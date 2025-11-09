ставка за 2.14, прогноз на матч РПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 15-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Оренбург». Начало встречи — 15:15 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: Московский клуб на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

В активе «Локомотива» семь побед, шесть матчей вничью и одно поражение при 30-ти забитых и 19-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче клуб проиграл в дерби московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в первом поединке 1/4 финала Кубка России.

До этого «Локомотив» проиграл «Зениту» в чемпионате со счетом 0:2 и смог добыть ничью против «Акрона» (1:1).

В пяти последних матчах одержал две победы, потерпел два поражения и свел один поединок вничью. Разница мячей на этом отрезке — 7:7.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмирован защитник Марк Мампасси.

Состояние команды: «Локомотив» в последних матчах прошел через не самых простых соперников. Если поражение против «Зенита» можно было бы предположить, то неудача против «Спартака» удивила.

Однако в предстоящем матче московскому клубу будет противостоять менее именитый и не менее крепкий «Оренбург». Не исключено, что мы увидим ротацию после матча Кубка.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

В активе команды всего две победы, пять матчей вничью и семь поражений при 17-ти забитых и 25-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда проиграла «Краснодару» в первом матче Кубка России со счетом 1:3.

До этого «Оренбург» уверенно обыграл «Сочи» со счетом 3:1 и минимально проиграл «Спартаку» (0:1).

В пяти последних матчах клуб одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» имеет большие проблемы в обороне. Команда пропустила 12 мячей в пяти крайних поединках, в частности, шесть мячей в матче против «Зенита» со счетом 0:6.

Статистика для ставок

«Оренбург» пропускает больше двух мячей в пяти последних матчах

«Локомотив» проиграл два матча подряд с общим счетом 1:5

«Локомотив» не знает побед в трех матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 1,52, а на «Оренбург» — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,39, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,52.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забивать только одна команда.

2.14 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Локомотив» — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.14.

Прогноз: Поставим на тотал больше 3,5 в матче. Это дополнительная ставка.

2.26 ТБ 3,5 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Локомотив» — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: ТБ 3,5 в матче за 2.26.