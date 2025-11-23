В воскресенье, 23 ноября, «Динамо Москва» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «ВТБ-Арена». Игра вот-вот начнется!

17:24 Сегодня в Москве облачно, во время матча температура будет около +1℃.

17:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:15 Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

17:10 Сегодняшний матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», который вмещает 26 121 зрителей.

17:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура российской Премьер-лиги между московским и махачкалинским «Динамо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Динамо Москва»: Лунёв Андрей, Маричаль Николас, Касерес Хуан Хосе, Фернандес Роберто, Рубенс, Бителло, Фомин Даниил, Нгамалё Муми, Сергеев Иван, Тюкавин Константин, Гладышев Ярослав.

«Динамо Махачкала»: Магомедов Тимур, Аззи Имад, Шумахов Идар, Алибеков Муталип, Эль-Мубарик Эль Мехди, Кагермазов Сослан, Мрезиг Хуссем Эддин, Глушков Никита, Сундуков Темиркан, Хоссейннеджад Джавад, Агаларов Гамид.

«Динамо Москва»

Московское «Динамо» неудачно проводит нынешний сезон и находится в середине турнирной таблицы без реальных шансов на медали. В 15-ти проведенных матчах российской Премьер-лиги столичный клуб заработал всего 17 очков, разница забитых и пропущенных голов (-1) — 22:23.

В трех последних турах москвичи добыли всего одно очко, скатав ничью с казанским «Рубином» (0:0). В остальных двух матчах «Динамо» было слабее своих оппонентов: санкт-петербургского «Зенита» (1:2) и тольяттинского «Акрона» (1:2).

«Динамо Махачкала»

Махачкалинское «Динамо» рискует покинуть элитный дивизион по окончанию сезона — команда находится в зоне вылета, занимая только 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне махачкалинский клуб играет не лучшим образом и имеет на своем счету только 14 набранных очков, при разнице забитых и пропущенных мячей (-9).

В начале ноября у Махачкалы была победа над самарскими «Крыльями Советов» (2:0), которая немного поправила турнирное положение команды. Но в последнем туре «Динамо» проиграло московскому ЦСКА (0:1) и вновь шансы на вылет возросли.

Личные встречи

Между собой эти команды сыграли пять матчей за всю историю противостояния: четыре победы у Москвы и одна у Махачкалы. Последняя очная встреча состоялась в конце августа нынешнего года, там победу праздновало махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00