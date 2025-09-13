1-й периодАвангард — Динамо МоскваОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Оренбург
    Вся лентаСамое главное
    Ильшат Айткулов «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция Главный тренер «Авангарда» Ги Буше«Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
    Все новости спорта
    Ильшат Айткулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ильшат Айткулов
    В субботу, 13 сентября, «Пари НН» примет «Оренбург» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

    Ход игры

    8' Артём Касимов в подкате выбивает мяч у Хуана Боселли — обстоновка разряжена.

    7' Вадим Пигас начинает атаку Пари НН со своего левого фланга, но пока обострения нет, мяч двигается в центре поля.

    5' Евгений Болотов классно играет в отборе и помогает партнерам начать свою атаку — Оренбург двигает мяч вперед левым флангом.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    4' Оренбург проводит первую атаку в матче, она развивается левым флангом: Эдуардо Кейрос попытался обыграть защитника, но мяч улетел в аут.

    3' Навес в штрафную Оренбурга, но Богдан Овсянников надежно ловит мяч в руки и начинает атаку своей команды.

    2' Никита Каккоев зарабатывает штрафной — на нем сфолили в центре поля.

    1' Раздается свисток арбитра! Матч Пери НН — Оренбург начался! Счет 0:0! Поехали…

    До матча

    13:59 Команды появляются на газоне стадиона «Мордовия Арена». Игра вот-вот начнется!

    13:55 Главным арбитром встречи назначен Сергей Чебан.

    13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

    Вадим Пигас

    Максим Шнапцев

    13:48 Сегодняшний матч пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

    13:45 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура чемпионата России по футболу между Пари НН и Оренбургом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

    Стартовые составы команд

    «Пари НН»: Медведев Никита, Шнапцев Максим, Каккоев Никита, Карич Свен, Пигас Вадим, Майга Мамаду, Ивлев Андрей, Вешнер Тичич Лука, Олусегун Олакунле, Боселли Хуан, Лесовой Даниил.

    «Оренбург»: Овсянников Богдан, Чичинадзе Анри, Касимов Артём, Хотулёв Данила, Муфи Фахд, Болотов Евгений, Квеквескири Ираклий, Кейрос Эдуардо, Оганесян Степан, Томпсон Хорди, Гузина Гедеон.

    «Пари НН»

    Пари НН занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер лиги. На счету команды только 3 набранных очка, которые она приобрела во встрече махачкалинским Динамо (2:0).. В двух последних турах нижегородский клуб потерпел поражения от московского Динамо (0:3) и санкт-петербургского Зенита (0:2).

    В Кубке России дела у Пари НН также складываются не лучшим образом — команда занимает только третье место в своем квартете. В недавнем матче 3-го тура нижегородцы были разгромлены московским Спартаком со счетом 0:4).

    «Оренбург»

    Оренбург занимает 2-ю строчку и находится вблизи красной зоны. Команда плохо начала нынешний сезон, но в последнее время дела у нее стали налаживаться — в трех подряд матчах она набирает очки. После выездной победы над тольяттинским Акроном (2:1), Оренбург дважды подряд скатал вничью: с Ахматом (2:2) и казанским Рубином (2:2).

    Оренбург в Кубке России выступает не лучшим образом и занимает последнее место в своей группе с тремя набранными очками в матче против Ахмата (2:1). После этой победы “синие” уже успели потерпеть домашнее поражение от санкт-петербургского Зенита со счетом 3:5.

    Личные встречи

    Между собой эти соперники играют довольно часто и определенной закономерности по победам нет — выигрывают оба коллектива, причем и на выезде и дома. В последнем матче, который состоялся в апреле прошлого года в рамках 23-го тура РПЛ, выездную победу одержал Оренбург (2:1).

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры