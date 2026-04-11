12 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ростов — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 23-х туров. «Ростов» опережает зону стыковых матчей на 4 балла.

Команда не может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь конкуренты активно наступают на пятки. К тому же, «Ростов» на своем поле выступает не очень здорово, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ команда обыграла «Пари НН» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Ростов» с таким же счетом уступил «Ахмату».

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда одержала лишь одну победу, однажды сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и трижды проиграла. За этот отрезок «Ростов» забил 2 гола при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Голенков из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: У «Ростова» довольно много проблем в нынешнем сезоне, одна из них — низкая результативность. Команда смогла забить лишь 18 голов в 25-и встречах при 25-и пропущенных.

Несмотря на это, «Ростов» давал бой «Спартаку» в прошедших 3-х очных встречах. За этот отрезок команда однажды сыграла вничью с «красно-белыми» и один раз даже победила.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят отличный отрезок, но им до сих пор не удается запрыгнуть выше 6-го места в таблице РПЛ. После 23-х туров «Спартак» сумел набрать 41 очко, отставая от 3-й строчки на три балла.

В гостях команда Хуана Карседо выступает хуже, нежели дома. «Спартак» набрал 14 очков из 33-х возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 6-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Спартак» обыграл «Зенит» по пенальти в полуфинале Кубка России Пути регионов. Матчем ранее «красно-белые» оказались сильнее «Локомотива» (2:1) в матче РПЛ.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Спартак» также одолел «Оренбург» (2:0) в РПЛ и московское «Динамо» (1:0) в Кубке России.

Не сыграют: Бабич и Зорин из-за травм.

Состояние команды: Кажется, что тактические идеи Хуана Карседо начинают приносить свои плоды, но «Спартак» провел только один удачный отрезок, необходимо доказывать свою состоятельность и дальше.

Несмотря на нереализованный пенальти в матче против «Зенита», Эсекьель Барко остается одним из лидеров «Спартака» в нынешнем сезоне. За 23 встречи в РПЛ полузащитник забил 6 голов и сделал столько же голевых передач.

Прогноз Игоря Ледяхова

Один из лучших полузащитников «Спартака» прошлых лет Игорь Ледяхов в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от поединка 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»:

«Спартак» после кубковой победы в Питере, очевидно, на эмоциональном подъеме. Никакой усталости, тем более опустошенности быть не может. Понятно, теперь основная задача Кубок, но и в чемпионате замаячила «бронза», всего три очка отставания. Думаю, сейчас не станут играть без чистого форварда — выйдет Угальде. У «Ростова» защитники все-таки помедленнее, чем зенитовские — костариканец со своей скоростью может этим воспользоваться. Умяров с Литвиновым в середине поля, полагаю, железно. Хорошая связка — один ведет игру, второй подчищает, цементирует. По всей видимости, уберут Солари, а Жедсон сыграет чуть правее. Пенальти кто будет бить? Все равно Барко — понял, что чушь сморозил. Игорь Ледяхов Бывший тренер «Спартака»

Ледяхов также оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне:

«Ростов» мне нравится, умело работают с имеющимся материалом. Ребят забирают постоянно, но все равно держатся. Сейчас вот очень важную победу в Нижнем одержали. К тому же, «Спартак» на Дону всегда играет тяжело. Даже в мою бытность так было, в лучшие спартаковские времена. До сих пор помню, как «сгорели» там в 93-м в первом матче сезона. Балахнин забил два гола Черчесову. По тем временам настоящая сенсация. Еще перед глазами, как мы шурупы вкручивали в бутсы, чтобы хоть как-то на льду устоять. А это такое дело, что сразу полноги может отрезать. Зато потом выиграли вообще все. Сейчас ростовчане тоже однозначно навяжут борьбу — я между 1:1 и 1:2. Скорее все же выиграют гости, поскольку для Карседо «Зенит» был переломным моментом. Когда мы с ним помогали Эмери, случилась как раз обратная ситуация — получили «пятерочку» в Питере и поехали по домам. На Унаи тогда лица не было. Только остужал Карседо, когда тот летел к бровке. Сейчас, получается, взял реванш. Игорь Ледяхов Бывший тренер «Спартака»

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Ростов» выиграл только 1 раз

«Спартак» одержал победу в 4-х последних матчах во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах «Ростов» проиграл «Спартаку» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ростова» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» продолжит свою победную серию.

Ставка: Победа «Спартака» за 2.15.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.