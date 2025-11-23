23 ноября в матче 16-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 17:30 мск.

«Динамо»

Турнирное положение: москвичи откровенно провалили первый круг и пока что находятся скорее в борьбе за выживание, чем за топ-3.

Команда из столицы России имеет в своем активе 17 очков и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

В первом круге московской коллектив смог забить 22 мяча, а пропустил на один мяч больше.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Москвы проиграла «Акрону» (1:2) и сыграла вничью с «Рубином» (0:0).

До этого же «бело-голубые» также уступили «Зениту» (1:2) и «Локомотиву» (3:5), но поделили очки с «Ахматом» (2:2).

Также столичный коллектив переиграл «Крылья Советов» (4:0) и «Зенит» (3:1) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович и Антон Миранчук.

Состояние команды: неудачные выступления «Динамо» в текущем сезоне не могли пройти бесследно. Клуб принял решение расстаться с главным тренером Валерием Карпиным и теперь исполняющим обязанности наставника команды будет Ролан Гусев.

Сейчас «Динамо» важно набрать ход, выиграть несколько матчей и оторваться от зоны стыковых встреч, а вот во второй части сезона пытаться подняться хотя бы в топ-6.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинский коллектив ведет отчаянную борьбу за выживание в текущей кампании российского чемпионата.

Пока что махачкалинцы идут на 12-й строчке в турнирной таблице и имеют на своем счету 14 очков.

За 15 туров команда из Махачкалы забила меньше всех мячей — всего 8. Пропустила же, при этом, тоже немного — 17.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-синие» проиграли ЦСКА (0:1), но выиграли у «Крыльев Советов» (2:0).

До этого же динамовцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), но уступили «Краснодару» (0:2) и «Балтике» (0:2).

Также «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:3), но выиграло у ЦСКА (1:0) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете находятся Ян Дапо и Александр Сандрачук.

Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиева играют в своем стиле — от обороны. Мало пропускают, но и очень мало забивают. Пока что это дает свои плоды и «Динамо» избегает даже стыковых матчей.

«Динамо» точно должно прибавлять, если хочет не бороться за выживание, а быть крепким середняком. Но в любом случае против этой цепкой команды всем достаточно сложно.

Прогноз Юрия Ковтуна

Динамовец Юрий Ковтун в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от встречи 16-го тура РПЛ «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала).

С новым-старым тренером Гусевым «Динамо» готовится, а это уже о многом говорит. Футболисты, как мне кажется, хотят сыграть за него. По мне, так даже безо всяких симпатий и привязанностей, на Ролана можно и нужно рассчитывать. Сейчас наверняка что-то упростит, успокоит ребят. В первую очередь нужно вселить уверенность в защитников — Оспипенко, Фернадеса, Рубенса, которые по полной «чудили» с «Акроном» (1:2). Наверняка вернется Глебов, который должен помочь в переходе от обороны к атаке. Но без Антона Миранчука, конечно, эти вопросы сразу вышли на поверхность. Все-таки игрок куда более высокого уровня. Зайнтудинов, Маухуб — лазарет не закрывается ни на минуту. Будет ставка на Тюкавина, Сергеева и, полагаю, Бабаева. Гусев должен в него верить куда больше Карпина. Махачкала — крайне неудобный соперник. Очень прилично выглядела перед паузой, хоть и проиграла ЦСКА, но до этого победила на Кубок. Практически никто не уезжал в свои сборные, почти все оставались под рукой Биджиева — это большой плюс. Предстоит вязкая игра. Много голов не ждем. Но москвичи на эмоциональной встряске выиграют — 2:0. Юрий Ковтун

Статистика для ставок

«Динамо» Москва не может победить на протяжении 5 матчей РПЛ

«Динамо» Махачкала проиграло 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Динамо» Махачкала выиграло у «Динамо» Москва со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа «Динамо» Махачкала — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.03 и 1.78.

Прогноз: москвичи будут окрылены после смены тренера и должны побеждать.

Ставка: победа «Динамо» Москва с форой-1 за 2.00.

Прогноз: поединки между этими командами в Москве получаются результативными, поэтому команды вполне могут забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.03.