Мадридское дерби на «Метрополитано» превратилось в один из самых ярких спектаклей сезона. «Атлетико» Диего Симеоне не только обыграл «Реал», но сделал это в стиле, который болельщики будут вспоминать годами: с камбеком, голами на любой вкус и исторической «манитой». Победа 5:2 — больше, чем три очка. Это символ возвращения характера и амбиций клуба.

До стартового свистка казалось, что дерби — лишь очередная остановка на пути уверенного «Реала». Команда Хаби Алонсо шла без потерь, и «Метрополитано» встречал их с тревогой. Но с первых минут стало ясно: «Атлетико» будет кусаться.

Стадион ревел, как огромный котёл, в котором закипала энергия. Александр Сёрлот, как настоящий таранный форвард, трижды ломился к воротам Куртуа. Мяч свистел рядом со штангой, кипела скамейка, и публика понимала — запах гола в воздухе не выветрить.

И гол пришёл: Робин Ле Норман, не самый привычный герой атак, выскочил на подачу и мощно пробил головой. «Метрополитано» взорвался. Но едва эхо успело стихнуть, как Мбаппе холодно напомнил, почему его называют главной звездой поколения: один рывок, один удар — и счёт равный. Буквально первый же момент Килиан использовал идеально.

Игроки «Реала» празднуют гол globallookpress.com

Вскоре Винисиус и Гюлер добавили второй. «Реал» словно дважды выстрелил в упор. Две атаки — два гола. Для «Атлетико» это выглядело как насмешка: столько труда, столько моментов — и всё рушится за считанные минуты.

Арда Гюлер globallookpress.com

Хозяева отыгрались перед самым перерывом

Обычно такие удары выбивают «Атлетико» из ритма. Но в этот вечер команда была другой. Трибуны не дали своим футболистам упасть. Коке взял мяч и стал дирижировать, рисовать новые маршруты атак. Гонсалес и Джулиано Симеоне терзали фланги, и казалось, что «Реал» вот-вот дрогнет.

И он дрогнул. Перед перерывом Коке навесил так, что мяч как будто магнитился к голове Сёрлота. Норвежский нападающий выпрыгнул в самый нужный момент и пробил в угол. 2:2 — и на перерыв «Реалу» пришлось уходить уже совсем в другом настроении.

Александр Сёрлот globallookpress.com

На бровке Симеоне подпрыгнул, поднял руки к небу и бросился обнимать тренерский штаб. В его жестах была не только радость, но и обещание: это только начало.

Альварес пишет свою историю

Второй тайм начался с эпизода, который перечеркнул весь сценарий королевского клуба. Гюлер поднял ногу слишком высоко и попал в лоб Гонсалесу. Судья без колебаний указал на точку. К мячу подошёл Хулиан Альварес. Именно из-за его «двойного касания» в серии пенальти «Атлетико» вылетел из Лиги Чемпионов в прошлом году. Но в этот раз Хулиан уверенно пробил в правый угол мимо Куртуа. «Метрополитано» закружился, словно карусель.

Пенальти Альвареса globallookpress.com

И это был лишь первый аккорд. Спустя десять минут аргентинец заработал штрафной и сам решился его исполнить. Свист, камера — и удар. Мяч обогнул стенку и влетел в сетку, как по нарисованной траектории. Куртуа коснулся мяча пальцами, но уже в полёте понял, что отбить это было невозможно.

Альварес не просто забил дважды — он вернул себе статус героя. В тот момент его имя скандировали так громко, что слышно было на всю Испанию.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Финальная точка Гризманна

«Реал» к этому времени выглядел растерянным. Его звёзды — Мбаппе, Беллингем, Винисиус — больше не создавали остроты. Они будто застряли в паутине, которую плёл «Атлетико». А стадион продолжать толкать хозяев вперёд.

И в добавленное время наступил момент, который превратил победу в историческую. Антуан Гризманн получил пас от Баэны в штрафной, дождался движения Куртуа и аккуратно пробросил мяч мимо него. 5:2. «Манита». Пять пальцев, сжатых в кулак — символ дерби, символ унижения «Реала» в этот вечер.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Игроки обнимались, падали на газон, трибуны пели так, будто выиграли чемпионат. Это был праздник, который никто не хотел заканчивать.

После матча — два настроения

Симеоне, с красными от слёз глазами, признался: «Это эмоции, это труд многих людей, которые остались в тени. Сегодня мы показали, что живы». Его команда снова почувствовала кровь и азарт.

Алонсо, напротив, был спокоен, но краток: «Мы были плохи во всём. Нам даолжно быть больно. Но эта боль — часть пути».

Для «Реала» это лишь одно поражение, но символически — огромное. Впервые за сезон их разобрали на части, показав, что они не непобедимы. Для «Атлетико» же — это момент истины. Команда, которую списывали, снова подняла голову.