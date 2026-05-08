9 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Севилья — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Севилья»
Турнирное положение: «Красно-белые» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Севилья» на один балл опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Реал Сосьедад» (1:0).
До того команда была бита «Осасуной» (1:2). Да и поединок с «Леванте» завершился поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах «Севилья» победила 2 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Красно-белые» не особенно преуспевают в плане результатов. Команда с натугой добывает драгоценные очки.
Причем «Севилья» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» борются за выживание. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).
До того команда не смогла переиграть «Леванте» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась одним забитым мячом при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Попугаи» падают все ниже и ниже. Команда в трех последних матчах не забила ни разу.
При этом «Эспаньол» относительно продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала 17 очков.
«Попугаи» нынче пребывают в глубоком кризисе. Команда не может победить еще с конца декабря минувшего года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Севилья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Севилья» выглядит монолитнее соперника, давно не испытывавшего вкуса побед.
Ставка: Победа «Севильи» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Попугаи» не побеждают уже больше 4 месяцев
- «Севилья» победила в 2 своих последних домашних поединках
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Севилья» дома набирает в среднем больше одного очка за матч
- «Эспаньол» не забивает 3 матча подряд