4 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Зенит». Начало встречи — 13:00 мск.
«Акрон»
Турнирное положение: сейчас «Акрон» с 7 очками занимает лишь 14-е место в таблице РПЛ.
Последние матчи: в 10-м туре «Акрон» потерпел разгромное поражение в Грозном от «Ахмата» (0:3). На протяжении всего матча соперник владел инициативой и победил вполне заслуженно, ничего не дав сделать у своих ворот.
Также было поражение в Кубке России от «Балтики» (0:3) и ничья дома в чемпионате с «Рубином» (2:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: все настойчивее идут разговоры о возможном увольнении главного тренера Заурбека Тедеева, если он не начнет набирать очки. Даже уже появились реальные кандидаты на его замену в лице Виктора Гончаренко. Мелькают в прессе и другие фамилии, желающие пойти в «Акрон» с хорошим финансированием всегда найдутся.
«Зенит»
Турнирное положение: пока «Зенит» с 19 очками на четвертом месте в таблице РПЛ, но отставание от лидера ЦСКА сократилось до минимума.
Последние матчи: в 10-м туре «Зенит» разгромил на своем поле «Оренбург» со счетом 5:2. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, который оформил покер и еще отдал голевую передачу. Также отличился Соболев.
В Кубке России «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0), а до этого в чемпионате в гостях «Краснодар» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Жерсон (п).
Состояние команды: сейчас «Зенит» на ходу и подходит к этой игре с серией из четырех побед кряду во всех турнирах и в отличном настроении. В Кубке России дела у команды Сергея Семака тоже идут хорошо, команда взяла 15 очков из 15 возможных и выиграла свою группу.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в РПЛ «Зенит» выиграл оба матча (5:0, 2:1)
- В Кубке России-2024 также игры остались за питерцами (2:1, 5:1)
- «Акрон» не знает побед на протяжении 12 матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 7,70, а на «Зенит» — 1,42, ничью букмекеры оценивают в 5,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.
Прогноз: «Акрон» будет предельно мотивирован на этот матч и постарается дать бой «Зениту». Отсиживаться сзади команда точно не будет, это не в ее правилах. В Кубке России основа отдыхала и подойдет свежей к этой игре. На гол от «Акрона» можно рассчитывать, а «Зенит» по умолчанию должен забивать. И не стоит забывать про фактор Дзюбы.
Основная ставка: обе забьют за 1,79.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: тотал больше 3,5 за 2,50.