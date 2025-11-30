30 ноября в матче 17-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Начало встречи — 14:00 мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: Краснодарский клуб продолжает свой поход в защите чемпионского титула и повторению успеха.

В настоящий момент в активе «Краснодара» 34 зачетных баллов и первое место в турнирной таблице. За 16 туров южане смогли забить 20 мячей, а пропустили десять в свои ворота.

Последние матчи: в последнем матче «Краснодар» легко разгромил «Оренбург» в домашнем поединке со счетом 4:0 в Кубке России.

Ранее команда поделила очки с «Оренбургом» (1:1) и также сыграла вничью в поединке против «Балтике» со счетом 1:1.

В пяти последних матчах «Краснодар» смог выиграть три матча и два поединка свел вничью при 11-ти забитых и четырех пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда не знает поражений в 11-ти матчах подряд, пропустив в этих играх всего четыре мяча. У «Краснодара» яркая атака, которая стабильно забивает по 1,8 гола в среднем за сезон.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарский коллектив расположился на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков при разнице мячей — 20:26.

Последние матчи: «Крылья Советов» в последнем матче смогли пройти «КАМАЗ» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось вничью — 1:1.

Ранее команда обыграла «Ростов» со счетом 2:0 и сыграла вничью в товарищеском против брестского «Динамо» со счетом 1:1.

В последних пяти матчах коллектив сыграл три матча вничью, один матч выиграл и потерпел одно поражение при пяти забитых и пяти пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах «Крылья Советов» имеет всего одну победу, проиграв семь матчей и свела вничью пять поединков. Команда имеет серию из четырех встреч к ряду, в которых клуб смог отличиться забитыми мячами.

Прогноз Бориса Игнатьева

Известный советский и российский тренер Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы соперников во встрече 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов».

«Краснодар» в самом оптимальном состоянии за этот сезон. Имели большое преимущество с «Локомотивом» в командной игре. Не вижу, что ему может помешать уйти на зиму, не имея лидирующего положения в турнирной таблице. «Выпуклую», я бы так сказал, игру краснодарцы демонстрируют. Подбор игроков сейчас — на зависть всем. Вот Черников вы говорите опять не сыграет, так там есть масса вариантов, Кривцов в первую очередь. Он ближе к тому, чтобы забить, что в этой игре важнее всего. Черников более ответственный, а тут нужно больше безрассудства. И мы видим, что с «Оренбургом», когда уже все решено, тренер выпускает на втором тайм Кордобу и Сперцяна. Это говорит о том, что четко рассчитывает нагрузку, и дает лидерам проявить себя каждый раз. Хорошие эмоции дает Мурад. Это важнее, чем потеря каких-то физических сил, тем более ее быть не должно. Адиев по-прежнему в поиске, есть какое-то поступательное движение после неудач, когда игра напрочь пропала. Знает, чего хочет. Но футболисты не особой квалификации всего задуманного исполнить не могут. Думаю, здесь без сюрпризов — 2:0.

Статистика для ставок

«Краснодар» не проигрывает в 11-ти матчах к ряду

«Крылья Советов» забивает в четырех матчах к ряду

«Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.80, а победа «Крыльев Советов» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.19.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды в матче смогут забить. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.09.

Прогноз: «Краснодар» может столкнуться с проблемами в матче с командой, которая отлично работает на контратаках. Можно сыграть на ничьей.

Ставка: Ничья в матче за 5.80.