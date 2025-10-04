В субботу, 4 октября, тольяттинский «Акрон» примет «Зенит» в рамках 11-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:40 Главным арбитром матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.

Стартовые составы команд

Стартовый составы «Акрона» Телеграм ФК «Акрон»

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

Стартовый состав «Зенита» Телеграм ФК «Зенит»

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Акрон»

Сейчас «Акрон» с 7 очками занимает лишь 14-е место в таблице РПЛ. В 10-м туре «Акрон» потерпел разгромное поражение в Грозном от «Ахмата» (0:3). На протяжении всего матча соперник владел инициативой и победил вполне заслуженно, ничего не дав сделать у своих ворот. Также было поражение в Кубке России от «Балтики» (0:3) и ничья дома в чемпионате с «Рубином» (2:2).

Все настойчивее идут разговоры о возможном увольнении главного тренера Заурбека Тедеева, если он не начнет набирать очки. Даже уже появились реальные кандидаты на его замену в лице Виктора Гончаренко. Мелькают в прессе и другие фамилии, желающие пойти в «Акрон» с хорошим финансированием всегда найдутся.

«Зенит»

Пока «Зенит» с 19 очками на четвертом месте в таблице РПЛ, но отставание от лидера ЦСКА сократилось до минимума. В 10-м туре «Зенит» разгромил на своем поле «Оренбург» со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, который оформил покер и еще отдал голевую передачу. Также отличился Соболев.

В Кубке России «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0), а до этого в чемпионате в гостях «Краснодар» (2:0).

Сейчас «Зенит» на ходу и подходит к этой игре с серией из четырех побед кряду во всех турнирах и в отличном настроении. В Кубке России дела у команды Сергея Семака тоже идут хорошо, команда взяла 15 очков из 15 возможных и выиграла свою группу. Травмированы — Жерсон (п).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 4 матча, и все в сезоне 2024/2025. В рамках РПЛ команды обменялись выездными победами, в Самаре «Зенит» победил 5:0, а в Питере «Акрон» 2:1. Так же соперники встретились в Кубе России на групповом этапе, тогда в Самаре «Акрон» победил в серии пенальти 1:1 (5:4 пен.), а в Санкт-Петербурге победа осталась за «Зенитом» 5:1.

