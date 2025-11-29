В субботу, 29 ноября, «Акрон» примет нижегородский «Пари НН» в рамках 17-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

60' Удар Фернандеса с линии штрафной «Пари НН», мяч зацепив ногу одного из защитников на угловой «Акрона» улетел.

58' Замена в составе «Пари»: Тичич вышел вместо Лесового.

57' Гооол! 1:2. Дошла передача низом до Артёма Дзюбы в штрафной «Пари», укрыл мяч корпусом нападающий хозяев и с разворота прошил вратаря гостей Медведева хлестким ударом.

53' Позиционная атака «Пари», мяч в центре поля контролируется нижегородцами.

50' Удар Босельи с края штрафной «Акрона», заблокировал защитник хозяев Марат Бокоев.

49' По прежнему много стыков, они и составляют тело игры.

Статистика матча 1 Удары в створ 5 1 Удары мимо 2 54% Владение мячом 46% 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 6 Фолы 7

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Акрона»: Джаковац и Бистрович вышли, ушли Лончар и Джурасович.

45+5' Перерыв. В равной игре, удалось «Пари НН» качественнее реализовать свои моменты в атаке.

45+4' Серия подач к воротам «Пари НН», отбиваются гости как могут.

45+2' Удар Лончара из пределов штрафной «Пари», самоотверженно заблокировал один из защитников гостей.

45+1' Вячеслав Грулёв отмахнулся, досталось локтем от него полузащитнику «Акрона» Джурасовичу.

45' Добавленное время 5 минут.

43' Позиционная атака «Пари», подобрались гости с мячом к штрафной «Акрона».

41' Удар Пестрякова с линии штрафной «Пари» после передачи от Дзюбы, успели защитники гостей накрыть полузащитника хозяев.

40' Удар Босельи из-за пределов штрафной «Акрона» в створ ворот, грамотно выбравший позицию вратарь Гудиев мяч зафиксировал.

39' Роберто Фернандес подал угловой «Акрона», отбились гости.

38' Прострел Ермакова в штрафную «Акрона», уверенно руками на выходе мяч забрал Виталий Гудиев.

36' Перевели футболисты «Акрона» игру на половину поля «Пари», обороняются нижегородцы.

33' Гоооол! 0:2. Хуан Босельи с левой ноги послал мяч в правый от себя угол ворот «Акрона», угадал направление полета мяча вратарь Виталий Гудиев, но до мяча не дотянулся.

33' Желтая карточка показана Максиму Болдыреву.

32' Пенальти в ворота «Акрона».

30' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Акрона». После удара головой из пределов штрафной «Акрона» Хуана Босельи, мяч в руку Болдыреву угодил по пути в створ ворот.

28' Подача Пестрякова с углового «Акрона», защитники гостей сняли «верх» и мяч выбили подальше от ворот «Пари».

27' Много борьбы в игре, единоборства определяют преимущество одной из команд.

24' Повреждение у защитника «Пари НН» Максима Шнапцева, медики гостей приглашены на поле.

23' Дальний удар Андрея Ивлева в створ ворот «Акрона», не без труда в тумане поймал мяч вратарь Гудиев.

20' Первоначальное решение главного судьи матча Владислав Целовальникова отменить гол подтверждено.

20' ВАР смотрится, на предмет правильности отмены гола «Акрона».

18' Хуан Босельи забил гол ворвавшись в штрафную «Акрона», но тут же взятие ворот отменили из-за положения «вне игры» у Хуана.

Даниил Лесовой празднует гол Телеграм ФК «Пари НН»

15' Гоооол! 0:1. Даниил Лесовой приняв передачу от Босельи в штрафной «Акрона» пробил с близкого расстояния, в падении отразил мяч вратарь Гудиев, но на добивании Лесовой мяч в сетку добил.

15' После подачи со штрафного «Акрона», из пределов штрафной «Пари» пробил Джурасович, в падении поймал мяч Никита Медведев.

13' Команды поочерёдно проводят позиционные атаки, до угроз воротам дело не доходит.

10' Общий темп игры не высокий, команды главной задачей ставят безопасность собственных ворот.

08' Мяч под контролем у футболистов «Пари», отодвигают игру от своих ворот гости тем самым.

05' Получаются у «Акрона» за счет длинных забросов поддавить «Пари» на половине поля нижегородцев.

04' Йонуц Неделчяру пробил с подбора в сторону ворот «Пари НН», мяч сильно мимо створа полетел.

03' Защитник «Пари НН» Фаринья прервал прорыв по левому флангу атаки «Акрона» Болдырева, выбив мяч на угловой в подкате.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Пари НН».

До матча

13:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

«Солидарность Самара Арена» перед матчем Телеграм ФК «Пари НН»

13:55 В Самаре пасмурно, осадков не ожидается. На термометре 3 градуса. Поле окутал плотный туман.

13:50 Матч пройдет на « Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

13:40 Главным судьей матча будет Владислав Целовальников из Астрахани.

Стартовые составы команд

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Лончар, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулёв.

«Акрон»

Тольяттинский клуб находится в середине турнирной таблицы и продолжает бороться за место в верхней части. У «Акрона» в настоящий момент 21 балл и восьмое место в турнирной таблице. В активе команды пять побед, шесть матчей вничью и пять поражений при 21-м забитом и 22-х пропущенных мячах. В последнем поединке «Акрон» смог переиграть «Сочи» со счетом 3:2. Ранее команда смогла переиграть московское «Динамо» со счетом 2:1 и удачно выступила против «Ростова», завершив поединок со счетом 1:0. В пяти последних матчах «Акрон» имеет на своем счету три победы, одну ничью и одно поражение при девяти забитых и семи пропущенных мячах.

«Акрон» имеет все шансы продлить серию без поражений до четырех матчей и продолжить побеждать против худшей команды лиги. В последних матчах выделим атаку и средние два мяча в трех последних матчах.

«Пари НН»

Нижегородская команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего восемь баллов в 16-ти матчах. В активе «Пари НН» две победы, два матча вничью и 12 поражений при разнице мячей — 9:27. В последнем матче «Пари НН» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 0:2. Ранее команда набрала редкие очки в сезоне, сыграв вничью с казанском «Рубином» (0:0), и потерпела очередное поражение в сезоне, проиграв ЦСКА со счетом 0:2.

«Пари НН» проиграл девять из последних 11-ти матчей. В этом отрезке у команды нет побед и всего два поединка вничью. Общий счет на этом отрезке — 5:18. Не поможет команде в отчетном матче Александр Ектов.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 7 матчей. В 3 играх победил «Пари НН», в 1 «Акрон», оставшиеся 3 матча завершились вничью. Последняя игра между командами состоялась 18 октября в Нижнем Новгороде, тогда победил «Акрон» 0:1.

