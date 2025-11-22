22 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Балтика». Начало встречи — 14:00 мск.

«Оренбург»

Турнирное положение: сейчас команда Ильдара Ахметзянова идет в зоне стыков в таблице РПЛ с 11 очками.

Последние матчи: в 15-м туре «Оренбург» уступил в гостях «Локомотиву» со счетом 0:1. На протяжении всего матча соперник доминировал и команда должна быть довольна поражением с минимальным счетом.

Ранее было поражение в Кубке России от «Краснодара» (1:3) и победа на своем поле над «Сочи» (3:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: пока Ахметзянов не сильно улучшил турнирное положение «Оренбурга» в таблице РПЛ и продолжает оставаться в зоне стыковых матчей. Тем не менее, изменения в игре заметны после ухода Слишковича. «Оренбург» стал действовать более организованно сзади и постепенно вырисовывается костяк из основных футболистов.

«Балтика»

Турнирное положение: после первого круга «Балтика» занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 28 очками.

Последние матчи: в 15-м туре «Балтика» на своем отобрала очки у лидера «Краснодара» (1:1). Команда Андрея Талалаева пропустила уже на третьей минуте, но почти сразу смогла отыграться благодаря Хилю. После этого «Балтика» захватила инициативу на поле и была к победе гораздо ближе своего соперника.

До этого «Балтика» победила дома «Ахмат» (0:0) и сыграла на выезде вничью с «Пари НН» (0:0).

Не сыграют: травмированы — М. Петров (п), дисквалифицирован — Саусь (з).

Состояние команды: «Балтика» весь первый круг демонстрировала очень качественный футбол со своим игровым почерком и по делу располагается в числе лидеров РПЛ. Несмотря на не самую большую обойму футболистов, Талалаев постепенно ищет новые сочетания и смело вводит в состав молодежь без опыта (Беликов), которые уже играют свою роль в команде.

Статистика для ставок

В первом круге «Балтика» выиграла на своем поле со счетом 3:2

В сезоне 2023-24 соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

В 2021 году в Первой лиге «Оренбург» выиграл дома (2:1), а в гостях сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,60, а на «Балтику» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

Прогноз: за такой отличный коэффициент надо пробовать победу гостей. Пусть в составе не будет Сауся и Максима Петрова «Балтика» все равно сильнее, у нее отлажена игра, а каждый футболист отлично знает свой маневр на поле. Ахметзянов пока только прививает свой стиль «Оренбург» и даже синтетическое поле вряд ли ему поможет.

Основная ставка: победа «Балтики» за 2,15.

Прогноз: также можно заиграть результативный футбол в этой встрече, оба наставника отлично знают друг друга по Первой лиге, когда Ахметзянов трудился в «КАМАЗе».

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,70.