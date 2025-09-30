30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Кайрат» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 19:45 мск.
«Кайрат»
Турнирное положение: Алмаатинцы удачно выступают в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Алмаатинцы переиграли «Женис» (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Спортинга» (1:4). А вот поединок с «Актобе» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Кайрат» настрелял 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Алмаатинцы способны еще прибавить в плане реализации. Вот только лигочемпионского опыта им явно недостает.
Причем «Кайрат» в стартовом туре не продемонстрировал своих лучших качеств. Да и перспективный Дастан Сатпаев был незаметен.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Казахи явно постараются зацепиться за очки.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Реал» Мадрид набрал 18 очков в 7 стартовых турах своего чемпионата. Да и отличились игроки команды 16 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» были биты «Атлетико» (2:5).
До того команда сумела разгромить «Леванте» (4:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Эспаньолом» (2:0).
При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Антонио Рюдигер, Трент Александр-Арнольд — травмированы. Даниэль Карвахаль — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят выгодно. Вот только зычная оплеуха в мадридском дерби больно ударила по самолюбию.
При этом «Реал» Мадрид в 7 турах чемпионата Испании пропустил 8 мячей. Так что в плане надежности тылов у команды не все ладно.
«Сливочные» явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Да и Килиан Мбаппе явно скажет свое веское слово.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонентов уровня «Кайрата» мадридцы должны обыгрывать малой кровью.
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид в среднем пропускает гол за матч
- Мадридцы до последней коллизии не проигрывали больше 2 месяцев
- «Кайрат» забивает в среднем 2 мяча за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
Прогноз: «Кайрат» явно не боится оппонента, и в родных стенах постарается дать бой гранду.
Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Ничья за 9.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 5.50
Не пропустите
Базовый прогноз на матч «Кайрат» — «Реал» Мадрид со ставкой за 1.82.