Мадридское дерби на «Метрополитано» превратилось в один из самых ярких спектаклей сезона. «Атлетико» Диего Симеоне не только обыграл «Реал», но сделал это в стиле, который болельщики будут вспоминать годами: с камбеком, голами на любой вкус и исторической «манитой». Победа 5:2 — больше, чем три очка. Это символ возвращения характера и амбиций клуба.

До стартового свистка казалось, что дерби — лишь очередная остановка на пути уверенного «Реала».  Команда Хаби Алонсо шла без потерь, и «Метрополитано» встречал их с тревогой.  Но с первых минут стало ясно: «Атлетико» будет кусаться.

Стадион ревел, как огромный котёл, в котором закипала энергия.  Александр Сёрлот, как настоящий таранный форвард, трижды ломился к воротам Куртуа.  Мяч свистел рядом со штангой, кипела скамейка, и публика понимала — запах гола в воздухе не выветрить.

И гол пришёл: Робин Ле Норман, не самый привычный герой атак, выскочил на подачу и мощно пробил головой.  «Метрополитано» взорвался.  Но едва эхо успело стихнуть, как Мбаппе холодно напомнил, почему его называют главной звездой поколения: один рывок, один удар — и счёт равный.  Буквально первый же момент Килиан использовал идеально.

Игроки «Реала» празднуют гол
Игроки «Реала» празднуют гол globallookpress.com

Вскоре Винисиус и Гюлер добавили второй.  «Реал» словно дважды выстрелил в упор.  Две атаки — два гола.  Для «Атлетико» это выглядело как насмешка: столько труда, столько моментов — и всё рушится за считанные минуты.

Арда Гюлер
Арда Гюлер globallookpress.com

Хозяева отыгрались перед самым перерывом

Обычно такие удары выбивают «Атлетико» из ритма.  Но в этот вечер команда была другой.  Трибуны не дали своим футболистам упасть.  Коке взял мяч и стал дирижировать, рисовать новые маршруты атак.  Гонсалес и Джулиано Симеоне терзали фланги, и казалось, что «Реал» вот-вот дрогнет.

И он дрогнул.  Перед перерывом Коке навесил так, что мяч как будто магнитился к голове Сёрлота.  Норвежский нападающий выпрыгнул в самый нужный момент и пробил в угол. 2:2 — и на перерыв «Реалу» пришлось уходить уже совсем в другом настроении.

Александр Сёрлот
Александр Сёрлот globallookpress.com

На бровке Симеоне подпрыгнул, поднял руки к небу и бросился обнимать тренерский штаб.  В его жестах была не только радость, но и обещание: это только начало.

Альварес пишет свою историю

Второй тайм начался с эпизода, который перечеркнул весь сценарий королевского клуба.  Гюлер поднял ногу слишком высоко и попал в лоб Гонсалесу.  Судья без колебаний указал на точку.  К мячу подошёл Хулиан Альварес.  Именно из-за его «двойного касания» в серии пенальти «Атлетико» вылетел из Лиги Чемпионов в прошлом году.  Но в этот раз Хулиан уверенно пробил в правый угол мимо Куртуа.  «Метрополитано» закружился, словно карусель.

Пенальти Альвареса
Пенальти Альвареса globallookpress.com

И это был лишь первый аккорд.  Спустя десять минут аргентинец заработал штрафной и сам решился его исполнить.  Свист, камера — и удар.  Мяч обогнул стенку и влетел в сетку, как по нарисованной траектории.  Куртуа коснулся мяча пальцами, но уже в полёте понял, что отбить это было невозможно.

Альварес не просто забил дважды — он вернул себе статус героя.  В тот момент его имя скандировали так громко, что слышно было на всю Испанию.

Хулиан Альварес
Хулиан Альварес globallookpress.com

Финальная точка Гризманна

«Реал» к этому времени выглядел растерянным.  Его звёзды — Мбаппе, Беллингем, Винисиус — больше не создавали остроты.  Они будто застряли в паутине, которую плёл «Атлетико».  А стадион продолжать толкать хозяев вперёд.

И в добавленное время наступил момент, который превратил победу в историческую.  Антуан Гризманн получил пас от Баэны в штрафной, дождался движения Куртуа и аккуратно пробросил мяч мимо него. 5:2.  «Манита».  Пять пальцев, сжатых в кулак — символ дерби, символ унижения «Реала» в этот вечер.

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн globallookpress.com

Игроки обнимались, падали на газон, трибуны пели так, будто выиграли чемпионат.  Это был праздник, который никто не хотел заканчивать.

После матча — два настроения

Симеоне, с красными от слёз глазами, признался: «Это эмоции, это труд многих людей, которые остались в тени.  Сегодня мы показали, что живы».  Его команда снова почувствовала кровь и азарт.

Алонсо, напротив, был спокоен, но краток: «Мы были плохи во всём.  Нам даолжно быть больно.  Но эта боль — часть пути».

Для «Реала» это лишь одно поражение, но символически — огромное.  Впервые за сезон их разобрали на части, показав, что они не непобедимы.  Для «Атлетико» же — это момент истины.  Команда, которую списывали, снова подняла голову.