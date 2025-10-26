В воскресенье, 26 октября, нижегородское «Пари» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в рамках 13-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+6' Матч окончен. Много борьбы и единоборств с закономерным ничейным исходом матча.

90+3' Тьяго Весино получил мяч на линии штрафной «Балтики», нанес удар, но в прыжке заблокировал полёт мяча Бевеев.

90' Добавленное время 5 минут.

90' Желтая карточка показана Хуану Босельи. За неспортивное поведение.

88' Желтая карточка показана Мингияну Бевееву.

87' Удар Сергея Варатынова из-за пределов штрафной «Пари», мяч мимо створа ворот пролетел.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 4 Удары мимо 7 46% Владение мячом 54% 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 19 Фолы 21

85' Много длинных передач, не стесняются игроки исключать угрозы своим воротам прежде всего, посылая мяч подальше.

82' На встречных курсах идёт игра, но до угроз воротам дело пока не доходит.

79' Замена в составе «Пари»: вместо Олусегуна вышел Сефас.

78' По прежнему тело игры составляют единоборства, кто их выигрывает, как правило, тот и продвигается вперёд.

75' Удар Манелова из-за пределов штрафной «Пари», мяч выше ворот полетел.

74' Олусегун рвался к воротам «Балтики», но четко против него в оборонительных действиях сыграл защитник гостей Варатынов.

72' Никита Ермаков оказавшись первым на подборе, пробил из-за пределов штранфой «Балтики», мяч выше ворот полетел.

71' Замены в составе «Балтики»: Степанов и Мурид вышли, ушли Максим Петров и Пряхин.

70' Замены в составе «Пари»: Грулёв и Ивлев ушли, вышли Ермаков и Весино.

67' Инициатива у «Пари», вынуждают хозяева в обороне трудиться игроков «Балтики».

65' Олусегун отдал пас на Босельи на линии штрафной «Балтики», удар последнего в ногу одного из защитников гостей пришелся.

63' Хуан Босельи пробил из пределов штрафной «Балтики», сумели заблокировать полет мяча к воротам защитники.

62' Удар Грулёва из-за пределов штрафной «Балтики», в прыжке мяч отразил вратарь.

62' Вячеслав Грулёв нанес удар из пределов штрафной «Балтики» с близкого расстояния, спас гостей вратарь Бориско.

60' Серия подач к воротам «Пари», в том числе после углового, справляются хозяева.

57' Замена в составе «Пари»: Пигас вышел вместо Коледина.

56' Замены в составе «Балтики»: ушли Хиль и Ковалёв, вышли Оффор и Манелов.

55' Много борьбы в игре по прежнему, как и фолов.

52' Брайан Хиль убегал к воротам «Пари» в контр-атаке «Балтики», но догнал его защитник Фаринья.

49' Желтая карточка показана Виктору Александрову, скосил защитник «Пари» в центре поля Беликова.

48' Активнее начинают вторую половину игроки «Пари НН», инициатива у хозяев поля.

46' Олусегун нанес удар из пределов штрафной «Балтики», в падении поймал мяч вратарь Бориско.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Пари»: вместо Каккоева появился Александров.

45+4' Перерыв. Равная игра в первой половине матча с акцентом на оборону, закономерная ничья к перерыву.

45+3' Александр Филин пробил головой после подачи углового «Балтики», мяч выше перекладины пролетел.

45+2' Хиль заработал угловой для «Балтики».

45' Добавленное время 3 минуты.

45' Иван Беликов оказавшись с мячом в штрафной «Пари» затянул с ударом, отобрали у него мяч.

43' Лесовой бил из пределов штрафной «Балтики» на точность с лёту, хладнокровно поймал мяч вратарь гостей Бориско.

43' Олусегун рвался в быстрой атаке «Пари» к воротам «Балтики», но настиг его защитник гостей Варатынов и мяч отобрал.

40' Максим Петров сбил нападающего «Пари» Даниилу Лесового в центре поля, и тут же извинился. Много мелких нарушений в центре поля затрудняют подходы к воротам для обеих коллективов.

38' Организованно в обороне действуют обе команды, с трудом создаются моменты у ворот.

35' Много единоборств в игре, не намерены футболисты уступать ни пяди земли сопернику.

32' Желтая карточка показана Натану Гассама, сбил он убегавшего в быструю атаку «Пари» Босельи.

30' Мингиян Бевеев пробил со штрафного с большой дистанции, мяч рядом со штангой пролетел, контролировал ситуацию вратарь «Пари» Медведев.

27' Олакунле Олусегун врывался в штрафную «Балтики», но чисто у него мяч отобрали защитники, напав сразу втроём на нападающего хозяев.

25' Замена в составе «Балтики»: вместо Титкова на поле вышел Беликов.

24' Желтая карточка показана Илье Петрову. Прыгнул Илья в ноги Коледину.

23' Позиционная атака «Балтики», при том что команда сейчас в меньшинстве играет.

21' Титков не сможет продолжить встречу, натянув майку на лицо покидает он поле. Готовится замена у «Балтики».

19' Олусегун пробил из-за пределов штрафной «Балтики», заблокировали полет мяча защитники гостей.

17' Николай Титков получил повреждение, медики «Балтики» приглашены на поле.

16' Илья Петров подал со штрафного к воротам «Пари», Пряхин нанес удар с сопротивлением от нижегородских защитников, мяч выше ворот пролетел.

13' Удар головой из пределов штрафной «Балтики» после сидки Грулёва нанес Босельи, мяч выше перекладины полетел.

12' Угловой у ворот «Балтики» заработали футболисты «Пари».

09' Классную комбинацию расчертили пасами игроки «Балтики», Титков наносил удар из убойной позиции будучи в штрафной «Пари», но мяч рядом со штангой пролетел.

08' Босельи пробил из-за пределов штрафной «Балтики», накрыл удар один из защитников гостей.

06' Желтая карточка показана Николаю Титкову. Срубил полузащитник «Балтики» Лесового рвущегося в прорыв.

05' Мингиян Бевеев вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Пари», но в этот момент нарушение в атаке совершили футболисты «Балтики».

02' Активно начинают обе команды, устремлены их взоры в атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Пари».

До игры

15:14 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

15:05 Матч пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, вмещающей 44 899 зрителей.

14:55 Главным судьей матча будет Инал Танашев из Нальчика.

Стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Фаринья, Карич, Сарфо, Ивлев, Лесовой, Боселли, Грулёв, Олусегун.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Петров, Ковалёв, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.

«Пари НН»

Нижегородцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета. В активе команды шесть баллов при двух победах и десяти поражениях. Разница мячей — 9:23. В последней игре «Пари НН» крупно проиграл «Ростову» со счетом 1:4. До этого команда проиграла «Акрону» (0:1) и не смогла выиграть поединок против «Сочи» (1:2).

«Пари НН» имеет серию из семи поражений с общим счетом 5:16. Падение нижегородской команды кажется неизбежным.

«Балтика»

Команда из Калининграда расположилась на пятой строчке после 12-ти туров РПЛ. В активе команды 23 очка при шести победах, пяти матчах вничью и одном поражении. Разница мячей — 18:6. В последнем матче команда потерпела поражение в сезоне, уступив «Локомотиву» со счетом 1:2 в Кубке России. Ранее «Балтика» выдала серию из трех победных матчей. Пострадали «Рубин» (3:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Акрон» (3:0). В последних пяти матчах «Балтика» одержала три победы и дважды потерпела неудачу. Разница мячей на отрезке — 9:3.

Нет сомнений, что к этому матчу «Балтика» подходит в роли фаворита. Калининградская команда рвется в тройку лидеров, и «Пари НН» не выглядит серьезной проблемой.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 13 матчей. В 5 играх победила «Балтика», в 4 «Пари», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

