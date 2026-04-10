11 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарская команда после 23-х туров занимает 13-е место в таблице РПЛ с 21 баллом в активе.
Последние матчи: В последнем матче «Крылья Советов» крупно уступил ЦСКА. Поединок 1/2 финала Кубка России завершился со счетом 2:5.
Ранее самарский коллектив проиграл матч «Зениту» в рамках 22 тура со счетом 1:2 и расписал мировую с казанским «Рубином» (0:0).
Состояние команды: «Крылья Советов» не знает побед на протяжении последних пяти матчей: три поражения и две ничьи. При этом самарский коллектив находится в зоне стыковых матчей и пока не может закрепиться в нижней части таблицы.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 баллов при восьми победах, шести матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей — 27:29.
Последние матчи: В последнем матче грозненский клуб уступил действующему чемпиону РПЛ. «Ахмат» с минимальным счетом проиграл «Краснодару» со счетом 0:1.
Ранее коллектив из Грозного смог переиграть «Ростов» со счетом 1:0 и поделил очки с тольяттинским «Акроном», завершив поединок со счетом 1:1.
Состояние команды: «Ахмат» в шести последних матчах уступил всего одну встречу, а в десяти крайних поединках всего два поражения. Грозненцы смогли закрепиться в середине турнирной таблице и пока не могут претендовать на топ-5.
Статистика для ставок
- «Ахмат» забивает в четырех из последних пяти матчах
- «Крылья Советов» не выигрывают в последних пяти матчах
- В матчах первого круга «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ахмату» с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Крылья Советов» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.22 и 1.60.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе грозненского «Ахмата» в матче.
Ставка: Победа «Ахмата» в матче за 2.35.