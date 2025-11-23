Будут ли у «Зенита» проблемы в Нижнем Новгороде?

23 ноября в матче 16-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Зенит». Начало встречи — в 15:15 мск.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородский коллектив пока что является главным аутсайдером лиги и борется за выживание.

В настоящий момент в активе команды из Нижнего Новгорода всего восемь очков и последнее место в турнирной таблице.

За первый круг нижегородцы смогли забить всего 9 мячей, а пропустили целых 25.

Последние матчи: в прошлых турах «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и «Балтикой» (0:0), но проиграл ЦСКА (0:2).

До этого же подопечные Алексея Шпилевского уступили «Акрону» (0:1) и «Сочи» (1:2).

Не сыграют: травмирован только Александр Эктов.

Состояние команды: главной задачей «Пари НН» в настоящий момент уйти с зоны вылета хотя бы в переходные матчи, но вообще же, безусловно, нижегородцам главное — сохранить прописку в элите на следующий сезон.

Пока что у Шпилевского не особо получается в РПЛ, но еще есть целый круг для исправления ситуации, а отставание от спасительной зоны составляет шесть очков.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает активную борьбу за чемпионский титул. В принципе, как и всегда.

Коллектив с берегов Невы сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 30 зачетных баллов.

Питерцы за 15 туров смогли 29 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «сине-бело-голубые» в прошлом туре потеряли очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в Самаре.

До этого же питерский коллектив смог переиграть «Локомотив» (2:0), «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:0).

Также «Зенит» разгромил «Оренбург» (6:0), но проиграл «Динамо» (1:3) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете находятся Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и Богдан Москвичев.

Состояние команды: для подопечных Сергея Семака не существует другого места, кроме как первого, поэтому «Зенит» будет делать все для того, чтобы стать чемпионом.

В прошлом сезоне «Зенит» стал вторым, а вот до этого шесть раз подряд выигрывал золотые медали. Зенитовцы хотят вернуться на победную поступь и вернуть себе чемпионский титул.

Прогноз Юрия Ковтуна

Известный российский футболист и тренер Юрий Ковтун в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы «Пари НН» противопоставить что-то «Зениту» во встрече 16-го тура РПЛ.

Защитники «Зенита» уезжали в зарубежные сборные, Луис Энрике в Бразилию, Нино не поможет, Дуглас Сантос, видимо тоже. Дисквалификация набравшего отменную форму Педро — это вообще первостепенная головная боль. Да, наверняка сразу выйдет Мостовой, но кадровых проблем хоть отбавляй. Лусиано, судя по прессе, хочет уходить. Добавим травму Кассьерры, если он не восстановился. Так или иначе, а вариант с «ложной девяткой» наверняка сохранится. Но он тоже не такой очевидный. Уже видели, что «Зенит» две недели назад в Самаре был не так хорош. Сейчас вообще больше мыслей о восстановлении, поэтому клубы в этой паузе не проводили контрольных встреч. Нижегородцы от матча к матчу все хуже и хуже. А у питерцев при неудачах «Краснодара» и ЦСКА есть шанс выйти на первое место. Поэтому победа с крупным счетом не помешает. Дать бой, понятно, хозяева постараются. Но не будет Боселли, который чудесным образом умудрился нахватать восемь «горчичников», а это ключевая фигура в атаке. К тому же, наученный горьким опытом потерь с аутсайдерами «Зенит» никакой недооценки на сей раз не допустит — 1:3. Юрий Ковтун

Статистика для ставок

«Пари НН» не может победить на протяжении 10 матчей

«Зенит» выиграл 4 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Зенит» выиграл у «Пари НН» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа «Пари НН» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Зениту» нужно только побеждать и он намного сильнее, поэтому должен уверенно брать три очка.

Прогноз: «Зенит» в последнее время частенько пропускает, поэтому вполне могут обе команды забить в этой игре.

