ЦСКА продолжает погоню за медалями и подходит к игре на хорошем ходу. В соперниках — «Сочи», который проваливает сезон и уже почти потерял даже теоретические шансы на спасение. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

34' Баринов накрыл удар Крамарича – угловой подаст «Сочи».

33' Заика в простой ситуации упустил мяч за боковую, контратака остановилась.

32' Кисляк решился на удар из-за штрафной и не попал в створ.

30' Не получился навес в штрафную у Облякова.

29' Литвинов сбил Козлова на фланге, штрафной подаст ЦСКА.

27' С полулёта издали пробил Глебов — мимо ворот.

26' Неточно сыграл Кисляк, не прошла передача вперёд на Гонду.

24' Не получилось пробить у Баринова с навеса Кругового, Дёгтев забрал мяч в руки.

23' Обляков нарушил правила на Крамариче в борьбе за мяч.

21' Глебов с правой пробил из-за штрафной, Дёгтев на месте.

21' Угловой заработал ЦСКА.

19' Глебов отлично открылся в штрафную под пас Баринова, но прострелить на Гонду не получилось — защитник накрыл.

18' Обляков попробовал вторым касанием пробить из-за штрафной, но попал в защитника.

17' Дёгтев кулаками выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

16' ЦСКА заработал угловой.

15' Заика в касание бил после прострела Фёдорова, Тороп на месте!

14' Глебов хорошо отработал в обороне, не дал Заике пройти по флангу.

12' Глебов упал в штрафной «Сочи», ответного пенальти не будет, Солдатенков чисто играл.

11' ГОООООООЛ! «Сочи» впереди! Крамарич от двух штанг отправил мяч в сетку ворот Торопа, чуть-чуть пришлось понервничать гостям. 0:1!

10' Пенальти в ворота ЦСКА! Ужасный старт матча от команды Челестини.

09' К монитору зовут арбитра! Кажется, на ногу сопернику наступил Виктор, неаккуратно сыграл в борьбе.

08' ВАР включается в игру — возможно, Жоао Виктор фолил на Литвинове у себя в штрафной.

07' Литвинов пытался замкнуть прострел Крамарича, не попал в ближний угол.

06' Мухин получил пространство у штрафной ЦСКА и мощно пробил издали, снова выручает Тороп!

05' Обляков пяткой пытался скинуть на Гонду, Коваленко перехватил пас.

03' Крамарич убежал в штрафную ЦСКА по левому флангу и пробил в дальний угол — Тороп спас!

01' Звучит свисток на первый тайм, поехали!

До матча

14:00 В Москве сегодня около 9 градусов, газон на «ВЭБ Арене» качественный, всё готово к матчу.

13:45 Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Козлов, Гаич, Кисляк, Лусиано Гонду.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фёдоров, Крамарич.

Максим Мухин на разминке

13:30 Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Антон Фролов; AVAR — Иван Абросимов.

ЦСКА

После затяжного спада «армейцы» постепенно выправляют ситуацию. Победы над «Динамо» Махачкала, «Акроном» и «Крыльями Советов» вернули уверенность, причём кубковый матч в Самаре получился особенно убедительным — с яркой атакой и контролем игры.

При этом проблемы никуда не делись. Команда стабильно пропускает и не всегда выглядит надёжно в обороне, из-за чего даже удачные матчи редко проходят спокойно. Плюс кадровые сложности: встречу точно пропустит Игорь Акинфеев, а в защите возможны перестановки.

На своём поле ЦСКА по-прежнему силён. Большинство домашних матчей в сезоне завершились победами, команда регулярно забивает и в целом чувствует себя комфортно, даже несмотря на отдельные сбои.

«Сочи»

Ситуация у южан критическая. «Сочи» проиграл все матчи после зимней паузы и остаётся на последнем месте. Отставание от зоны стыков серьёзное, и с каждым туром шансов на спасение становится всё меньше.

При этом по игре не всё выглядит безнадёжно. Команда создаёт моменты, но подводит реализация — в последнем туре против «Рубина» «Сочи» не использовал даже очевидные шансы. Это лишь усиливает ощущение невезения на фоне общей нестабильности.

Главная проблема — оборона. «Сочи» много пропускает, особенно в гостях, и редко проводит матчи без ошибок у своих ворот. Даже если впереди удаётся что-то создать, этого часто оказывается недостаточно, чтобы зацепиться за результат.

