацио — Кальяри: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лацио» занимает 1-е место в чемпионате Италии

«Кальяри» занимает 10-е место в чемпионате Италии

В прошлом сезоне «Лацио» набрал 4 очка в матчах против «Кальяри» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лацио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Кальяри» — 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Лацио» не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд, римский клуб в предыдущих встречах переиграли «Кальяри», не пропустив ни одного мяча. Ожидаем, что хозяева смогут взять верх над «Кальяри» и сохранят лидерство в Серии А.

2.25 Фора «Лацио» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лацио» — «Кальяри» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Лацио» (-1.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В среднем за матч «Лацио» забивает по три мяча, можно ожидать верховой борьбы в поединке против «Кальяри».

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Лацио» — «Кальяри» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.