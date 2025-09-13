«Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, «Пари НН» примет «Оренбург» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры

8' Артём Касимов в подкате выбивает мяч у Хуана Боселли — обстоновка разряжена.

7' Вадим Пигас начинает атаку Пари НН со своего левого фланга, но пока обострения нет, мяч двигается в центре поля.

5' Евгений Болотов классно играет в отборе и помогает партнерам начать свою атаку — Оренбург двигает мяч вперед левым флангом.

4' Оренбург проводит первую атаку в матче, она развивается левым флангом: Эдуардо Кейрос попытался обыграть защитника, но мяч улетел в аут.

3' Навес в штрафную Оренбурга, но Богдан Овсянников надежно ловит мяч в руки и начинает атаку своей команды.

2' Никита Каккоев зарабатывает штрафной — на нем сфолили в центре поля.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Пери НН — Оренбург начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:59 Команды появляются на газоне стадиона «Мордовия Арена». Игра вот-вот начнется!

13:55 Главным арбитром встречи назначен Сергей Чебан.

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.



13:48 Сегодняшний матч пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

13:45 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура чемпионата России по футболу между Пари НН и Оренбургом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев Никита, Шнапцев Максим, Каккоев Никита, Карич Свен, Пигас Вадим, Майга Мамаду, Ивлев Андрей, Вешнер Тичич Лука, Олусегун Олакунле, Боселли Хуан, Лесовой Даниил.

«Оренбург»: Овсянников Богдан, Чичинадзе Анри, Касимов Артём, Хотулёв Данила, Муфи Фахд, Болотов Евгений, Квеквескири Ираклий, Кейрос Эдуардо, Оганесян Степан, Томпсон Хорди, Гузина Гедеон.

«Пари НН»

Пари НН занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер лиги. На счету команды только 3 набранных очка, которые она приобрела во встрече махачкалинским Динамо (2:0).. В двух последних турах нижегородский клуб потерпел поражения от московского Динамо (0:3) и санкт-петербургского Зенита (0:2).

В Кубке России дела у Пари НН также складываются не лучшим образом — команда занимает только третье место в своем квартете. В недавнем матче 3-го тура нижегородцы были разгромлены московским Спартаком со счетом 0:4).

«Оренбург»

Оренбург занимает 2-ю строчку и находится вблизи красной зоны. Команда плохо начала нынешний сезон, но в последнее время дела у нее стали налаживаться — в трех подряд матчах она набирает очки. После выездной победы над тольяттинским Акроном (2:1), Оренбург дважды подряд скатал вничью: с Ахматом (2:2) и казанским Рубином (2:2).

Оренбург в Кубке России выступает не лучшим образом и занимает последнее место в своей группе с тремя набранными очками в матче против Ахмата (2:1). После этой победы “синие” уже успели потерпеть домашнее поражение от санкт-петербургского Зенита со счетом 3:5.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто и определенной закономерности по победам нет — выигрывают оба коллектива, причем и на выезде и дома. В последнем матче, который состоялся в апреле прошлого года в рамках 23-го тура РПЛ, выездную победу одержал Оренбург (2:1).

