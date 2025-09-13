ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Нижегородцы продолжат проигрывать

    Пари НН — Оренбург: прогноз на матч РПЛ и ставка за 1.92

    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Оренбург»
    Футбольный клуб «Пари НН»
    13 сентября в 8-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Оренбург». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари НН» после семи туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В активе нижегородского клуба всего три балла при одной победе и шести поражениях. «Пари НН» забил четыре мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

    Пари НН — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч команда проиграла. «Пари НН» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

    Ранее «Пари НН» розгромно проиграл «Спартаку» (0:4) и уступил «Динамо» (0:3).

    Как итог, команда в последних пяти матчах одержала одну победу и потерпела четыре поражения.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Пари НН» выглядят неготовыми к уровню РПЛ.

    Команда имеет один худших показателей в лиге по количеству голов (4), а средний показатель явных голевых моментов равен нижу 0,5 за матч.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» после семи туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В активе клуба семь очков при одной победе, четырех матчах вничью и двух поражениях. «Оренбург» забил девять мячей, пропустив десять голов в свои ворота.

  • Хроники квалификации ЧМ-2026: последний танец Месси и Роналду, прогресс США и сенсация в Африке
  • Матчи сборных снова подарили немало поводов для разговоров
  • Вчера

    • Последние матчи: последний матч команда сыграла вничью. «Оренбург» поделил очки в матче против «Рубина» (2:2).

    Ранее клуб из Оренбурга проиграл «Зениту» со счетом 3:5 и вновь сыграл вничью. На этот раз в поединке с «Ахматом» (2:2).

    Как итог, в последних пяти матчах команда имеет две победы, два матча вничью и одно поражение.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Оренбург» имеет хорошую статистику в личных встречах против «Пари НН». Команда выиграла в последних восьми матчах.

    Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем по два мяча. Несмотря на это, в предстоящей игре «Оренбург» сыграет с более слабым соперником.

    Статистика для ставок

    • В последних 5 играх «Оренбург» забивает в среднем 2.20 гола за игру

    • «Оренбург» забивает в 5 последних матчах

    • «Пари НН» забивает в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Динамо» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.92.

    Прогноз: Ожидаем победу в матче с малым количеством голов. Основная ставка будет ТМ 2.5 в матче.

    Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на на победе гостей в матче.

    Ставка: Победа гостей в матче за 2.55.

    1.92
    Пари НН — Оренбург: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 13.09.202514:00. Нижегородцы продолжат проигрывать
