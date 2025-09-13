Пари НН — Оренбург: прогноз на матч РПЛ и ставка за 1.92

13 сентября в 8-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Оренбург». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» после семи туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В активе нижегородского клуба всего три балла при одной победе и шести поражениях. «Пари НН» забил четыре мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: последний матч команда проиграла. «Пари НН» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

Ранее «Пари НН» розгромно проиграл «Спартаку» (0:4) и уступил «Динамо» (0:3).

Как итог, команда в последних пяти матчах одержала одну победу и потерпела четыре поражения.

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Пари НН» выглядят неготовыми к уровню РПЛ.

Команда имеет один худших показателей в лиге по количеству голов (4), а средний показатель явных голевых моментов равен нижу 0,5 за матч.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» после семи туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

В активе клуба семь очков при одной победе, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Оренбург» забил девять мячей, пропустив десять голов в свои ворота.

Последние матчи: последний матч команда сыграла вничью. «Оренбург» поделил очки в матче против «Рубина» (2:2).

Ранее клуб из Оренбурга проиграл «Зениту» со счетом 3:5 и вновь сыграл вничью. На этот раз в поединке с «Ахматом» (2:2).

Как итог, в последних пяти матчах команда имеет две победы, два матча вничью и одно поражение.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Оренбург» имеет хорошую статистику в личных встречах против «Пари НН». Команда выиграла в последних восьми матчах.

Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем по два мяча. Несмотря на это, в предстоящей игре «Оренбург» сыграет с более слабым соперником.

Статистика для ставок

В последних 5 играх «Оренбург» забивает в среднем 2.20 гола за игру

«Оренбург» забивает в 5 последних матчах

«Пари НН» забивает в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Динамо» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.

Прогноз: Ожидаем победу в матче с малым количеством голов. Основная ставка будет ТМ 2.5 в матче.

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на на победе гостей в матче.

Ставка: Победа гостей в матче за 2.55.