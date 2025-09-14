Ростов — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.55

14 сентября в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону взяла откровенно плохой старт в новом сезоне российского чемпионата.

По итогам семи туров «сине-желтые» смогли набрать только пять очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице.

Ростовчане за это время смогли забить только семь мячей, а пропустили целых 12.

Последние матчи: в прошлых тура ростовский коллектив сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Локомотивом» (3:3).

До этого «Ростов» проиграл «Рубину» (0:1), но выиграл у «Пари НН» (1:0).

В Кубке страны подопечные Джонатана Альбы уступили махачкалинскому «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находится Даниил Одоевский.

Состояние команды: начало сезона для «Ростова» кроме как плохим назвать никак нельзя. Команда пока что не может нащупать свою игру, добыли всего одну победу и располагается в зоны стыковых матчей.

Если так пойдет и дальше, то ростовчане, которые потеряли своих лидеров в межсезонье, будут бороться за выживание, а тренерский стульчик под Альбой будет расшатываться все сильнее.

ЦСКА

Турнирное положение: москвичи прекрасно выступают в текущем сезоне и борются за самые высокие места.

«Армейцы» по итогам семи туров имеют в своем активе 15 очков и находятся на втором месте в турнирной таблице.

Команда из Москвы смогла забить 15 (больше 2 за матч) мячей, а пропустила всего шесть.

Последние матчи: в центральной игре прошлого тура «красно-синие» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Перед этим столичный коллектив выиграл у «Акрона» (3:1), «Динамо» (3:1) и «Рубина» (5:1).

В Кубке России московская команда победила «Балтику» (2:0), но проиграла «Акрону» по пенальти.

Не сыграют: травмирован в команде из столицы России Родриго Вильягра.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини и так выглядят прекрасно и показывают отличный футбол, так еще и усилились в последний день трансферного окна, подписав сразу трех новых игроков. ЦСКА точно можно назвать претендентом на чемпионский титул.

Пока что ЦСКА точно относится к тем командам, которые должны быть в тройке сильнейших по итогам сезона, но чемпионат длинный и еще все может поменяться.

Прогноз Равиля Сабитова

Футболист, тренер, а ныне работающий в Латвии функционер Равиль Сабитов в специальном интервью для LiveSport.Ru осветил предстоящий матч 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА:

ЦСКА сейчас лучшая команда, спора нет. И там полностью командная игра. Вот их хочется смотреть и смотреть. Это вот как песня «Я кайфую». Будет ли Глебов, это как раз тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Там все дополняют друга — такой футбол Челестини в момент поставил. Я здесь вспоминаю Бышовца, который всем нам молодым доверял, вот они в чем-то похожи. Помню, он всегда говорил, замена всегда найдется, но вы об этом не думайте. Абсолютно классно играет Кисляк, все выдерживает. Обляков чуть поплыл, его не выпускать. Там не знаю качеств бразильцев, но тут кого-то поставят сразу. Ростовчане явно очень хорошо относятся к Альбе, бьются за него. Оказался порядочный парень и вполне нормальный специалист. Но тут разгром — 0:3. Равиль Сабитов

Статистика для ставок

«Ростов» не может победить на протяжении 5 матчей

ЦСКА не проиграл ни одного матча в текущем сезоне

В последнем очном матче ЦСКА в серии пенальти обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ростова» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

Прогноз: ЦСКА сейчас выглядит на порядок сильнее «Ростова» и должен побеждать.

Ставка: победа ЦСКА за 2.05.

Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.02.