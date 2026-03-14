В субботу, 13 марта, калининградская «Балтика» примет московское ЦСКА в рамках 21-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:20 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Балтики»

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, И. Петров, Титков, М. Петров, Йенне, Хиль.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

«Балтика»

Калининградцы провели шикарную первую половину сезона, а сейчас делают попытки закрепиться в топ-5. После 20-и туров «Балтика» набрала 36 очков. Команда отстает от 3-ки лидеров всего на 5 пунктов. К тому же, «Спартак» наступает на пятки «Балтике», отставая от калининградцев всего на 1 балл. В прошедшей встрече РПЛ команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+3-й минуте. Единственный гол «Балтика» забила на 39-й минуте. Команда не смогла победить ни в одном из 3-х матчей после возобновления сезона. За этот отрезок «Балтика» дважды уступила «Зениту» в Кубке России и РПЛ с одинаковым счетом 0:1.

После возобновления сезона «Балтике» не повезло дважды подряд сыграть против «Зенита». Теперь команде нужно время, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Нападающий «Балтики» Андрес Гил продолжает регулярно забивать. Форвард забил 11 голов и сделал голевую передачу за 20 встреч в рамках РПЛ, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Не поможет команде защитник Беликов из-за перебора желтых карточек.

ЦСКА

У армейцев до сих пор есть реальная возможность побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе после 20-и туров. Команда отстает от лидерства в чемпионате России на 7 пунктов. Если ЦСКА будет побеждать буквально в каждом матче, то сможет составить конкуренцию остальным лидерам. В прошлом поединке армейцы крупно уступили московскому «Динамо» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом из таймов. Подвел команду нападающий Лусиано Гонду, который получил красную карточку уже на 17-й минуте встречи. В трех поединках после возобновления сезона ЦСКА дважды проиграл и одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в рамках Кубка России. За этот отрезок армейцы также уступили «Ахмату» (0:1) в РПЛ.

ЦСКА показывает довольно неплохую игру, но у команды не всегда получается показывать максимум. Предстоящий матч против «Балтики» — отличная возможность набрать важные 3 очка. В последних 3-х очных встречах ЦСКА дважды обыгрывал «Балтику» (2:0 и 1:0). Получится ли у армейцев на сей раз добиться успеха? На чужом поле это будет сделать сложнее... Не поможет команде нападающий Лусиано Гонду (красная карточка).

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 3 матча. В рамках РПЛ в сентябре 2025 года ЦСКА дома победил со счетом 1:0. Ещё 2 матча состоялись в рамках Кубка России на групповом этапе: в Калининграде победил ЦСКА 0:2, а в Москве победила «Балтика» в серии пенальти 1:1 (9:10 пен.).

За всю историю команды сыграли между собой 17 матчей, в 10 играх победил ЦСКА, в 2 «Балтика», оставшиеся 5 матей завершились вничью.

