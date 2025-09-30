ESPN рассказывает, как Лига чемпионов добралась до Алматы и почему это событие исторического масштаба.

Когда ты пережил одно из самых болезненных поражений в своей истории, смена обстановки может пойти на пользу. Если это действительно так, футболистам мадридского «Реала» повезло: всего через 19 часов после разгрома 2:5 в дерби от «Атлетико» в субботу они уже поднимались на борт самолета в сторону Казахстана.

«Сливочные» отправились в путешествие длиной около 4000 миль на восток — из Западной Европы в Центральную Азию — чтобы сыграть с «Кайратом» из Алматы в матче Лиги чемпионов. Испанская газета Diario AS назвала эту поездку «терапией на высоте 30 000 футов», тогда как Marca написала, что она пришлась «в самый неподходящий момент».

Пропустить пять мячей в мадридском дерби — это само по себе нечто из ряда вон выходящее: до субботнего унизительного вечера на «Метрополитано» подобное случалось 75 лет назад. Но и сама поездка в Алматы — тоже совершенно новый опыт для «Реала».

Алматы, историческая и культурная столица Казахстана, расположена на долготе 76.939948°. Никогда прежде матч Лиги чемпионов не проводился так далеко на востоке — это примерно тот же меридиан, что и Нью-Дели в Индии. Если продолжить движение на восток от Алматы по трассе A-351, граница с Китаем окажется всего в четырех часах езды.

Для «Кайрата» это дебют в главном еврокубке за всю 71-летнюю историю клуба. В первом туре команда потерпела поражение 1:4 в Лиссабоне от «Спортинга». Теперь же ее ждет встреча с 15-кратным победителем Лиги чемпионов.

Фрагмент матча «Кайрат» — «Спортинг» globallookpress.com

Игроки «Реала» вылетели чартерным рейсом из мадридского аэропорта Барахас в воскресенье около 13:00 по местному времени. Почти восемь часов спустя — ровно в полночь по времени Алматы, которое на три часа опережает испанское, — самолет приземлился в Казахстане, в международном аэропорту Алматы.

По прилету мадридскую команду ожидала слегка сюрреалистичная, но очень колоритная сцена: местные жители в традиционных казахских костюмах собрались вокруг юрты и исполнили гимн Лиги чемпионов на народных инструментах — домбре и жетыгене.

После этого команда отправилась в пятизвездочный отель InterContinental Almaty, расположенный в центре города примерно в получасе езды от аэропорта. Ночь в гостинице стоит от 250 до 450 евро, а в отзывах чаще всего хвалят удобное расположение и богатый завтрак «шведский стол».

Алматы — это далеко не провинция. Это крупнейший город Казахстана — девятой по площади страны мира. Город на протяжении веков остается региональным и культурным центром. Несмотря на близость величественных, часто покрытых снегом гор Тянь-Шаня, сентябрь здесь жаркий: в понедельник температура поднялась до +27 °C при влажности около 30%.

В воскресенье вечером несколько сотен болельщиков собрались у отеля, чтобы встретить игроков. «Я болею за "Реал" с детства. Хочу получить ваш автограф», — гласил один из плакатов, который держал юный фанат. Около отеля дежурило и значительное число сотрудников полиции.

Разница между «Реалом» и «Кайратом» измеряется не только расстоянием — 4000 миль — или количеством Кубков Европы — 15:0. «Кайрат» является одним из ведущих клубов Казахстана и регулярно выступал в высшей лиге во времена Советского Союза, но опыта на столь высоком уровне у него немного. Без сомнений, это самый громкий и значимый матч в истории клуба.

«Кайрат» globallookpress.com

Федерация футбола Казахстана вступила в УЕФА в 2002 году. С тех пор «Кайрат» не раз пробивался в еврокубки, но чаще всего его путь заканчивался на ранних стадиях квалификации Лиги Европы.

В сезоне-2021/22 алматинцы пробовали силы в отборе к Лиге чемпионов, но уступили белградской «Црвене Звезде» и затем продолжили выступление в новом турнире — Лиге конференций, где добрались до группового этапа.

В нынешнем сезоне команда прошла сразу три раунда квалификации, последовательно выбив словенскую «Олимпию» (Любляна), финский «КуПС» и словацкий «Слован» (Братислава). В плей-офф казахстанцы сенсационно обыграли шотландский «Селтик» в серии пенальти и впервые в своей истории пробились в основной турнир Лиги чемпионов. Теперь их ждет встреча с «Реалом», а впереди — еще выезды к «Интеру» и «Арсеналу» на общем этапе.

При этом говорить о «сырости» в начале сезона не приходится. Премьер‑лига стартует в марте и длится до конца октября. «Кайрат», действующий чемпион страны, сейчас занимает второе место, отставая на одно очко от главного соперника — «Астаны», единственного казахстанского клуба, ранее игравшего в Лиге чемпионов. При этом у алматинцев есть матч в запасе.

Домашняя арена «Кайрата» — Центральный стадион Алматы — вмещает максимум 25 тысяч зрителей. Обычно трибуны заполняются не полностью, однако на решающем матче плей-офф против «Селтика» собрались 22 800 человек. Та встреча, завершившаяся победой хозяев лишь после дополнительного времени и серии пенальти, закончилась далеко за полночь.

Болельщиков «Реала» на игре ожидается немного — путь из Испании в Казахстан не из легких. Даже в оптимальном сценарии она включает семичасовой перелет из Мадрида в понедельник, двухчасовую пересадку в Дохе и затем еще четыре часа в воздухе до Алматы.

Приземлиться можно будет лишь в два часа ночи во вторник, а обратный рейс после матча отправится в 3:30 утра в среду. Все это — сразу после того, как команда пропустила пять мячей в дерби. Нетрудно понять тех фанатов, кто предпочел остаться дома.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Главный тренер Хаби Алонсо признал, что субботнее поражение «больно ударило» по игрокам и болельщикам, добавив: «Важно то, как мы отреагируем». Первая возможность дать ответ представится в городе, который географически ближе к Токио или Сингапуру, чем к Мадриду.

От первых пяти побед подряд в Кубке европейских чемпионов до триумфальной серии 2016–2018 годов и невероятного камбэка в 2022 — казалось, «Реал» испытал в Лиге чемпионов уже все. Но, как выяснилось, и для 15-кратного чемпиона Европы еще остаются неизведанные горизонты.