прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.99

29 ноября в 17-м туре Российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Пари НН». Начало встречи — в 14:00 мск.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинский клуб находится в середине турнирной таблицы и продолжает бороться за место в верхней части.

У «Акрона» в настоящий момент 21 балл и восьмое место в турнирной таблице.

В активе команды пять побед, шесть матчей вничью и пять поражений при 21-м забитом и 22-х пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке «Акрон» смог переиграть «Сочи» со счетом 3:2.

Ранее команда смогла переиграть московское «Динамо» со счетом 2:1 и удачно выступила против «Ростова», завершив поединок со счетом 1:0.

В пяти последних матчах «Акрон» имеет на своем счету три победы, одну ничью и одно поражение при девяти забитых и семи пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Акрон» имеет все шансы продлить серию без поражений до четырех матчей и продолжить побеждать против худшей команды лиги. В последних матчах выделим атаку и средние два мяча в трех последних матчах.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородская команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего восемь баллов в 16-ти матчах.

В активе «Пари НН» две победы, два матча вничью и 12 поражений при разнице мячей — 9:27.

Последние матчи: в последнем матче «Пари НН» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 0:2.

Ранее команда набрала редкие очки в сезоне, сыграв вничью с казанском «Рубином» (0:0), и потерпела очередное поражение в сезоне, проиграв ЦСКА со счетом 0:2.

Не сыграют: недоступен для выбора Александр Ектов.

Состояние команды: «Пари НН» проиграл девять из последних 11-ти матчей. В этом отрезке у команды нет побед и всего два поединка вничью. Общий счет на этом отрезке — 5:18.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл девять из 11-ти последних матчей

«Пари НН» забил меньше всех в РПЛ — девять голов

«Акрон» выиграл три матча к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.70, а победа «Пари НН» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Ожидаем победу «Акрону» в этом матче против одной из худших команд лиги.

1.99 Победа «Акрона» в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Акрон» — «Пари НН» позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Победа «Акрона» в матче за 1.99.

Прогноз: Считаем, что в матче будет забито не меньше трех мячей. Это дополнительная ставка.

2.39 ТБ 3 в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Акрон» — «Пари НН» принесёт прибыль 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.39.