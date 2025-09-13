Пари НН — Оренбург: прогноз на матч РПЛ и ставка за 1.92

Пари НН
Оренбург
«Пари НН»
Турнирное положение: «Пари НН» после семи туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
В активе нижегородского клуба всего три балла при одной победе и шести поражениях. «Пари НН» забил четыре мяча при 14 пропущенных в свои ворота.
Пари НН — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч команда проиграла. «Пари НН» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
Ранее «Пари НН» розгромно проиграл «Спартаку» (0:4) и уступил «Динамо» (0:3).
Как итог, команда в последних пяти матчах одержала одну победу и потерпела четыре поражения.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Пари НН» выглядят неготовыми к уровню РПЛ.
Команда имеет один худших показателей в лиге по количеству голов (4), а средний показатель явных голевых моментов равен нижу 0,5 за матч.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» после семи туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
В активе клуба семь очков при одной победе, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Оренбург» забил девять мячей, пропустив десять голов в свои ворота.
Последние матчи: последний матч команда сыграла вничью. «Оренбург» поделил очки в матче против «Рубина» (2:2).
Ранее клуб из Оренбурга проиграл «Зениту» со счетом 3:5 и вновь сыграл вничью. На этот раз в поединке с «Ахматом» (2:2).
Как итог, в последних пяти матчах команда имеет две победы, два матча вничью и одно поражение.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Оренбург» имеет хорошую статистику в личных встречах против «Пари НН». Команда выиграла в последних восьми матчах.
Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем по два мяча. Несмотря на это, в предстоящей игре «Оренбург» сыграет с более слабым соперником.
Статистика для ставок
- В последних 5 играх «Оренбург» забивает в среднем 2.20 гола за игру
- «Оренбург» забивает в 5 последних матчах
- «Пари НН» забивает в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Динамо» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.
- 2.08Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.05Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.20Байер — Айнтрахт: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ожидаем победу в матче с малым количеством голов. Основная ставка будет ТМ 2.5 в матче.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на на победе гостей в матче.
Ставка: Победа гостей в матче за 2.55.