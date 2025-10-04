4 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Зенит». Начало встречи — 13:00 мск.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» с 7 очками занимает лишь 14-е место в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 10-м туре «Акрон» потерпел разгромное поражение в Грозном от «Ахмата» (0:3). На протяжении всего матча соперник владел инициативой и победил вполне заслуженно, ничего не дав сделать у своих ворот.

Также было поражение в Кубке России от «Балтики» (0:3) и ничья дома в чемпионате с «Рубином» (2:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: все настойчивее идут разговоры о возможном увольнении главного тренера Заурбека Тедеева, если он не начнет набирать очки. Даже уже появились реальные кандидаты на его замену в лице Виктора Гончаренко. Мелькают в прессе и другие фамилии, желающие пойти в «Акрон» с хорошим финансированием всегда найдутся.

«Зенит»

Турнирное положение: пока «Зенит» с 19 очками на четвертом месте в таблице РПЛ, но отставание от лидера ЦСКА сократилось до минимума.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 10-м туре «Зенит» разгромил на своем поле «Оренбург» со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, который оформил покер и еще отдал голевую передачу. Также отличился Соболев.

В Кубке России «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0), а до этого в чемпионате в гостях «Краснодар» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Жерсон (п).

Состояние команды: сейчас «Зенит» на ходу и подходит к этой игре с серией из четырех побед кряду во всех турнирах и в отличном настроении. В Кубке России дела у команды Сергея Семака тоже идут хорошо, команда взяла 15 очков из 15 возможных и выиграла свою группу.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в РПЛ «Зенит» выиграл оба матча (5:0, 2:1)

В Кубке России-2024 также игры остались за питерцами (2:1, 5:1)

«Акрон» не знает побед на протяжении 12 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 7,70, а на «Зенит» — 1,42, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: «Акрон» будет предельно мотивирован на этот матч и постарается дать бой «Зениту». Отсиживаться сзади команда точно не будет, это не в ее правилах. В Кубке России основа отдыхала и подойдет свежей к этой игре. На гол от «Акрона» можно рассчитывать, а «Зенит» по умолчанию должен забивать. И не стоит забывать про фактор Дзюбы.

1.79 Обе забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Акрон» — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Основная ставка: обе забьют за 1,79.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

2.50 Тотал больше 3,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Акрон» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Дополнительная ставка: тотал больше 3,5 за 2,50.