Ростов — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.55

Ростов
ЦСКА
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону взяла откровенно плохой старт в новом сезоне российского чемпионата.
По итогам семи туров «сине-желтые» смогли набрать только пять очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице.
Ростовчане за это время смогли забить только семь мячей, а пропустили целых 12.
Последние матчи: в прошлых тура ростовский коллектив сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Локомотивом» (3:3).
До этого «Ростов» проиграл «Рубину» (0:1), но выиграл у «Пари НН» (1:0).
В Кубке страны подопечные Джонатана Альбы уступили махачкалинскому «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (0:1).
Не сыграют: в лазарете находится Даниил Одоевский.
Состояние команды: начало сезона для «Ростова» кроме как плохим назвать никак нельзя. Команда пока что не может нащупать свою игру, добыли всего одну победу и располагается в зоны стыковых матчей.
Если так пойдет и дальше, то ростовчане, которые потеряли своих лидеров в межсезонье, будут бороться за выживание, а тренерский стульчик под Альбой будет расшатываться все сильнее.
ЦСКА
Турнирное положение: москвичи прекрасно выступают в текущем сезоне и борются за самые высокие места.
«Армейцы» по итогам семи туров имеют в своем активе 15 очков и находятся на втором месте в турнирной таблице.
Команда из Москвы смогла забить 15 (больше 2 за матч) мячей, а пропустила всего шесть.
Последние матчи: в центральной игре прошлого тура «красно-синие» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
Перед этим столичный коллектив выиграл у «Акрона» (3:1), «Динамо» (3:1) и «Рубина» (5:1).
В Кубке России московская команда победила «Балтику» (2:0), но проиграла «Акрону» по пенальти.
Не сыграют: травмирован в команде из столицы России Родриго Вильягра.
Состояние команды: подопечные Фабио Челестини и так выглядят прекрасно и показывают отличный футбол, так еще и усилились в последний день трансферного окна, подписав сразу трех новых игроков. ЦСКА точно можно назвать претендентом на чемпионский титул.
Пока что ЦСКА точно относится к тем командам, которые должны быть в тройке сильнейших по итогам сезона, но чемпионат длинный и еще все может поменяться.
Прогноз Равиля Сабитова
Футболист, тренер, а ныне работающий в Латвии функционер Равиль Сабитов в специальном интервью для LiveSport.Ru осветил предстоящий матч 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА:
Статистика для ставок
- «Ростов» не может победить на протяжении 5 матчей
- ЦСКА не проиграл ни одного матча в текущем сезоне
- В последнем очном матче ЦСКА в серии пенальти обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ростова» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.78.
Прогноз: ЦСКА сейчас выглядит на порядок сильнее «Ростова» и должен побеждать.
Ставка: победа ЦСКА за 2.05.
Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому вполне могут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.02.