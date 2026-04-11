12 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Сочи». Начало встречи — в 14:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч ЦСКА — Сочи с коэффициентом для ставки за 2.65.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы располагаются на 5-й позиции в таблице РПЛ с 42 очками в активе после 23-х туров. ЦСКА отстает от тройки лидеров в чемпионате на 2 пункта.

На своем поле команда выступает куда лучше, чем в гостях. По результатам домашних встреч ЦСКА занимает 3-е место в лиге, набрав 28 очков из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече армейцы разгромили «Крылья Советов» со счетом 5:2 в Кубке России. Матчем ранее ЦСКА в гостях одолел «Акрон» (2:1), забив победный гол на 84-й минуте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период ЦСКА также одержал победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в РПЛ.

Состояние команды: После зимней паузы ЦСКА штормило, команда проиграла 3 матча из 4-х, но затем собралась и выдала победную серию из 3-х поединков. Нет сомнений, что подопечные Фабио Челестини настроены продлить этот удачный отрезок.

У команды есть мощная линия полузащиты, которая приносит результат. Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов забили по 5 голов в чемпионате России.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане полностью проваливают нынешний сезон. После 23-х туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в РПЛ с 9-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей на 11 пунктов.

Шансы на сохранение прописку все еще есть, но они лишь математические. К тому же, «Сочи» набрал только 4 очка в гостевых матчах, хуже показатель только у махачкалинского «Динамо» (3 балла).

Последние матчи: В прошедшем поединке южане уступили «Рубину» на своем поле со счетом 0:1, пропустив решающий гол уже на 19-й минуте. До этого «Сочи» крупно проиграл «Балтике» (0:4).

После зимней паузы у команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Сочи» пропустил 12 голов при 4-х забитых.

Состояние команды: Положение южан хуже не придумаешь. Вероятно, команда все-таки вылетит из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона, но постарается громко хлопнуть дверью.

В последних 3-х очных встречах «Сочи» дважды сыграл вничью с ЦСКА и однажды уступил. Получится ли на сей раз навязать борьбу армейцам? В гостях у южан не так много шансов на успех...

Прогноз Игоря Ледяхова

Лучший футболист России-92, уроженец Сочи Игорь Ледяхов в интервью для LiveSport.Ru предположил, чем закончится выезд его «земляков» к ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ:

Армейцы очень легко выиграли на Кубок в Самаре, поэтому никакого следа усталости тот матч не оставит. После зимнего перерыва начали плохо, но сейчас налаживается. Судя по всему, свои игровые проблемы решили, хотя с «Акроном» пришлось непросто. Очень важно, что определились с 11-12 основными игроками, включая двух молодых русских ребят в центре обороны. Хотя после ухода Дивеева определенный дисбаланс был неизбежен. Но вот обмененный на него Лусиано стал приносить плоды. Вновь много движения такого броуновского, с хорошей взаимозаменяемостью. Кисляк и Глебов просто вездесущи, хорош Обляков. Отсутствие Акинфеева против «Сочи» не станет проблемой, слишком уж беззуба атака соперника. Из каких позиций мажут, диву даешься! Однако, усилия все равно приложить придется, поскольку сочинцы после незаслуженного поражения от «Рубина» приедут злыми, но объективно их уже ничего не спасет. Москвичи будут иметь большое игровое и территориальное преимущество, победят — 3:1. Игорь Ледяхов Российский тренер

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл 3 последних матча во всех турнирах

У «Сочи» продолжается серия поражений, которая насчитывает 6 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ЦСКА с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.60, а победа «Сочи» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА разгромит «Сочи». Армейцы набрали хороший ход.

2.65 Победа ЦСКА с форой (-2.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч ЦСКА — «Сочи» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.65.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.

2.10 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ЦСКА — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.