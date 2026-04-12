В воскресенье, 12 апреля, «Ростов» примет московский «Спартак» в рамках 24-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

14' В атаке «Спартак», разыгрывают мяч на половине поля «Ростова» гости.

12' Следуют забросы в штрафную «Спартака», отбиваются гости.

11' С высокой интенсивностью проходит игра, борьба идёт на каждом участке поля.

10' Подача со штрафного «Ростова» Миронова, сняли «верх» защитники гостей.

08' Гоол! 0:1. Стремительная комбинация московского «Спартака», зрячую передачу в штрафную «Ростова» Маркиньоса переправил в створ ворот Роман Зобнин, не сумел отразить мяч вратарь хозяев Рустам Ятимов.

08' Подача Кучаева в штрафную «Спартака», перехватил мяч руками вратарь гостей Максименко.

07' С мячом футболисты «Ростова» в середине поля.

05' Удар головой Давида Семенчука из пределов штрафной «Спартака», в прыжке поймал мяч вратарь гостей Максименко.

04' В спокойном ключе начинается игра.

03' Подача в штрафную «Спартака», но удар головой Тимура Сулейманова пришелся в одного из защитников гостей.

03' Позиционная атака «Ростова».

02' Дмитриев вбросил из-за боковой в штрафную «Ростова», отбились хозяева.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

16:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:25 В Ростове-на-Дону 13 градусов темпа, облачно, осадков не ожидается.

16:20 Матч пройдет на «Ростов Арене», вмещающей 45 000 зрителей.

16:10 Главным судей матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ростова»

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

«Ростов»

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 23-х туров. «Ростов» опережает зону стыковых матчей на 4 балла. Команда не может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь конкуренты активно наступают на пятки. К тому же, «Ростов» на своем поле выступает не очень здорово, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. В прошлом поединке РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Ростов» с таким же счетом уступил «Ахмату». В последних 5-и встречах во всех турнирах команда одержала лишь одну победу, однажды сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и трижды проиграла. За этот отрезок «Ростов» забил 2 гола при 5-и пропущенных.

У «Ростова» довольно много проблем в нынешнем сезоне, одна из них — низкая результативность. Команда смогла забить лишь 18 голов в 25-и встречах при 25-и пропущенных. Несмотря на это, «Ростов» давал бой «Спартаку» в прошедших 3-х очных встречах. За этот отрезок команда однажды сыграла вничью с «красно-белыми» и один раз даже победила. Не поможет команде в отчетной встрече Голенков из-за перебора желтых карточек.

«Спартак»

«Красно-белые» проводят отличный отрезок, но им до сих пор не удается запрыгнуть выше 6-го места в таблице РПЛ. После 23-х туров «Спартак» сумел набрать 41 очко, отставая от 3-й строчки на три балла. В гостях команда Хуана Карседо выступает хуже, нежели дома. «Спартак» набрал 14 очков из 33-х возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 6-ю строчку в лиге. В прошедшей встрече «Спартак» обыграл «Зенит» по пенальти в полуфинале Кубка России Пути регионов. Матчем ранее «красно-белые» оказались сильнее «Локомотива» (2:1) в матче РПЛ. У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Спартак» также одолел «Оренбург» (2:0) в РПЛ и московское «Динамо» (1:0) в Кубке России.

Кажется, что тактические идеи Хуана Карседо начинают приносить свои плоды, но «Спартак» провел только один удачный отрезок, необходимо доказывать свою состоятельность и дальше. Несмотря на нереализованный пенальти в матче против «Зенита», Эсекьель Барко остается одним из лидеров «Спартака» в нынешнем сезоне. За 23 встречи в РПЛ полузащитник забил 6 голов и сделал столько же голевых передач. Не помогут команде в отчетной встрече Бабич и Зорин из-за травм.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой уже 4 матча. В рамках РПЛ в октябре 2025 года в Москве команды сыграли вничью 1:1, 2 матча состоялись на групповом этапе Кубка России: в Ростове победил «Спартак» 0:2, а в Москве «Ростов» 1:2. Ещё одна игра была товарищеской в феврале 2026 года, тогда победил «Спартак» со счетом 5:2.

За всю историю команды сыграли между собой 78 матчей, в 42 играх победил «Спартак», в 21 «Ростов», оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

