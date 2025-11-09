В воскресенье, 9 ноября, «Локомотив» примет «Оренбург» в рамках 15-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15:05 Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, вмещающей 28 800 зрителей.

14:55 Главным судьей матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.

Стартовые составы команд

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Карпукас, Руденко, Комличенко

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина

«Локомотив»

Московский клуб на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В активе «Локомотива» семь побед, шесть матчей вничью и одно поражение при 30-ти забитых и 19-ти пропущенных мячах. Последние матчи: в последнем матче клуб проиграл в дерби московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в первом поединке 1/4 финала Кубка России. До этого «Локомотив» проиграл «Зениту» в чемпионате со счетом 0:2 и смог добыть ничью против «Акрона» (1:1). В пяти последних матчах одержал две победы, потерпел два поражения и свел один поединок вничью. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.

«Локомотив» в последних матчах прошел через не самых простых соперников. Если поражение против «Зенита» можно было бы предположить, то неудача против «Спартака» удивила. Однако в предстоящем матче московскому клубу будет противостоять менее именитый и не менее крепкий «Оренбург». Не исключено, что мы увидим ротацию после матча Кубка. Травмирован в составе москвичей защитник Марк Мампасси.

«Оренбург»

«Оренбург» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 баллов. В активе команды всего две победы, пять матчей вничью и семь поражений при 17-ти забитых и 25-ти пропущенных мячах. В последнем поединке команда проиграла «Краснодару» в первом матче Кубка России со счетом 1:3. До этого «Оренбург» уверенно обыграл «Сочи» со счетом 3:1 и минимально проиграл «Спартаку» (0:1). В пяти последних матчах клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Оренбург» имеет большие проблемы в обороне. Команда пропустила 12 мячей в пяти крайних поединках, в частности, шесть мячей в матче против «Зенита» со счетом 0:6.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 4 матча. В рамках РПЛ, в первой игре победил «Локомотив» на выезде со счетом 4:2, а в Москве матч завершился вничью 1:1. Так же команды сошлись в Кубке России на групповом этапе, оба раза победил «Локо», дома 2:1, на выезде 2:3.

За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 10 играх победил «Локомотив», в 2 «Оренбург», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.26