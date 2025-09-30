30 сентября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кайрат» и «Реал». Начало игры — в 19:45 мск.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов не имеет очков в активе и занимает 34-ю позицию, уступая зоне выхода в плей-офф по разнице мячей.

Команда за три тура до завершения Премьер-лиги Казахстана находится на вершине таблицы и на два балла опережает своего ближайшего преследователя — «Астану».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб из Алматы дома крупно обыграл «Женис» с результатом 3:1.

Ранее в поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Анарбеков, Элдер Сантана, Жуан Паулу и Зария, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл лишь раз при трех победах в основное время и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть очевидный перевес соперника в классе.

Эдмилсон Сантос — автор пока что единственного гола команды в основном этапе Лиги чемпионов.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» после первого тура имеет три очка и занимает 13-е место в зоне плей-офф, лишь по разнице мячей отставая от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам семи туров испанского первенства занимает первую позицию с отрывом в два очка от своего ближайшего преследователя «Барселоны», которая провела на одну игру меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб из Мадрида на чужой арене со счетом 2:5 потерпел разгром от «Атлетико».

Перед этим коллектив в шестом туре испанской Ла Лиги уже набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах одержал крупную победу над «Леванте» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Александер-Арнольд, Менди и Рюдигер, дисквалифицирован — Карвахаль.

Состояние команды: в девяти последних матчах, восемь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Реал» выиграл восемь раз при одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей увезти домой три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Кайрата» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Реала» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Реала» забивали меньше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.12. Ничья — в 9.00, победа «Кайрата» — в 22.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.30.

Прогноз: в двух последних матчах гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Реала».

Ставка: обе команды забьют за 2.35