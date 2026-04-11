Сумеют ли «Крылья» набрать важные очки в борьбе за выживание?

В субботу, 11 апреля, самарские «Крылья Советов» примут грозненский «Ахмат» в рамках 24-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

52' Позиционная атака «Крыльев», пока мяч в середине поля разыгрывается.

50' Много борьбы в стартовые мгновения второй половины матча.

48' Повреждение у Печенина, медики «Крыльев» приглашены на поле.

46' Второй тайм начался! Замена у «Крыльев»: Бабкин ушел, вышел Баньяц.

45' Желтая карточка показана Кириллу Печенину.

45' Желтая карточка показана Максиму Самородову.

45+3' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось «Ахмату» забить на гол больше самарской команды.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Мяч в перекладину ворот «Крыльев» попал после удара из пределов штрафной защитника «Ахмата» Клисмана Цаке с лету.

44' Подача с углового «Крыльев» к воротам «Ахмата», уверенно сыграл на выходе вратарь гостей Ульянов.

43' Удар Амара Рахмановича головой из пределов штрафной «Ахмата», в прыжке поймал мяч вратарь гостей Ульянов.

40' Гоол! 1:2. Эгаш Касинтура с правой ноги посла мяч в правый от себя угол ворот «Крыльев», вратарь Песьяков прыгнул в противоположный.

39' После проверки ВАР, определено: пенальти в ворота «Крыльев».

38' Повреждение у Георгия Мелкадзе, медики «Ахмата» оказывают ему помощь.

37' Падение Мелкадзе в штрафной «Крыльев» после контакта в ногах с защитником хозяев Никитой Черновым, ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота хозяев.

«Крылья Советов» — «Ахмат» Телеграм ФК «Крылья Советов»

36' Олейников отдавал пас в прорыв на нападающего «Крыльев» Химми Марина, но передача получилась слишком сильной, мяч выкатился за боковую линию.

34' Удар Пряхина из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч сильно выше ворот полетел.

33' Желтая карточка показана Сергею Бабкину.

33' Прострел Рассказова вдоль ворот «Ахмата», прочитал момент один из защитников гостей и выбил мяч.

31' Дальний хлесткий удар Бабкина по воротам «Ахмата», мяч выше перекладины пролетел.

30' Удар Касинтуры из пределов штрафной «Крыльев», мяч на себя принял один из защитников хозяев.

28' Прострел Самородова в штрафную «Крыльев», но защитники хозяев первыми на мяче оказались.

27' Чуть снизился темп игры.

25' Планомерно самарские футболисты подбираются с мячом к штрафной площади «Ахмата».

23' С мячом футболисты «Крыльев» на своей половине поля.

21' Дважды в течении нескольких минут попали игроки «Крыльев» в положение «вне игры».

19' Подача с углового «Ахмата» к воротам «Крыльев», отбились хозяева.

19' Максим Самородов заработал угловой для «Ахмата» в быстрой атаке гостей.

18' Позиционная атака «Крыльев», внимательно обороняются грозненцы.

16' Прострел Рахмановича в штрафную «Ахмата» прервал на угловой «Крыльев» защитник гостей Мехди Заре.

14' Обоюдоострая игра получается, команды стремятся в атаку при первой возможности.

12' Подача Максима Самородова со штрафного «Ахмата» превратилась в удар в створ, зафиксировал мяч вратарь хозяев Сергей Песьяков.

11' Фернандо Костанца сбил Лечи Садулаева на подступах к штрафной «Крыльев», готовится стандарт «Ахмата».

10' Гоол! 1:1. Зрячая подача в штрафную «Крыльев» Максима Самородова, головой переправил мяч в дальний угол ворот Песьякова Георгий Мелкадзе.

09' В среднем темпе начинается игра.

08' Взяв мяч под контроль, игроки «Крыльев» конструируют свою атаку в середине поля.

06' Позиционная атака «Ахмата» развивается на половине поля «Крыльев».

Игроки «Крыльев» празднуют гол Телеграм ФК «Крылья Советов»

04' Гоол! 1:0. Прошла быстрая атака по центу у «Крыльев», Максим Витюгов вывел на ударную позицию Амара Рахмановича, послал мяч мимо вратаря гостей Ульянова в сетку из пределов штрафной «Ахмата» боснийский полузащитник хозяев.

03' Пяткой скидывал мяч Георгий Мелкадзе в штрафной «Крыльев» под удар партнёру, но игроки хозяев прочитали задуманное и мяч перехватили.

02' Завязывается борьба за инициативу в центре поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ахмата».

До матча

13:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

13:40 Главным судьей матча будет Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Крыльев Советов» Телеграм ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Чернов, Божин, Костанца, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Марин.

Стартвоый состав «Ахмата» Телеграм ФК «Ахмат»

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Заремохазабиех, Хлусевич, Гадио, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

«Крылья Советов»

Самарская команда после 23-х туров занимает 13-е место в таблице РПЛ с 21 баллом в активе. В последнем матче «Крылья Советов» крупно уступил ЦСКА. Поединок 1/2 финала Кубка России завершился со счетом 2:5. Ранее самарский коллектив проиграл матч «Зениту» в рамках 22 тура со счетом 1:2 и расписал мировую с казанским «Рубином» (0:0).

«Крылья Советов» не знает побед на протяжении последних пяти матчей: три поражения и две ничьи. При этом самарский коллектив находится в зоне стыковых матчей и пока не может закрепиться в нижней части таблицы.

«Ахмат»

«Ахмат» идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 баллов при восьми победах, шести матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей — 27:29. В последнем матче грозненский клуб уступил действующему чемпиону РПЛ. «Ахмат» с минимальным счетом проиграл «Краснодару» со счетом 0:1. Ранее коллектив из Грозного смог переиграть «Ростов» со счетом 1:0 и поделил очки с тольяттинским «Акроном», завершив поединок со счетом 1:1.

«Ахмат» в шести последних матчах уступил всего одну встречу, а в десяти крайних поединках всего два поражения. Грозненцы смогли закрепиться в середине турнирной таблице и пока не могут претендовать на топ-5.

Личные встречи

В матче первого круга «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. За всю историю команды сыграли между собой 42 матча, в 23 играх победил «Ахмат», в 12 «Крылья», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

