Испанский тренер Андони Ираола займет пост главного тренера «Ливерпуля», заменив на этой должности Арне Слота, который был уволен. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между «Ливерпулем» и Ираолой идут активно, и стороны стремятся завершить все необходимые формальности как можно скорее. Клуб принял решение о назначении Ираолы на руководящую должность.

Ираола в последний раз работал в «Борнмуте», который он покинул по завершении текущего сезона. Под его руководством команда набрала 57 очков и заняла шестое место в турнирной таблице. «Ливерпуль», в свою очередь, завершил сезон с 60 очками и расположился на пятой строчке.