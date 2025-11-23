«Зенит» отправляется в Нижний Новгород в статусе явного фаворита, но с заметным давлением после неудачной недели перед паузой. Петербуржцы выбились из ритма в матчах с «Динамо» (1:3) и «Крыльями Советов» (1:1), однако по-прежнему идут в РПЛ без поражений уже 11 туров подряд и сохраняют всего три очка отставания от первого места. История противостояния тоже говорит в пользу команды Семака: из десяти очных встреч «Зенит» выиграл восемь, включая семь последних подряд, причём чаще всего — с комфортной разницей и «всухую». «Пари НН» подходит к игре в совершенно противоположном состоянии. Нижегородцы не могут победить в РПЛ уже семь матчей, а с учётом Кубка серия без побед растянулась до десяти встреч. Команда Шпилевского с трудом создаёт моменты и крайне редко забивает — в пяти из семи последних матчей не удалось оформить ни одного гола. За первый круг «Пари НН» набрал всего восемь очков и остаётся на последнем месте, при этом сохраняя атакующие проблемы и нестабильность состава

19' Глушенков сделал прекрасную передачу в штрафную на Соболева, Александр на замахе убрал Фариньо и покатил на 11 метров Жерсону, бразилец попытался пробить в касание, но Медведев выручил!

18' Энрике изящно продлил вглубь левого фланга, Роман попытался прострелить, но защитник выбил мяч из штрафной.

17' 5-1 по фолам в пользу хозяев.

16' Пытаются хозяева огрызаться, но до логичного завершения атак дело пока не доходит.

15' Жёстко встретил Луиса Энрике Грулёв, судья фиксирует нарушение правил.

14' Неудачная подача с угла.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 27% Владение мячом 73% 0 Угловые удары 2 6 Фолы 2

13' Соболев заработал первый угловой в матче!

12' Сфолил в центральном круге Жерсон.

11' Активен Вега, самый заметный футболист матча на данный момент, много игры через него.

09' Следует очередной заброс от Веги в штрафную хозяев, но опять безрезультатно, Медведев забрал мяч.

06' Подача Веги в сторону Соболева, но мяч ло Александра не дошёл, защитники перехватили!

04' Фол в атаке! Грулёв нарушил правила на Бариосе.

02' «Зенит» отвечает своей атакой, которая тоже закончилась заблокированным ударом.

01' Нижегородцы с первых мгновений матча рванули в атаку, даже предприняли попытку ударить по воротам, но выстрел был заблокирован.

01' Матч начался. Трансляцию веду для вас я — Андрей Герасимов! Приятного просмотра!

15:10 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

15:05 В Нижнем Новгороде дымка, температура 0 градусов.

15:00 Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия); Ассистент: Хамид Талаев (Грозный, Россия); Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия); Резервный: Михаил Черемных (Пермь, Россия).

14:55 Матч пройдёт в городе Нижний Новгород, на стадионе «Совкомбанк Арена», вместимость арены — 44899 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав Пари НН https://t.me/fcparinn

Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Юрий Коледин, Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Максим Шнапцев, Алекс Опоку Сарфо, Лука Вешнер Тичич, Андрей Ивлев, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулёв.

Стартовый состав Зенит https://t.me/fczenit

Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Роман Вега, Вильмар Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Александр Соболев, Максим Глушенков.

Пари НН

«Пари НН» подходит к очередному туру в угнетённом состоянии: команда не выигрывает в РПЛ уже семь матчей, а с учётом кубка серия без побед растянулась до десяти игр. Перед международной паузой нижегородцы вновь разочаровали болельщиков — в серой, беззубой встрече с «Рубином» удалось взять лишь одно очко (0:0), что в текущей ситуации почти не улучшает положение. За первый круг «Пари НН» набрал всего восемь очков и прочно удерживает последнюю строчку в таблице, демонстрируя один из самых слабых показателей результативности в лиге.

Команда забила только девять мячей за 15 туров, причём почти все — в матчах с прямыми конкурентами. В пяти из семи последних игр РПЛ «Пари НН» уходил с поля без единого гола, что лишь усиливает давление на Алексея Шпилевского. Белорусский специалист пришёл ради атакующего футбола, но после разрушения прежней оборонительной модели новая так и не заработала. Пропуски, отсутствие остроты впереди и узкая скамейка лишь усугубляют общую картину.

Зенит

«Зенит» уходит на заключительный отрезок перед зимней паузой с двоякими ощущениями. В Кубке России команда неожиданно сгорела «Динамо» (1:3), а затем в чемпионате потеряла очки с переживающими кризис «Крыльями Советов» (1:1). Это первый мини-спад с августа, хотя в РПЛ турнирная ситуация остаётся под контролем: беспроигрышная серия достигла 11 матчей, а отставание от лидера сохранилось на уровне трёх очков.

Концовка года даёт петербуржцам шанс вплотную подойти к первому месту, поэтому лишние потери очков сейчас нежелательны. Тем более на фоне кадровых вопросов: Нино лечит повреждение, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду только возвращаются к тренировкам. Но остальные лидеры набирают ход — Вендел, Жерсон, Педро, Глушенков — и в 8 из последних 11 матчей РПЛ «Зенит» неизменно забивал минимум дважды.

История встреч говорит сама за себя: петербуржцы выиграли восемь из девяти предыдущих матчей с «Пари НН», причём последние три гостевые выезда завершились с общим счётом 8:0. После осечки в Самаре трудно представить, что команда Сергея Семака допустит вторую подряд неудачу в роли очевидного фаворита.

Личные встречи

История встреч между «Пари НН» и «Зенитом» складывается однозначно в пользу петербуржцев. Из 10 матчей они выиграли восемь, ещё один раз команды сыграли вничью, и только в одном поединке победа досталась нижегородцам.

Разница в классе заметна и по голам: «Зенит» забил 22 мяча — в среднем это более двух за игру, тогда как «Пари НН» отличался всего четыре раза, то есть примерно раз в каждые три встречи. Самая крупная победа сине-бело-голубых — 5:1, а единственная результативная ничья в этом противостоянии — 1:1.

