Сохранит ли «Краснодар» первое место в РПЛ после встречи с «Крыльями»?

В воскресенье, 30 ноября, «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 17-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Подача с правого фланга атаки «Краснодара» от Батчи, Кордоба головой бил, но плотно с ним защитники гостей сыграли, не позволив акцентированно по мячу попасть.

02' Головой Тормена пробил из пределов штрафной площади «Крыльев», мяч над перекладиной ворот Песьякова пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Краснодара».

До матча

13:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

«Озон Арена»

13:50 Матч пройдет на «Озон Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.

13:40 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Статистика матча 100% Владение мячом 0% 0 Фолы 1

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.

«Краснодар»

Краснодарский клуб продолжает свой поход в защите чемпионского титула и повторению успеха. В настоящий момент в активе «Краснодара» 34 зачетных баллов и первое место в турнирной таблице. За 16 туров южане смогли забить 20 мячей, а пропустили десять в свои ворота. В последнем матче «Краснодар» легко разгромил «Оренбург» в домашнем поединке со счетом 4:0 в Кубке России. Ранее команда поделила очки с «Оренбургом» (1:1) и также сыграла вничью в поединке против «Балтике» со счетом 1:1. В пяти последних матчах «Краснодар» смог выиграть три матча и два поединка свел вничью при 11-ти забитых и четырех пропущенных мячах.

Команда не знает поражений в 11-ти матчах подряд, пропустив в этих играх всего четыре мяча. У «Краснодара» яркая атака, которая стабильно забивает по 1,8 гола в среднем за сезон.

«Крылья Советов»

Самарский коллектив расположился на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков при разнице мячей — 20:26. «Крылья Советов» в последнем матче смогли пройти «КАМАЗ» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось вничью — 1:1. Ранее команда обыграла «Ростов» со счетом 2:0 и сыграла вничью в товарищеском против брестского «Динамо» со счетом 1:1. В последних пяти матчах коллектив сыграл три матча вничью, один матч выиграл и потерпел одно поражение при пяти забитых и пяти пропущенных мячах.

В 13-ти последних матчах «Крылья Советов» имеет всего одну победу, проиграв семь матчей и свела вничью пять поединков. Команда имеет серию из четырех встреч к ряду, в которых клуб смог отличиться забитыми мячами.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках РПЛ. В Самаре победил «Краснодар» 1:2, а в Краснодаре матч закончился вничью 1:1. В нынешнем сезоне соперники сыграли уже 3 матча, в Кубке России на групповом этаме обе команды победили на выезде, в Краснодаре «Крылья» 1:2, в Самаре «Краснодар» 1:2. В рамках РПЛ в 6-ом туре в Самаре победил «Краснодар» 0:6.

За всю историю команды сыграли 32 матча. В 12 играх победил «Краснодар», в 9 «Крылья Советов», оставшиеся 11 матчей завершились вничью.

