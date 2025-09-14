В воскресенье, 14 сентября, «Ростов» примет московский ЦСКА в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча

19:25 Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

19:21 Сегодня в Ростове довольно тепло, во время матча температура прогнозируется около +20℃.

19:18 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:15 Сегодняшний матч пройдет в Ростове на стадионе «Ростов Арена», который вмещает 43 472 зрителей.

19:10 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 8-го тура чемпионата Росси по футболу между «Ростовом» и ЦСКА. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов Рустам, Мелёхин Виктор, Чистяков Дмитрий, Семенчук Давид, Роналдо, Щетинин Кирилл, Миронов Алексей, Кучаев Константин, Вахания Илья, Сулейманов Тимур, Мохебби Мохаммад.

ЦСКА: Акинфеев Игорь, Гайич Милан, Дивеев Игорь, Виктор Жоао, Мойзес Роберто, Круговой Данил, Обляков Иван, Кисляк Матвей, Шуманский Артём, Матеус Алвес, Алеррандро.

«Ростов»

“Ростов” в нынешнем сезоне является одним из аутсайдеров российской Премьер-лиги. Команда в нынешнем сезоне одержала всего одну победу, было это больше месяца назад в матче против «Пари НН» (1:0). После этого в трех турах ростовчане набрали всего 5 очков — они уступили в гостях «Рубину» (0:1), а затем дважды скатили вничью с московским Локомотивом (3:3) и Ахматом (1:1). В данный момент «Ростов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

В Кубке России «Ростов» также действует неудачно — после трех туров у него нет набранных очков и последнее место в квартете. Команда проиграла все три матча в этом турнире: «Спартаку» (0:2), «Пари НН» (0:1) и махачкалинскому «Динамо» (1:3).

ЦСКА

ЦСКА входит в группу лидеров российской Премьер-лиги и претендует в нынешнем сезоне на самые высокие места. За семь предыдущих туров “армейцы” набрали набрали 15 очков, не проиграв ни в одном матче чемпионата. Соотношение забитых и пропущенных голов у московского клуба также приличное — 15:6.

В последнем туре ЦСКА играл против лидера РПЛ «Краснодара» и добыл ничью на своем поле (1:1). Перед этим у “армейцев” была завидная серия из трех побед подряд: над «Рубином» (5:1), московским «Динамо» (3:1) и тольяттинским «Акроном» (3:1).

Личные встречи

В десяти предыдущих матчах между этими соперниками «Ростов» только однажды праздновал победу, у ЦСКА — четыре победы, остальные матчи завершились вничью Последняя очная дуэль состоялась в суперфинале Кубка России по футболу в 2025-м году, тогда победу в серии пенальти праздновали “армейцы” (1:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55.