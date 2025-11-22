Сумеет ли «Балтика» продолжить своё восхождение по сезону в Оренбурге?

В субботу, 22 ноября, «Оренбург» примет калининградскую «Балтику» в рамках 16-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Выровнялась игра, команды поочередно атакуют.

21' Рыбчинский совершил подачу к воротам «Балтики», но получилось слишком сильно, мяч за лицевую улетел.

20' Гюрлюк прорываясь по левому флангу атаки «Оренбурга», заработал фол на себе, готовится подача к воротам «Балтики».

17' Удар Эмирджана Гюрлюка из-за пределов штрафной «Балтики», мяч в нижний угол ворот Бориско полетел, в падении поймал вратарь гостей.

13' Хороший розыгрыш от игроков «Балтики», Николая Титкова вывели на ударную позицию, но вновь акцентированного удара у калининградца не вышло.

13' Инициативу захватила «Балтика», гости в позиционной атаке.

10' Классный стандарт разыграли футболисты «Балтики», Варатынов был в убойной позиции перед воротами «Оренбурга», но промахнулся мимо мяча.

08' Желтая карточка показана Кевину Андраде, за споры с судьей.

08' Желтая карточка показана Артёму Касимову, опоздал он в единоборстве с Ильёй Петровым.

07' Позиционная атака «Балтики», Сергей Варатынов наносил удар из пределов штрафной «Оренбурга», но защитники хозяев сумели заблокировать.

05' Гюрлюк ворвался в штрафную «Балтики» с левого фланга атаки «Оренбурга», но до угрозы воротам гостей дело не дошло.

03' Завязывается борьба за инициативу, много единоборств в центре поля.

02' Удар Фахда Муфи с линии штрафной «Балтики» с лету, мяч мимо створа ворот пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Оренбурга».

До матча

13:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

13:50 Главным судьей матча будет Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

13:40 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 10 046 зрителей.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Горлюк, Томпсон, Гузина.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Оренбург»

Сейчас команда Ильдара Ахметзянова идет в зоне стыков в таблице РПЛ с 11 очками. В 15-м туре «Оренбург» уступил в гостях «Локомотиву» со счетом 0:1. На протяжении всего матча соперник доминировал и команда должна быть довольна поражением с минимальным счетом. Ранее было поражение в Кубке России от «Краснодара» (1:3) и победа на своем поле над «Сочи» (3:1).

Пока Ахметзянов не сильно улучшил турнирное положение «Оренбурга» в таблице РПЛ и продолжает оставаться в зоне стыковых матчей. Тем не менее, изменения в игре заметны после ухода Слишковича. «Оренбург» стал действовать более организованно сзади и постепенно вырисовывается костяк из основных футболистов.

«Балтика»

После первого круга «Балтика» занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 28 очками. В 15-м туре «Балтика» на своем отобрала очки у лидера «Краснодара» (1:1). Команда Андрея Талалаева пропустила уже на третьей минуте, но почти сразу смогла отыграться благодаря Хилю. После этого «Балтика» захватила инициативу на поле и была к победе гораздо ближе своего соперника. До этого «Балтика» победила дома «Ахмат» (0:0) и сыграла на выезде вничью с «Пари НН» (0:0).

«Балтика» весь первый круг демонстрировала очень качественный футбол со своим игровым почерком и по делу располагается в числе лидеров РПЛ. Несмотря на не самую большую обойму футболистов, Талалаев постепенно ищет новые сочетания и смело вводит в состав молодежь без опыта (Беликов), которые уже играют свою роль в команде. Не помогут команде в отчетной встрече, из-за травмы М. Петров, из-за дисквалификации Саусь.

Личные встречи

За всю историю команд сыграли 19 матчей. Оба коллектива одержали по 7 победы, оставшиеся 5 встреч завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15