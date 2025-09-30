Во вторник, 30 сентября, алматинский «Кайрат» примет «Реал» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:25 Главным арбитром матча будет Марко Гуида из Италии.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Кайрата» Телеграм ФК «Кайрат»

«Кайрат»: Калмурза, Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.

Стартовый состав «Реала» Телеграм «Реал»

«Реал» Мадрид: Куртуа, Асенсио, Алаба, Хёйсен, Гарсия, Себальос, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.

«Кайрат»

«Кайрат» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов не имеет очков в активе и занимает 34-ю позицию, уступая зоне выхода в плей-офф по разнице мячей. Команда за три тура до завершения Премьер-лиги Казахстана находится на вершине таблицы и на два балла опережает своего ближайшего преследователя — «Астану». В предыдущей игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб из Алматы дома крупно обыграл «Женис» с результатом 3:1. Ранее в поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» (1:4).

В шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл лишь раз при трех победах в основное время и двух ничьих. Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть очевидный перевес соперника в классе. Эдмилсон Сантос — автор пока что единственного гола команды в основном этапе Лиги чемпионов. Травмированы — Анарбеков, Элдер Сантана, Жуан Паулу и Зария, дисквалифицированных игроков нет.

«Реал»

«Реал» после первого тура имеет три очка и занимает 13-е место в зоне плей-офф, лишь по разнице мячей отставая от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8). Команда по итогам семи туров испанского первенства занимает первую позицию с отрывом в два очка от своего ближайшего преследователя «Барселоны», которая провела на одну игру меньше. В своей последней игре в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб из Мадрида на чужой арене со счетом 2:5 потерпел разгром от «Атлетико». Перед этим коллектив в шестом туре испанской Ла Лиги уже набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах одержал крупную победу над «Леванте» (4:1).

В девяти последних матчах, восемь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Реал» выиграл восемь раз при одном поражении. Это говорит об отличных шансах гостей увезти домой три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником. Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами. Травмированы — Александер-Арнольд, Менди и Рюдигер, дисквалифицирован — Карвахаль.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82