В воскресенье, 1 марта, московское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 19-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

10' Иван Олейников робил из-за пределов штрафной «Динамо», мяч с отскоком от газона полетел, со второй попытки накрыл вратарь хозяев Андрей Лунёв.

09' Инициатива у «Динамо», «Крылья» от обороны действуют.

07' Игроки «Динамо» разыгрывают мяч в середине поля.

05' Подача Антона Миранчука в штрафную «Крыльев», нападающий гостей Иван Олейников выбил головой мяч подальше от своих ворот.

03' Поочерёдно команды проводят позиционные атаки, присматриваясь друг к другу.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Крыльев Советов».

До матча

13:00 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

12:50 Матч пройдет на « ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве, вмещающем 25 716 зрителей.

12:40 Главным судьей матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ФК «Динамо»

«Динамо»: Лунёв, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Миранчук, Нгамалё, Бителло, Тюкавин.

Стартовый состав «Крыльев Советов» Телегам ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Божин, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Джеффри.

«Динамо»

После 18 туров «Динамо» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 21 очком. В 18-м туре РПЛ «Динамо» Москва сыграло вничью со «Спартаком» (1:1). Игра проходила с преимуществом бело голубых, но первым счёт на 19-й минуте открыл соперник. Только после перерыва изящную комбинацию завершил Сергеев. Перед началом сезона «Динамо» провело товарищеские матчи с «Уралом»: в одном выиграло со счётом 2:1, а в другом проиграло с таким же результатом.

Во время зимней паузы на должности главного тренера клуба был утверждён Ролан Гусев, который заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности. Также была укреплена самая проблемная позиция — центр защиты. Был куплен бразилец Рикардо, а в Турцию отправился играть Денис Макаров. Не помогут команде в отчетной встрече: Чавес (п), Артур Гомес (з), Майсторович (з).

«Крылья Советов»

Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ с 17 очками. В заключительной игре первой части сезона «Крылья Советов» проиграли в гостях «Балтике» со счётом 0:2. Уже к 22-й минуте соперник вёл с разницей в два мяча, после чего спокойно удержал счёт. За всю игру самарцы нанесли только три удара по воротам. Перед стартом сезона «Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Чайку» (5:3), а затем уступили «Балтике» (0:1).

Конец первой части сезона «Крылья Советов» откровенно провалили, но Магомед Адиев сохранил свою должность. Зимой самарцы подписали трёх легионеров: центрального защитника Рекену, крайнего Фернандеса и нападающего Жоффри. Также пришёл из «Зенита-2» талантливый хавбек Столбов. Травмирован — Раков (п).

Личные встречи

В первом круге «Крылья Советов» уступили дома со счётом 2:3. В Кубке России «Динамо» выиграло на своём поле со счётом 4:0, а в гостях уступило (0:0, пен. 4:5). В прошлом сезоне в РПЛ обе встречи остались за бело голубыми (1:0, 3:1)

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94