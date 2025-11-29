прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.35

29 ноября в матче 17-го тура чемпионата России сыграют «Балтика» и «Спартак». Начало встречи — 19:30 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: калининградский коллектив является главной сенсацией текущего сезона и пока что даже претендует на призовые места.

В настоящий момент в активе калининградцев 29 зачетных баллов и пятое место в турнирной таблице. За 16 туров балтийцы смогли забить 21 мяч, а пропустили всего семь (меньше всех в лиге).

Последние матчи: среди недели команда из Калининграда переиграла «Торпедо» (2:0) в матче Кубка России.

В РПЛ же «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1), а также выиграла у «Ахмата» (2:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последний раз подопечные Андрея Талалаева проиграли в чемпионате еще 28 сентября в матче с ЦСКА (0:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Балтика» продолжает всех удивлять. Уже прошло больше половины чемпионата, а команда идет в топ-5 и если продолжит в том же духе, то вполне может рассчитывать на место в пятерке сильнейших.

Безусловно, зацепиться за топ-3 будет крайне сложно, однако чем черт не шутит. Быть может абсолютно все.

«Спартак»

Турнирное положение: спартаковцы пока что выступают достаточно средне и не могут порадовать своих фанатов ни игрой, ни результатом.

Команда из Москвы располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

На данный момент москвичи 25 раз поразили ворота соперника и 21 раз пропустили в свои ворота.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:1). До этого же московский коллектив проиграл «Краснодару» (1:2) и одолел «Оренбург» (1:0).

Также «народная команда» выиграла у «Локомотива» (3:1, 3:2) в Кубке России.

Состояние команды: неудачная игра «Спартака» не могла не привести к изменениям на тренерском мостике. Совсем недавно Деяна Станковича на этом посту стал Вадим Романов, который стал исполняющим обязанности главного тренера.

Конечно, по составу и перспективам «Спартак» должен бороться за тройку сильнейших и команда еще может это сделать, но нужно продолжать выигрывать, ведь отставание уже есть.

Статистика для ставок

«Балтика» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл 4 последних матча

В последнем очном матче «Балтика» разгромила «Спартак» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Балтики» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.58.

Прогноз: «Спартак» на ходу, он сильнее и должен побеждать.

2.35 победа Спартака Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Балтика» — «Спартак» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: победа «Спартака» за 2.35.

Прогноз: «Спартак» в последнее время хорош в атаке, а вот в обороне есть оплошности, поэтому обе команды вполне могут забить.

2.05 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Балтика» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе забьют 2.05.