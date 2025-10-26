В матче 13-го тура РПЛ «Зенит» в родных стенах выиграл у «Динамо» со счетом 2:1. На гол Бителло хозяева ответили точными ударами Андрея Мостового и Густаво Мантуана.
Ход игры
90+8' Финальный свисток! Это победа «Зенита» со счетом 2:1. Всем спасибо за внимание.
90+6' Желтая карточка для Окишора за срыв атаки.
90+5' Замена у «Зенита». Ерохин на поле вместо Глушенкова.
90+5' Желтая карточка для Гонду за фол в центре поля.
90+4' Дальний удар от Глушенков — в руки Расулову!
90+3' Эракович заменил Луиса Энрике у «Зенита».
90+1' Двойная замена у «Динамо». Гладышев и Окишор вышли на поле, а Маричаль и Скопинцев ушли.
90' 6 минут добавлено ко второму тайму.
89' Вновь вынесли мяч защитники.
88' Штрафной для «Зенита». Удар Педро пришелся в стенку. Угловой теперь для питерцев.
87' Долго смотрел Сухой эпизод и решил отменить красную карточку Расулову! Желтая для вратаря.
84' Гола точно нет, поскольку арбитры усмотрели еще и положение вне игры. Теперь же возможна отмена и удаления.
82' Красная карточка Расулову!
81' Гол забивает «Зенит», но арбитр его не засчитывает. Расулов ошибся на выходе и снес футболиста питерцев.
79' Немного перехватили инициативу динамовцы. Сейчас владеют они мячом, но создать что-то у них не выходит.
77' Двойная замена от Карпина. Гонду и Вега на поле, а Мостовой и Мантуан его покинули.
75' Адамов вышел за пределы штрафной, чтобы сыграть головой. Опередил вратарь всех и вынес мяч за боковую.
73' У «Зенита» после гола отменились две замены, которые уже были в планах у тренерского штаба.
71' Гоооооооооооооол! Мантуан! 2:1! Сам Мантуан протянул мяч со своей половины поля и отдал Энрике, чей удар заблокировали, но мяч отскочил к Мантуану, который в касание пробил и забил.
70' Угловой у ворот «Зенита». Касерес подключился к атаке и пробил из-за пределов штрафной. Неточно.
68' Расулов опередил Вендела и отвел угрозу от своих ворот, а могло быть опасно.
67' Удар от Бителло издали — немного неточно.
66' Замена у «Динамо». Кутицкий вышел на поле вместо Тюкавина.
64' Желтая карточка для Мантуана за фол на Скопинцеве.
63' А вот угловой вновь ни к чему не привел. Защитники «Динамо» без проблем далеко вынесли мяч после подачи Педро.
62' Снова Расулов! Спасает он «Динамо» после удара Педро.
61' Вновь «Зенит» смог забрать мяч и теперь больше им владеет и старается атаковать и созидать.
59' Мяч долгое время находился в штрафной «Динамо». Им владели то Луис Энрике, то Максим Глушенков. В итоге пробил Энрике, но Расулов не испытал проблем и отвел угрозу.
57' Еще один угловой от «Зенита». Разыграли питерцы и все завершилось ударом Алипа в руки Расулова.
55' Подача от угла поля от Глушенкова, вновь вынесли мяч защитники.
53' Удар от Луиса Энрике с пределов штрафной, но слабо мяч полетел и Расулов забрал мяч в руки без каких-либо проблем.
51' Крайне неудачный навес со штрафного выполнили футболисты «Динамо». Зенитовцы забрали мяч себе.
49' Пока что игра проходит преимущественно в центре поля. Не сильно активны команды на старте второго тайма.
47' У «Динамо» произошла замена. Скопинцев появился на поле вместо Осипенко.
46' Второй тайм стартовал! Смотрим!
45+6' Свисток на перерыв. Отдохнем немного.
45+5' Создал еще один момент «Зенит» перед перерывом, но удар/прострел от Луиса Энрике прошел рядом со штангой.
45+3' Карпин получил желтую карточку за недовольство действиями арбитра.
45+1' Подача со штрафного от Глушенкова, но Вендел нарушил правила в атаке.
45' 4 минуты компенсировано в первому тайму. Много остановок было.
44' Потолкаться решили команды. Все началось с Педри и Сергеева, которые и увидели перед собой карточку желтого цвета.
43' Гоооооооооол! Мостовой! 1:1! Пяткой и от штанги поразил ворота «Динамо» Андрей после прострела от Глушенкову, которому отлично на ход покатил Вендел.
41' После углового гости смогли вынести мяч, а хозяева нарушили правила в атаке.
40' Моментище у «Зенита»! Нино пробивал головой после подачи со штрафного, но угодил в штангу. После этого динамовцы вынесли мяч на угловой.
38' Желтая карточка для Касереса за борцовский прием на Мостовой. Это четвертый «горчичник» для него и он пропустит встречу следующего тура.
37' Много ошибок и неточных передач у команды в последнее время. Такое ощущения, но они спешат и хотят быстрее выйти в атаку.
35' Теперь уже отличный навес последовал в штрафную «Зенита», но Дркушич был первым на мяче и смог его вынести.
34' Долгое время оказывали помощь Маухубу в центре поля, но продолжит игру футболист «Динамо».
32' Очередной угловой для «Зенита». Подача Глушенкова. Вынос от защитников «Динамо». Пока что так идет весь матча.
30' Удар от Маухуба примерно с линии штрафной, но выше ворот. Окрыленные динамовцы после забитого мяча.
28' Арбитры все же посмотрели ВАР на нарушение на Мостовом, но решение подтверждено! Это гол! Счет в матче открыт. Теперь будет интереснее.
26' Гооооооооол! Бителло! 0:1! Бразилец переиграл вратаря соперника в ближнем «бою» и мастерски переправил мяч в ворота питерцев с пределов штрафной.
25' Уже больше половины первого тайма прошло, а ни одного по-настоящему опасного момента у ворот ни одной из команд так и нет.
23' Неточный удар в исполнении Бителло. Хоть что-то в атаке у «Динамо» получилось.
21' Снова пытался «Зенит» убежать в быструю атаку, но защитники «Динамо» пока что справляются с форвардами питерцев.
19' Подача углового от Педро — снова Расулов на высоте.
17' Теперь уже удар от Глушенкова, но точно в руки Расулова. Подбирается «Зенит» к воротам «Динамо».
15' Мяч в руках у Расулова после плохого удара Мантуана.
13' Пока что мяч больше у «Зенита», который пытается создавать и атаковать. У «Динамо» же в атаке ничего не выходит.
11' Глушенков почти убежал один на один с вратарем, но Расулов на выходе его опередив и вынес мяч.
09' Первый угловой в матче. «Зенит» его разыграл, но в итоге никаких проблем для защитников «Динамо».
07' Навес от Мантуана, могло быть опасно, но мяч перелетел как своих, так и чужих.
05' Педро ударил с края штрафной очень неточно и слабо, а до этого он еще и успел залезть во вне игры.
03' Ни к чему опасному навес со «стандарта» не привел.
02' Касерес нарушил правила на Мостовом. Штрафной для «Зенита».
01' Матч начался. Смотрит и надеемся на зрелищный матч со множеством голов.
До игры
17:30 Команды появляются на футбольном поле. Все готово к старту центрального матча тура.
17:25 Последние приготовления к матчу, боевая готовность команд. Скоро начинаем.
17:20 Рассудит сегодняшних соперников арбитр Алексей Сухой, представляющий Люберцы.
17:10 Команды Семака и Карпина проведут встречу на стадионе «Газпром Арена», вместимость которого составляет 67800 человек.
17:00 Начнем онлайн традиционно — со стартовых составов:
«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.
«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.
«Зенит»
Для питерцев не существует другого место, кроме как первого, но пока что до него подопечным Сергея Семака далеко. В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Зенитовцы смогли набрать 23 балла и пока что отстают от ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». За 12 матчей питерский коллектив смог забить 24 мяча, а пропустил всего десять.
Среди недели «сине-бело-голубые» разгромили «Оренбург» (6:0), набрали 18 очков из 28 возможных в своей группе Кубка России и пробились в плей-офф. В чемпионате же коллектив с берегов Невы смог победить «Сочи» (3:0), но сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Последнее поражение «Зенита» датировано еще 9 августа, когда питерцы на выезде уступили «Ахмату» с результатом 0:1.
«Динамо»
Старт сезона для москвичей нельзя назвать никак иначе, кроме как провальным. Сейчас динамовцы, которые считались одними из фаворитов чемпионата, занимают только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В стартовых 12 турах чемпионата страны московский коллектив забил только на один мяч больше, чем пропустил. Перспективы «бело-синих» в плане борьбы даже за топ-3 крайне туманны.
В последней игре подопечные Валерия Карпина разгромили «Крылья Советов» (4:0) в Кубке России и тоже пробились в плей-офф турнира. А вот в чемпионате России «Динамо» в последних турах сыграло вничью с «Ахматом» (2:2) и проиграло «Локомотиву» (3:5). Только до этого команда из Москвы выиграла у «Крыльев Советов» (3:2) и «Оренбурга» (3:1).
Личные встречи
В прошлом сезоне в Москве «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью 1:1, а вот в Санкт-Петербурге хозяева победили с результатом 1:0. В последних 10 встречах «Зенит» добыл 4 победы, «Динамо» выиграло также в 4 матчах, а также дважды была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.