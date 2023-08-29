Карьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной

Вплоть до того момента, как Луис Рубиалес вышел на сцену (по-настоящему) чрезвычайной ассамблеи Испанской федерации футбола днем в пятницу, 25 августа, весь футбольный мир ожидал, что он уйдет с поста президента RFEF.

Его поведение во время и после финала женского чемпионата мира всего пятью днями ранее было полным стыдом и позором: сначала Рубиалес схватил себя за промежность, демонстрируя токсичную мужественность после того, как Испания открыла счет.

Это был бы совершенно недостойный жест, где бы он ни находился на стадионе, но тот факт, что он сидел в ВИП-ложе рядом с королевой Испании, только делал его еще более неуважительным.

Однако дальше было гораздо хуже: Рубиалес поцеловал капитана национальной сборной Дженни Эрмосо, пока она и ее партнерки по команде получали медали за свою победу на мундиале.

Луис Рубиалес globallookpress.com

За полчаса Рубиалесу удалось перевести внимание с величайшего триумфа в истории испанского женского футбола на себя. Он фактически украл у испанских футболисток лучший момент в их карьере, потому что в новостном цикле быстро, неизбежно и совершенно справедливо начало доминировать хамское поведение Рубиалеса.

Подготовка к турниру в сборной Испании проходила под знаком мятежа, устроенного футболистками в ответ на драконовские меры, введенные тренером Хорхе Вильдой в отношении игроков, а празднование победы было омрачено непристойным поведением главы Испанской футбольной федерации. Это была спортивная трагедия.

Рубиалес и не думал извиняться

В пятницу Рубиалес получил шанс поступить правильно: положить конец медиа-цирку и позволить нации вернуться к прославлению своих новых спортивных героинь.

Однако он не подал в отставку. Или даже не отступил и извинился. Вместо этого он втопил педаль в пол. Рубиалес фактически включил «Волка с Уолл-стрит» (а никогда не следует полностью подражать «Волку с Уолл-стрит»!).

Луис Рубиалес globallookpress.com

Действительно, когда он во многом повторял знаменитую речь Джордана Белфорта «Я не ухожу», раз за разом заявляя «Я не уйду в отставку», Рубиалес звучал так же упрямо, недальновидно и самодовольно, как и один из самых известных мошенники в истории.

Он назвал поцелуй «чмоком», заявил, что он был «по обоюдному согласию», и назвал тех, кто критиковал его действия, сторонниками «фальшивого феминизма», который он назвал «бичом» современного общества.

«Проще говоря, меня не уважали»

И его слова, и манера поведения были шокирующими — и все же они казались странно и совершенно уместными для этой живой иллюстрации понятия «неуместного».

Как заявила Эрмосо в своем заявлении в пятницу: «Я чувствую себя обязанной сообщить, что слова г-на Рубиалеса, объясняющие печальный инцидент, категорически ложны и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам создал. Этот поцелуй никогда не происходил по обоюдному согласию».

Дженни Эрмосо globallookpress.com

«Меня попросили сделать совместное с ним заявление, чтобы ослабить давление на него, но я думала только о том, чтобы насладиться нашим историческим достижением. Несмотря на мое решение, на меня постоянно оказывали давление, чтобы я сделал заявление, оправдывающее действия г-на Рубиалеса.

Ни один человек, ни на работе, ни в спорте, ни в обществе не должен становиться жертвой такого поведения без своего согласия. Я чувствовал себя уязвимой и жертвой импульсивного, сексистского, неуместного действия без какого-либо согласия с моей стороны. Проще говоря, меня совершенно не уважали».

Теперь ему конец

Рубиалес говорит, что готов обратиться в суд, чтобы очистить свое имя, и теперь ему точно конец. ФИФА уже вмешалась, отстранив его на 60 дней, в то время как несколько высокопоставленных чиновников в испанском правительстве дали понять, что он просто должен покинуть свой пост, а это означает, что его принудительный уход теперь неизбежен.

Начнем с того, что в Испании больше нет женской сборной — вся сборная, выигравшая чемпионат мира, и еще 58 игроков уже заявили, что больше не будут выступать за национальную команду, пока Рубиалес остается у руля федерации.

Вильда, Ивана Андреас и Рубиалес globallookpress.com

Все члены тренерского штаба женской сборной Испании подали в отставку, за исключением Вильды, и даже он выступил с заявлением с критикой своего босса, что прекрасно подчеркивает, насколько несостоятельной стала позиция Рубиалеса.

Не забудем и то, что Испания надеется стать одним из организаторов мужского чемпионата мира по футболу 2030 года, но политики прекрасно осознают, что их заявка не имеет шансов на успех, поскольку Рубиалес все еще возглавляет RFEF.

Даже король автоголов Джанни Инфантино не захочет иметь ничего общего с мужчиной, который стал символом всех несправедливостей в руководстве женским футболом.

Шанс пересмотреть систему

На самом деле, однако, Рубиалес не должен быть единственной фигурой, исключенной из федерации.

Каждому из его сторонников тоже нужно показать дверь, включая Вильду, потому что RFEF пригрозила судебным иском против FUTPRO (союза игроков, который выступил с заявлением в поддержку Эрмосо), а также попросила УЕФА запретить испанским клубам участвовать в европейских кубковых турнирах из-за предполагаемого вмешательства правительства — шаг настолько абсурдный, что он подчеркивает поразительно глубоко укоренившуюся природу ужасно ошибочной лояльности федерации к Рубиалесу.

Протесты в поддержку Эрмосо globallookpress.com

Но есть единственная положительная сторона этого печального дела: почти весь футбольный мир объединился против Рубиалеса и RFEF.

Борха Иглесиас также с отвращением покинул состав мужской сборной Испании, в то время как «Кадис» и «Севилья» на выходных продемонстрировали поддержку женской сборной: игроки первого клуба подняли баннер с надписью «Мы все поддерживаем Дженни», а вторые надели футболки с отсылкой к хэштегу «Все кончено», созданному партнеркой Эрмосо по команде Алексией Путельяс.

Кроме того, тренер «Барселоны» Хави назвал поведение Рубиалеса «совершенно неприемлемым» и посетовал на ужасные последствия того, что мы больше не говорим об «историческом достижении в виде победы на чемпионате мира» — мнение, которое разделяет бывший капитан «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс.

«Мне за вас стыдно», — написал в твиттере легендарный вратарь Рубиалесу. «Мы должны были провести эти пять дней, говоря о наших девочках! О радости, которую они нам всем подарили! Славить их за титул, которого у нас не было в женском футболе».

Карьерный суицид

По сути, своим позорным и трусливым отказом уйти в отставку Рубиалес непреднамеренно раскрыл недостатки испанской федерации футбола всему миру — и, таким образом, предоставил испанскому футболу неожиданную возможность навести порядок и полностью пересмотреть систему.

Рубиалес и его приспешники, конечно, не сдадутся без боя — это стало ясно в пятницу. Он имел наглость изобразить себя жертвой всего происходящего, утверждая, что «осуществляется социальное убийство: они пытаются меня похоронить», что убедило его бедную мать объявить голодовку из-за того, что она посчитала «охотой на ведьм».

Луис Рубиалес globallookpress.com

По правде говоря, жертва здесь только одна: Эрмосо. А единственный человек, ответственный за гибель репутации Рубиалеса — да и вообще его карьеры — это сам он. Он мог бы уйти, но вместо этого своими высокомерными заявлениями навлек на себя еще большие неприятности.

На данном этапе Рубиалесу было бы целесообразно последовать «небольшому юридическому совету», данному агентом ФБР Патриком Денэмом Джордану Белфоту в конце «Волка с Уолл-стрит», — запоздало согласившись «заткнуться нахрен».

Белфорт никогда не прислушался к этим словам, и вряд ли Рубиалес тоже прислушается к ним. Но для него и ему подобных ему все действительно кончено, хочет он это признать или нет.