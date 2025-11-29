В субботу, 29 ноября, калининградская «Балтика» примет московский «Спартак» в рамках 17-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

39' Солари прорвавшись по правому флангу атаки «Спартака», угловой заработал.

38' Замена в составе «Балтики»: Оффор вышел вместо Хиля.

37' Контролируют мяч спартаковцы, планомерно подбиираясь к штрафной хозяев.

35' Много остановок в игре, темп в связи с этим снижается.

33' Удалили главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

32' Позиционная атака «Спартака».

Статистика матча 2 Удары мимо 2 33% Владение мячом 67% 1 Угловые удары 4 4 Фолы 4

30' Ираклию Манелову показана красная карточка, на уровне колена вьехал он в ногу Литвинову.

29' Поддавили спартаковцы хозяев, вынуждая хозяв обороняться.

27' Подача Барко с углового к воротам «Балтики», вратарь Бориско кулаками на выходе сыграл.

25' Позиционная атака «Спартака», подобрались гости с мячом к штрафной «Балтики».

23' Ираклий Манелов столкнулся головами с Наилем Умяровым в центре поля, медики «Балтики» приглашены на поле.

20' Защитник «Балтики» Филин жестко сыграл отбирая мяч у Солари, штрафной в пользу «Спартака».

18' Удар Бевеева из пределов штрафной «Спартака» с ходу, мяч выше перекладины полетел.

17' Смотрелся ВАР на предмет пенальти в ворота «Спартака», пенальти не будет.

15' Сыграл на опережении Саусь в штрафной «Спартака», Маркиньос в тело полузащитника «Балтики» ногой угодил.

12' Идёт борьба за инициативу, спартаковцы чуть больше владеют мячом.

10' В среднем темпе развивается игра.

08' Повреждение у нападающего «Балтики» Хиля, подвернул он голеностоп.

07' Удар Манелова из-за пределов штрафной «Спартака», мяч мимо створа пролетел.

06' Подача Барко с углового «Спартака», Жедсон головой пробил, но мяч выше ворот полетел.

04' Угловой «Спартака», подача Дмитриева, не без труда отбились калининградцы.

03' Угловой у ворот «Спартака», Жедсон перехватил передачу и исключил угрозу воротам гостей.

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

19:31 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, вмещающей 35 212 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Титков, Манелов, Хиль.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш.

«Балтика»

Калининградский коллектив является главной сенсацией текущего сезона и пока что даже претендует на призовые места. В настоящий момент в активе калининградцев 29 зачетных баллов и пятое место в турнирной таблице. За 16 туров балтийцы смогли забить 21 мяч, а пропустили всего семь (меньше всех в лиге). Среди недели команда из Калининграда переиграла «Торпедо» (2:0) в матче Кубка России. В РПЛ же «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1), а также выиграла у «Ахмата» (2:0). Последний раз подопечные Андрея Талалаева проиграли в чемпионате еще 28 сентября в матче с ЦСКА (0:1).

«Балтика» продолжает всех удивлять. Уже прошло больше половины чемпионата, а команда идет в топ-5 и если продолжит в том же духе, то вполне может рассчитывать на место в пятерке сильнейших. Безусловно, зацепиться за топ-3 будет крайне сложно, однако чем черт не шутит. Быть может абсолютно все.

«Спартак»

Спартаковцы пока что выступают достаточно средне и не могут порадовать своих фанатов ни игрой, ни результатом. Команда из Москвы располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. На данный момент москвичи 25 раз поразили ворота соперника и 21 раз пропустили в свои ворота. В прошлых турах «красно-белые» переиграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:1). До этого же московский коллектив проиграл «Краснодару» (1:2) и одолел «Оренбург» (1:0). Также «народная команда» выиграла у «Локомотива» (3:1, 3:2) в Кубке России.

Неудачная игра «Спартака» не могла не привести к изменениям на тренерском мостике. Совсем недавно Деяна Станковича на этом посту стал Вадим Романов, который стал исполняющим обязанности главного тренера. Конечно, по составу и перспективам «Спартак» должен бороться за тройку сильнейших и команда еще может это сделать, но нужно продолжать выигрывать, ведь отставание уже есть.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 11 матчей. В 5 победил «Спартак», в 3 «Балтика», оставшиеся 3 матча завершились вничью. В нынешнем сезоне, 26 июля в Москве, победила «Балтика» 0:3.

