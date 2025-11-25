Бывший футболист «Локомотива» и экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским высказался о победах и поражениях первого тура второго круга РПЛ. На предстоящие кубковые матчи с многоопытным функционером разных клубов тоже взглянули.

«Никаких революций в "Спартаке" не будет»

— «Спартак» — ЦСКА (1:0) с двумя ударами на обоих в створ — это то дерби всея Руси, которого мы ждали?

— Маловато, конечно. Нужно проанализировать, почему большего не возникло. Это сопротивление колоссальное, чему была подтверждением командная заварушка. Больше мешали, чем создавали. Но накал страстей — на высшем уровне.

— Сопоставимая чемпионату России португальская Примейра каждый раз вслед за играми сборных проводит кубковые матчи. Неплохой опыт?

— Хорошая мысль. Возврат к тренировочному процессу, к тонусу. Это, наверное, влияет, на смотрибельность главного турнира. Тут есть, что взять на вооружение. Двух-трех дней после возвращения явно недостаточно. А вот эта португальская практика помогает вернуться в недельный цикл. Кубком жертвуют, там все понятно.

— Андрей Романов что принципиально поменял?

— Пока ничего конкретного сказать нельзя. В плане построения игры ничего нового не было. Фланги пытался насытить. Не очень, на мой взгляд, получилось. И надо учитывать, что Гайич подключается справа так, что заставлял спартаковцев в основном обороняться. Наверное, Андрей это понимал. Его плюс, что свой человек, из коллектива. Он не первый год в спартаковском футболе. Сейчас, возможно, это ключевой момент. Игроки его знают, понимают, принимают. Революций никаких не будет, они уже все прошли. Что-то может пересмотреть сейчас на Кубок с «Локомотивом», но опять же это не концептуально. Положительную встряску дал, что и требовалось, уже хорошо.

— Но мы сразу видели иной подход к заменам хотя бы. Первая только на 76-й минуте о чем говорит?

— Исходил из принципа: лучшее — враг хорошего. Пока темп держится, взаимодействие есть, зачем? Это же не сборы. И у него нет задачи сегодня, как делал Деян, держать массу футболистов в игровом тонусе. Романов будет опираться на небольшую обойму людей, и это правильно.

— Чудо должно произойти, чтобы он остался?

— Параллелей с «Динамо» не избежать. Гусев после Лички три матча выиграл при одном поражении, и все равно убрали. Здесь кредит доверия еще меньше. За новым тренером будет опыт подготовки команды, которого у Романова близко нет. Одно дело принять готовый коллектив, другое — создать его после Станковича самому.

— Манфред Угальде весь матч продержался. Выходит, все эти разговоры о перелетах в пользу бедных?

— Раз на раз не приходится. Помним, что он, что Ливай возвращались не такими свежими. Нет гарантированной формулы, когда игрок приедет в плохой или хорошей форме. Даже медицинские показатели здесь бессильны. Эмоциональный запал выходит на первый план. Он перекрывает, как правило, какую-то выхолощенность.

«Спартак» — ЦСКА Спартак

— ЦСКА начал лучше. Что случилось потом?

— Травма Кругового сыграла, как мне думается, ключевую роль. Сразу исчез баланс, и то преимущество, которым армейцы владели первые 20-25 минут.

— Стоило менять Глебова — одного из самых скоростных, тем более когда уже убыстрить некем?

— Объяснимо. Там какая-то усталость, или болевое ощущение. Понятно, без Глебова ЦСКА заметно бледнее выглядит, снижается скоростной потенциал.

— Не заметили мандража у Фабио Челестини?

— Мы видим, что он в третий раз проиграл после перерыва на сборные. Повторение прошлогоднего «Локо». По заменам было ясно, что они не подготовлены. Алвеса поздно выпустил, если он был на сто процентов готов. При этом даже под самым высоким давлениям ребята не боятся выходить в зону атаки. Я не беру розыгрыш от вратаря, который сейчас захлестнул надо — не надо, со всеми сопутствующими «привозами». Хотя и это в какой-то мере оправдано. Фабио чуть от этого отказался, когда пропала игровая свежесть. Мне импонирует его вариативность.

— Ивана Облякова на 90 минут стоило ставить в таком состоянии?

— Я не очень смотрю на статистику, но он лучший по всем показателям. От него идет расширение. Понятно, тренер будет по максимуму использовать такого игрока, если это не чревато серьезными последствиями. Что не накрыл, когда пропустили с углового, это следствие травмы. Поэтому концентрации и игровой мысли не хватило, которая ему присуща. Куда-то побежал, а в его зону прилетел мяч, с которого забили гол. Весь комплекс привел к тому, что игрок допустил решающую ошибку при стандартном положении, которая принесла поражение.

— А навал в конце матча, который таковым даже не назвать, как вам?

— Забей Дивеев в пустые, мы бы сейчас об этом говорили со знаком плюс. Для таких забросов у ЦСКА нет еще одного высокорослого игрока. Алеррандро умеет бороться, но фактуры все же не хватает.

— «Спартак», так или иначе, теперь за что-то поборется?

— Может. Три очка до «Локомотива». И шесть отставания от первого места тоже восполнимы. Другой вопрос, что слишком много команд, которые здесь же. Кто стабильнее проведет второй круг, тот и в дамках — ничего нового.

«"Краснодар" похож на сборную Чили»

— «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) — читалось изначально, но не по сути игры все же?

— Был на стадионе. Сразу поймал себя на мысли, что «Краснодар» в очень хорошем состоянии, несмотря ни на что. Показалось даже, что на «Локомотив» приехала какая-то хорошая сборная из латиноамериканской страны. Уберите вратарскую позицию, Сперцяна и Черникова, так оно и есть.

— Без юмора?

— Конечно. Вообще удивительно, как в таком тонусе предстали. По движению, взаимодействию, работе с мячом все соответствует. Вот если брать недавно увиденную Чили, то «Краснодар» ни в чем не уступает, а стилистически похож. И если уж совсем гипотетически, чилийцев они бы обыграли. Вообще очень мощно провели матч в Черкизове. Если бы не Митрюшкин, понятно, увезли бы три очка. Все тащил, даже в моменте с голом. Только один мяч взглядом проводил, когда в штангу попали. Но там с разбега, на опережение головой — любой вратарь был бы бессилен.

— В какой компании ходите на черкизовский стадион?

— Сижу в ветеранской ложе с ребятами помоложе — Дроздов, Джанашия, Косолапов, Чугайнов... Анатолий Пискунов приходит, который еще в 76-м году за «Локомотив» играл.

— Вы сказали, что перерыв не сказался на «Краснодаре» в худшую сторону. Как вам его лидеры после всего произошедшего за эти недели?

— На Кордобу все эти дисквалификации, отъезды, переезды вообще не влияют — это украшение нашего чемпионата. Сперцян тоже не выглядел подавленным после тяжелых поражений сборной Армении. Умеют парни перестраиваться.

— «Локо» все еще страдает постсборновской болезнью?

— В меньшей степени, чем в прошлом сезоне. Тогда дважды проиграли «Химкам», потом «Спартаку» — 2:5, по весне 1:5 в Самаре. Эти четыре провала отбросили «Локомотив» от чемпионской гонки. Сейчас Галактионов внес коррективы. Вполне могли выиграть даже, когда Карпукас на 93-й сыграл индивидуально, просочился в штрафную, внешней отдал пас Батракову и пошел на «стенку». Но грамотно в этой ситуации плассировался защитник, который проследил этот маневр, и Леше оставалось только брать игру на себя и бить. А так «Локомотив» бы вообще выиграл.

— Батраков возвращается в том плане, что с прежней легкостью выходит из-под давления?

— Визуально — да. А как подсчитывается полезность, эффективность игрока на бумаге, до сих пор понять не могу. Тут, наверное, у каждого главного тренера есть своя система. Он берет во внимание те показатели, которые необходимы, исходя из его задач. Но то, что на Батракове редко обрываются атаки, без лупы видно. Это очень сильное качество для игрока, который не обладает мощными физическими данными. И прекрасно понимает, что в атлетическую борьбу ему ввязываться не надо, использует свои лучшие качества. Со временем это понимание будет только совершенствоваться.

— Можно сказать, что «Локо» вернулся к схеме, с которой начинал сезон?

— Да, Руденко и Бакаев снова на краях. По мне так лучший вариант, поскольку используются сильные качества прекрасно знакомых по «Химкам» ребят. Плюс Пиняев хорошо вышел на замену, поэтому можно сказать, что замысел со скоростными флангами сработал. Сережа оклемался, набирает и наверняка со «Спартаком» на Кубок появится в стартовом составе.

«Зенитовцы вышли, как аристократы с тросточками»

— Московские динамовцы с махачкалинскими (3:0) таким образом поддержали Ролана Гусева?

— Да. Приход старого-нового исполняющего обязанности встряхнул команду. Он знал коллектив изнутри еще при Личке, поэтому мог воспользоваться и прошлым опытом. Сразу же, не знаю по каким уж причинам, исчезли из основы Осипенко и Глебов, чей приход из «Ростова» за такие деньги вызывает большие вопросы. Возвращение Лунева в «рамку» тоже отметил бы, как показательный момент.

— Как вам сдвоенный центр нападения?

— Я бы сказал все же, что Тюкавин больше отскакивал в глубину, играл «ложной девяткой», хотя не люблю этот термин. Это как раз идеальный вариант, как использовать их в паре с Сергеевым.

— Не ждали Ульви Бабаева в старте?

— Ну, выбор пал на Нгамале и Гладышева. А Бабаев хорошо вышел на последние полчаса. Тоже пока лучший вариант. Быстрый, шустрый как раз нужен свежим на концовку.

— Можно сказать, что москвичи выжали максимум?

— Да, кроме трех голов особых моментов-то не было. Махачкалинцы тоже выглядели неплохо, хорошо готовы, навязывали серьезную борьбу на всех участках поля.

— «Пари НН» — «Зенит» (0:2) — торжество контратакующего футбола?

— Я бы сказал, что питерцы сыграли на быстрых встречных атаках. Сумели перестроиться после скучного первого тайма. Когда вышли, то выглядели, как аристократы с тросточками. Все эти раскатывания мяча без скорости, что давно уже понятно, ни к чему не приводят. Не вынуждали ошибаться соперника, а ждали подарка. Все читалось и Нижний успевал перестраиваться.

— За счет Максима Глушенкова в первую очередь нарастили скорость?

— Еще и Мантуана бы в этом плане отметил. Кроме того, очень подходяще сыграл Соболев — цеплял мячи, сбрасывал. Напомнил то, как действует Дзюба в «Акроне». И стали по кускам рвать нижегородцев. И вот эти размахивания руками Шпилевского, как у регулировщика, были жестом отчаяния. Ну, и позерство какое-то вообще мне непонятное. Элемент театральности может присутствовать, но здесь явный перебор. Ситуация в команде требует резкого обновления, тем более что в клубном руководстве постоянно что-то меняется. Команда не обученная, чему подтверждением гол Глушенкова с полным провалом хозяев в центральной зоне. Не соображают, куда бежать, что делать.

— Почему даже в отсутствии Педро не получает полноценного шанса Андрей Мостовой?

— Не думаю, что здесь у Семака есть что-то принципиальное. Просто так видит расклад сил на всю игру, такие тактические задумки. Жерсон укрепился в старте, место Луиса Энрике не обсуждается. Педро вернется после дисквалификации и железно будет играть с первых минут. Их связка с Глушенковым напоминает взаимодействие Клаудиньо с Малкомом в ажурные, скажем так, годы.

Даку встал на путь исправления

— «Акрон» перевернул игру с «Сочи» (3:2) по уму, или вопреки?

— Ну, в первом тайме сочинцы имели неоспоримое преимущество, поэтому победа тольяттинцев в высшей степени волевая. Поймал себя на мысли, что какая-то мистика, эзотерика даже. Осинькину не везет, когда он приезжает в Самару, которая стала для него родным домом. Да и Солдатенков с Зиньковским тоже попали под эту ауру. Вроде бы прилично сыграли, но какой-то нефарт на привычном им стадионе.

— Без Артема Дзюбы победа «Акрона» все же вряд ли бы в очередной раз случилась?

— Очень своевременный выход на замену такого мастера. Игрок в возрасте не быстро набирает кондиции, физиологические процессы в организме протекают по-другому. Поэтому такое решение Тедеева оправдано. Помним, что и Тотти под конец играл в «Роме» ограниченное количество времени, но уровень свой держал.

— «Крылья» — «Ростов» (2:0) — еще в большей степени не по игре?

— Статистика ударов 4-17 отвечает на ваш вопрос и соответствует увиденному. «Ростов» уж точно ничуть не меньше наиграл на победу. Но «Крылья» предстали очень боевой командой, выжали максимум из своих моментов. Даже и моментами их не назовешь, когда защитник выводит чужого нападающего один на один. И второй гол, когда забивал Марин — ростовчане стояли, как оцепенелые. Особенно опытный Чистяков со знаком минус в этом эпизоде удивил.

— «Рубин» — «Ахмат» (1:0) — матч-возвращение Мирлинда Даку?

— Ну да, сколько он не забивал...(10 матчей — прим.ред.). Сейчас за сборную в обоих матчах даже не выпустили. Но вот встал на путь исправления. Игра была под копирку недавней кубковой, команды хорошо знают друг друга. Надежные тактические построения делают победу тех или других крайне сложной. Но «Ахмат» после того впечатляющего рывка все-таки «наелся». Они не в таком провальном состоянии, как на старте чемпионата, но нужна полноценная передышка. Потух хороший дриблер Самородов, Конате никак не вернется на прежний уровень. Но главное, в целом эмоционально подсели. Но положению Черчесова ничто не угрожает, он на своем месте, управляет микроклиматом в коллективе. Хотя там мало кто приживается, вспоминая Шалимова, Ташуева, Адиева...

— «Оренбург» — «Балтика» (0:0) — никто не наиграл на победу?

— Балтийцы продолжают демонстрировать стабильность. Были ближе к победе, особенно в первом тайме. По-прежнему играют на максимуме или близко к тому. Видна отличная подготовка, но зачастую не достает исполнительского мастерства в конечной стадии. Но надо должное, что обходятся без спадов, чего не избежали даже записные лидеры.

— Что нас ждет на этой неделе в кубковых поединках?

— У «Оренбурга» с «Краснодаром» шансов, понятно, нет. В остальных парах будет борьба. Думаю, ЦСКА с Махачкалой отыграется. «Локомотиву» после поражения в два мяча будет очень сложно, «Спартак» пройдет. Схожая ситуация в паре «Динамо» — «Зенит». Не думаю, что питерцы в Москве ликвидируют такую же разницу. Но ни для кого катастрофой смерти подобной поражение не станет — продолжат жить в Пути регионов.