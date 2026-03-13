14 марта в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и ЦСКА. Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Балтика — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы провели шикарную первую половину сезона, а сейчас делают попытки закрепиться в топ-5. После 20-и туров «Балтика» набрала 36 очков.

Команда отстает от 3-ки лидеров всего на 5 пунктов. К тому же, «Спартак» наступает на пятки «Балтике», отставая от калининградцев всего на 1 балл.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+3-й минуте. Единственный гол «Балтика» забила на 39-й минуте.

Команда не смогла победить ни в одном из 3-х матчей после возобновления сезона. За этот отрезок «Балтика» дважды уступила «Зениту» в Кубке России и РПЛ с одинаковым счетом 0:1.

Не сыграет: Беликов из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: После возобновления сезона «Балтике» не повезло дважды подряд сыграть против «Зенита». Теперь команде нужно время, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

Нападающий «Балтики» Андрес Гил продолжает регулярно забивать. Форвард забил 11 голов и сделал голевую передачу за 20 встреч в рамках РПЛ, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

ЦСКА

Турнирное положение: У армейцев до сих пор есть реальная возможность побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе после 20-и туров.

Команда отстает от лидерства в чемпионате России на 7 пунктов. Если ЦСКА будет побеждать буквально в каждом матче, то сможет составить конкуренцию остальным лидерам.

Последние матчи: В прошлом поединке армейцы крупно уступили московскому «Динамо» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом из таймов. Подвел команду нападающий Лусиано Гонду, который получил красную карточку уже на 17-й минуте встречи.

В трех поединках после возобновления сезона ЦСКА дважды проиграл и одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в рамках Кубка России. За этот отрезок армейцы также уступили «Ахмату» (0:1) в РПЛ.

Не сыграет: Лусиано Гонду (красная карточка).

Состояние команды: ЦСКА показывает довольно неплохую игру, но у команды не всегда получается показывать максимум. Предстоящий матч против «Балтики» — отличная возможность набрать важные 3 очка.

В последних 3-х очных встречах ЦСКА дважды обыгрывал «Балтику» (2:0 и 1:0). Получится ли у армейцев на сей раз добиться успеха? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Прогноз Дмитрий Булыкина

Член «Клуба 100» российских бомбардиров Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил вероятную результативность встречи 21-го «Балтика» — ЦСКА:

Вот здесь настоящая проверка для игроков ЦСКА, для тренерского штаба! «Балтика» из всех экзаменаторов — самый строгий ментор, без серьезного запаса прочности не проскочишь. Вот и посмотрим после 1:4, как у армейцев дело с психологией — победная она, или молодежь еще не готова к большим свершениям. Нет сомнений, что «Балтика» будет играть с большим движением и уж точно использует все ошибки соперника, если те будут себе позволять вольности. А позволять армейцы их не должны, поскольку заявили о себе в полный голос, высоко подняли планку, явно намерены участвовать в чемпионской гонке. Но если в Калининграде допустят осечку, об этом можно забыть. Укрепились зимой качественно. Но Лусиано здесь после удаления не поможет, значит Мусаев с первых минут, а может и маневренный Алвес, поскольку биться лоб в лоб с балтийскими защитниками себе дороже. Не удивлюсь, если в центре обороны появится кто-то из молодых россиян. Обе команды тренерские, Талалаев возвращается на скамейку, вот и посмотрим, кто свои идеи донесет лучше. Для меня игра будет очень интересной, как и вообще весь тур после чудес в предыдущем. В такой битве характеров много голов не жду и победителя не вижу — 1:1. Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России

Статистика для ставок

У «Балтики» нет ни одной победы в 3-х последних матчах после возобновления сезона

ЦСКА проиграл 2 последних поединка в РПЛ

В последних 3-х очных встречах ЦСКА дважды обыгрывал «Балтику»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение ЦСКА с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.25, а победа «Балтики» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: Можно предположить, что исход матча решит один гол.

Ставка: Тотал 1.5 меньше за 2.65.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, уйдя на перерыв при счете 0:0.

