1 марта в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Начало встречи — 13:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Динамо — Крылья Советов с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Динамо»

Турнирное положение: после 18 туров «Динамо» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 21 очком.

Последние матчи: в 18-м туре РПЛ «Динамо» Москва сыграло вничью со «Спартаком» (1:1). Игра проходила с преимуществом бело голубых, но первым счёт на 19-й минуте открыл соперник. Только после перерыва изящную комбинацию завершил Сергеев.

Перед началом сезона «Динамо» провело товарищеские матчи с «Уралом»: в одном выиграло со счётом 2:1, а в другом проиграло с таким же результатом.

Не сыграют: Чавес (п), Артур Гомес (з), Майсторович (з).

Состояние команды: во время зимней паузы на должности главного тренера клуба был утверждён Ролан Гусев, который заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности. Также была укреплена самая проблемная позиция — центр защиты. Был куплен бразилец Рикардо, а в Турцию отправился играть Денис Макаров.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ с 17 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в заключительной игре первой части сезона «Крылья Советов» проиграли в гостях «Балтике» со счётом 0:2. Уже к 22-й минуте соперник вёл с разницей в два мяча, после чего спокойно удержал счёт. За всю игру самарцы нанесли только три удара по воротам.

Перед стартом сезона «Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Чайку» (5:3), а затем уступили «Балтике» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Раков (п).

Состояние команды: конец первой части сезона «Крылья Советов» откровенно провалили, но Магомед Адиев сохранил свою должность. Зимой самарцы подписали трёх легионеров: центрального защитника Рекену, крайнего Фернандеса и нападающего Жоффри. Также пришёл из «Зенита-2» талантливый хавбек Столбов.

Статистика для ставок

В первом круге «Крылья Советов» уступили дома со счётом 2:3

В Кубке России «Динамо» выиграло на своём поле со счётом 4:0, а в гостях уступило (0:0, пен. 4:5)

В прошлом сезоне в РПЛ обе встречи остались за бело голубыми (1:0, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 1,36, а на «Крылья Советов» — 8,4; ничью букмекеры оценивают в 5,60. Тотал меньше 2,5 идёт за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: неизвестно, как будут выглядеть команды после долгого простоя, но то, что погодные условия сейчас не самые лучшие, однозначно скажется на игре команд. «Динамо» укрепило центр обороны — Рикардо, который имеет неплохие отзывы. Гости тоже стали более прагматичны, судя по играм в межсезонье.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,94.

Прогноз: также можно рассмотреть очень рискованный вариант, который имеет право на жизнь и вполне может случиться. Адиев умеет готовить команды к сезону.

Дополнительная ставка: ничья за 5,60.